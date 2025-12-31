227 0
Румыния присоединится к механизму PURL: предоставит 50 млн евро
Правительство Румынии присоединяется к механизму PURL, обеспечивающему закупку оружия США для Украины.
Об этом сообщила глава МИД Оана Цою, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, Бухарест внесет взнос в 50 миллионов евро.
"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее возможностей.
Участие Румынии в механизме PURL под руководством США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль