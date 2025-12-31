РУС
Румыния присоединится к механизму PURL: предоставит 50 млн евро

Правительство Румынии присоединяется к механизму PURL, обеспечивающему закупку оружия США для Украины.

Об этом сообщила глава МИД Оана Цою, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, Бухарест внесет взнос в 50 миллионов евро.

"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее возможностей. 

Участие Румынии в механизме PURL под руководством США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

