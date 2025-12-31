РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8152 посетителя онлайн
Новости Реформа Офиса Президента
1 702 22

Зеленский не может окружить себя сильными людьми, он и его команда - слабые, - экс-советник президента Роднянский

Роднянский критикует команду Зеленского: она слабая

Бывший советник президента Зеленского Александр Роднянский назвал команду главы государства "слабой".

Об этом он заявил в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Роднянского, формально он покинул пост советника в декабре 2024 года, но "хотел уже летом уволиться".

"Я долго сам пытался уйти по собственному желанию. Меня уговаривали не уходить, хотели дальше держать в штабе как советника президента по экономике и даже предлагали новые позиции. Я отказался от всего, потому что не видел смысла работать со слабой командой", - пояснил он.

Читайте также: Владислав Власюк может занять место Ермака и стать новым главой Офиса президента, - СМИ

Слабая команда

На вопрос, кого он считает "слабой командой", Роднянский ответил: "Президента и практически всех, кого он назначает. Он не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать в эти списки бессмысленных советников Андрея (Ермака) - понятия не имею".

Читайте также: В ОП рассматривают передачу части полномочий СНБО, - СМИ

Премьер Свириденко

Также он прокомментировал работу премьер-министра Юлии Свириденко.

"Нынешняя премьер-министр, тогда еще министр экономики, сидела с учебниками по экономике и занималась зумом с какими-то непонятными тьюторами.

О чем здесь вообще говорить, если президент в разгар войны выбирает таких людей на ключевые должности в стране? Вместе с тем у нее всегда находилось время на любимый сериал "Корона", пока она решала, кому давать бронь, а кому нет. То есть кому жить, а кому – нет. И в это время мужчины гибли на войне", - сказал Роднянский.

Читайте: Если Трамп прилетит самолетом в Украину, можно действительно рассчитывать на прекращение огня, - Зеленский

Увольнение Роднянского

  • В конце января 2025 года Александр Роднянский заявил, что больше не занимает должность советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам

Читайте также: Лидеры Европы советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом перед встречей в США, - Spiegel

Автор: 

Зеленский Владимир (23232) Офис Президента (1885) Роднянский сын (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чомусь всі вони стають балакучими щойно тікають
показать весь комментарий
31.12.2025 14:22 Ответить
+4
Що батько, що син. Два пристосуванці зкацапщені.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:22 Ответить
+3
Зеля і його команда злодії і ********* - а ти як туди попав?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь всі вони стають балакучими щойно тікають
показать весь комментарий
31.12.2025 14:22 Ответить
Потом когда к фонарному столбу потащат - можно было бы попробовать успеть доказать что ты был в оппозиции.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:30 Ответить
Тому що після такого інтерв'ю в Україні, він би вже в січні, завзято штурмував якусь посадку, десь на Запорізькому напрямку.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:38 Ответить
Що батько, що син. Два пристосуванці зкацапщені.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:22 Ответить
Зеля і його команда злодії і ********* - а ти як туди попав?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:23 Ответить
А він дуже розумний. Попрацювати і обплювати своїх роботодавців тут розум потрібен, тільки хто його після цього на роботу візьме. І диплом Прінстона не допоможе. Лайно людина.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:29 Ответить
Премьер - министр Свириденко
Даже не понимает своего предназначения
Она похожа на секретаршу из советского фильма
Подай, принеси!
Я не удивлюсь ,если вдруг выяснится
Что секретарша Свириденко
Чтобы стать премьером
Не стыдилась подрабатывать СЕКРЕТУТКОЙ
Вся эта власть - наполовину бандитская
Наполовину - бордельная
Ужас в том ,что этот БАНДИТСКИЙ БОРДЕЛЬ
Очень нравился украинцам
Судя по опросам - и до сих пор нравится
Шо поробишь?
Будем и дальше жить - в бандитском борделе
Раз так хочет украинский народ........
показать весь комментарий
31.12.2025 14:27 Ответить
Ви що не знаєте,що свириденчиха має призвісько "бортпровідниця єрмака"?🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
31.12.2025 14:50 Ответить
Звичайно йому важко оточити себе сильними людьми.Тому що сам невдалий у керівництві,слабкий у дипломатії, та і з інтелектом поганенько.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:29 Ответить
Тупий наглухо нарік керує тупою отарою .Керівник,якого заслужив мудрий наріт
показать весь комментарий
31.12.2025 14:34 Ответить
Розумні не хочуть з ним працювати. Навіть за величезні зарплати.
Це ж пляма яка залишиться і праправнукам.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:37 Ответить
Я так думаю, що розумних, віком до 50 років вже нема - покоління з мозгами смартфона вже при владі.
Тому і цей Роднянський теж слабкий на голову, але інстикт виживання і навики продажу усього, в тому числі і друзів, за хороші гроші в нього є.
Ніс горбатенький, довгий, середземноморський гарно доповнює чутливу жопу...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:50 Ответить
Ще більше слабкі вкраїнчики які дозволяють себе знищувати цим ідіократам та ворогам
показать весь комментарий
31.12.2025 14:30 Ответить
На превеликий жаль, ще багатьом це подобається і продовження слідуватиме...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:38 Ответить
Зеленський не може оточити себе сильними людьми, він та його команда - слабкі, - екс радник президента Роднянський.

А це вже було образливо!

Виявилося (секрет Полішенеля), що найвеличніший, потужно-незламний лідор, МегаЛісник, ГігаВатнік та "брутальний мачо" Володимир Зеленський-звичайний слабак.

🤫🤭😀😆😂
показать весь комментарий
31.12.2025 14:31 Ответить
Хто це?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:31 Ответить
Зрадник ішак та його команда молодці.Залишатись при владі попри зраду і так сцяти людям в очі потрібно мати неабиякий талант.
показать весь комментарий
31.12.2025 14:33 Ответить
Дайошь Веру Брежневу, стару соратницю Бубочки, в премʼєрші! Вона хоч прикидатися не буде як Свириденкео, яка мабуть і в ліжко лягає в учілкиних псевдоокулярах....
показать весь комментарий
31.12.2025 14:38 Ответить
Ухадзі...ухадзі...
показать весь комментарий
31.12.2025 14:41 Ответить
Отже, ти такий сильний, то покажи свою міць у ділі - гайда на фронт!
показать весь комментарий
31.12.2025 14:43 Ответить
Бажаю Українцям у новому році повернення до влади Президента Петра Порошенка ❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
31.12.2025 14:51 Ответить
Це синуля того, що збіг на Москву ? Ну, ну. А він у цій команді нафіг був?
показать весь комментарий
31.12.2025 14:59 Ответить
 
 