В ОП рассматривают передачу части полномочий СНБО, - СМИ

В Офисе президента обсуждают возможность передачи части полномочий Совету национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет "УП".

Часть полномочий - для СНБО

По данным издания, президент обдумывает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал при экс-главе Андрее Ермаке.

В команде президента говорят о возможности того, что часть аналитической работы из ОП передадут в Совет нацбезопасности и обороны, а за Банковой оставят только патронатные функции.

Что предшествовало?

