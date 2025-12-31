Зеленский не может окружить себя сильными людьми, он и его команда - слабые, - экс-советник президента Роднянский
Бывший советник президента Зеленского Александр Роднянский назвал команду главы государства "слабой".
Об этом он заявил в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
По словам Роднянского, формально он покинул пост советника в декабре 2024 года, но "хотел уже летом уволиться".
"Я долго сам пытался уйти по собственному желанию. Меня уговаривали не уходить, хотели дальше держать в штабе как советника президента по экономике и даже предлагали новые позиции. Я отказался от всего, потому что не видел смысла работать со слабой командой", - пояснил он.
Слабая команда
На вопрос, кого он считает "слабой командой", Роднянский ответил: "Президента и практически всех, кого он назначает. Он не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать в эти списки бессмысленных советников Андрея (Ермака) - понятия не имею".
Премьер Свириденко
Также он прокомментировал работу премьер-министра Юлии Свириденко.
"Нынешняя премьер-министр, тогда еще министр экономики, сидела с учебниками по экономике и занималась зумом с какими-то непонятными тьюторами.
О чем здесь вообще говорить, если президент в разгар войны выбирает таких людей на ключевые должности в стране? Вместе с тем у нее всегда находилось время на любимый сериал "Корона", пока она решала, кому давать бронь, а кому нет. То есть кому жить, а кому – нет. И в это время мужчины гибли на войне", - сказал Роднянский.
Увольнение Роднянского
- В конце января 2025 года Александр Роднянский заявил, что больше не занимает должность советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам
Даже не понимает своего предназначения
Она похожа на секретаршу из советского фильма
Подай, принеси!
Я не удивлюсь ,если вдруг выяснится
Что секретарша Свириденко
Чтобы стать премьером
Не стыдилась подрабатывать СЕКРЕТУТКОЙ
Вся эта власть - наполовину бандитская
Наполовину - бордельная
Ужас в том ,что этот БАНДИТСКИЙ БОРДЕЛЬ
Очень нравился украинцам
Судя по опросам - и до сих пор нравится
Шо поробишь?
Будем и дальше жить - в бандитском борделе
Раз так хочет украинский народ........
Це ж пляма яка залишиться і праправнукам.
Тому і цей Роднянський теж слабкий на голову, але інстикт виживання і навики продажу усього, в тому числі і друзів, за хороші гроші в нього є.
Ніс горбатенький, довгий, середземноморський гарно доповнює чутливу жопу...
А це вже було образливо!
Виявилося (секрет Полішенеля), що найвеличніший, потужно-незламний лідор, МегаЛісник, ГігаВатнік та "брутальний мачо" Володимир Зеленський-звичайний слабак.
🤫🤭😀😆😂