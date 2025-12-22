Норвегия привлекла США для дополнения пакета помощи Украине, - главком ВС Кристофферсен
Когда Норвегия поняла, что не может самостоятельно предоставить Украине определенные виды вооружения, она обратилась к США, которые адаптировали пакеты приоритетных потребностей Украины (PURL).
Об этом в интервью Укринформу сообщил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен, передает Цензор.НЕТ.
"С моей точки зрения, PURL работает. Он базируется на потребностях Украины. Мы смогли оплатить пакеты оружия из Соединенных Штатов, поэтому я этим доволен. Я также обсуждал с американскими властями содержание пакетов PURL, и они адаптировали их в соответствии с тем, о чем меня просил генерал Сырский, и чем мы не смогли предоставить сами. И поэтому пакеты PURL были дополнением к нашей собственной помощи", - отметил генерал.
Кристофферсен добавил, что норвежское командование поощряет своих политических лидеров и других европейских партнеров использовать PURL для помощи Украине.
"Но формат PURL - это только часть поддержки, которую оказывает Норвегия. С февраля 2022 года мы предоставляем оружие из наших собственных запасов, сотрудничали сначала с норвежской промышленностью, а теперь все больше и больше - с украинским ВПК", - подчеркнул он.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
