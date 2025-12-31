Зеленский не может окружить себя сильными людьми, он и его команда - слабые, - экс-советник президента Роднянский

Бывший советник президента Зеленского Александр Роднянский назвал команду главы государства "слабой".

Об этом он заявил в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По словам Роднянского, формально он покинул пост советника в декабре 2024 года, но "хотел уже летом уволиться".

"Я долго сам пытался уйти по собственному желанию. Меня уговаривали не уходить, хотели дальше держать в штабе как советника президента по экономике и даже предлагали новые позиции. Я отказался от всего, потому что не видел смысла работать со слабой командой", - пояснил он.

Слабая команда

На вопрос, кого он считает "слабой командой", Роднянский ответил: "Президента и практически всех, кого он назначает. Он не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать в эти списки бессмысленных советников Андрея (Ермака) - понятия не имею".

Премьер Свириденко

Также он прокомментировал работу премьер-министра Юлии Свириденко.

"Нынешняя премьер-министр, тогда еще министр экономики, сидела с учебниками по экономике и занималась зумом с какими-то непонятными тьюторами.

О чем здесь вообще говорить, если президент в разгар войны выбирает таких людей на ключевые должности в стране? Вместе с тем у нее всегда находилось время на любимый сериал "Корона", пока она решала, кому давать бронь, а кому нет. То есть кому жить, а кому – нет. И в это время мужчины гибли на войне", - сказал Роднянский.

Увольнение Роднянского

В конце января 2025 года Александр Роднянский заявил, что больше не занимает должность советника президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам

