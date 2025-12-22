Норвегія залучила США для доповнення пакета допомоги Україні, - головком ЗС Крістофферсен

Коли Норвегія зрозуміла, що не може самостійно надати Україні певні види озброєння, вона звернулася до США, які адаптували пакети Пріоритетних потреб Україні (PURL).

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен, передає Цензор.НЕТ.

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"З моєї точки зору, PURL працює. Він базується на потребах України. Ми змогли оплатити пакети зброї зі Сполучених Штатів, тож я цим задоволений. Я також обговорював з американською владою вміст пакетів PURL, і вони адаптували їх відповідно до того, про що мене просив генерал Сирський, і чого ми не змогли надати самі. І тому пакети PURL були доповненням до нашої власної допомоги", - зазначив генерал.

Крістофферсен додав, що норвезьке командування заохочує власних політичних лідерів та інших європейських партнерів використовувати PURL для допомоги Україні.

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"Але формат PURL - це лише частина підтримки, яку надає Норвегія. З лютого 2022 року ми надаємо зброю з наших власних запасів, співпрацювали спочатку з норвезькою промисловістю, а тепер все більше й більше - з українським ВПК", - підкреслив він.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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