Новости Реформа Офиса Президента
1 255

В ОП рассматривают передачу части полномочий СНБО, - СМИ

Офис президента Украины

В Офисе президента обсуждают возможность передачи части полномочий Совету национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет "УП".

Часть полномочий - для СНБО

По данным издания, президент обдумывает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал при экс-главе Андрее Ермаке.

В команде президента говорят о возможности того, что часть аналитической работы из ОП передадут в Совет нацбезопасности и обороны, а за Банковой оставят только патронатные функции.

Что предшествовало?

Автор: 

СНБО (4482) Офис Президента (1885)
Яких ще повноважень? Закупівлю скріпок да відер?
31.12.2025 13:26
+7
Повноваження РНБО України (Ради національної безпеки і оборони) полягають у координації та контролі діяльності органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки й оборони...

нацбезпеки й оборони і не більше!!!!!

у оп нема ніяких повноважень, тільки як обслуговувати президента?
підтирати сраку і все таке!!!!
31.12.2025 13:28
+4
А новим секретарем Андрія Борисовича?)
31.12.2025 13:23
ОП одні злодюги - хочуть перевести стрілки на РНБО
31.12.2025 13:27
Узурпували владу під схвальний вереск мудрого наріду, загнали країну в таку дупу в якої вона не була понад 100 років. А тепер намагаються все це спихнути на когось іншого...
31.12.2025 13:28
Повноваження РНБО України (Ради національної безпеки і оборони) полягають у координації та контролі діяльності органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки й оборони...

нацбезпеки й оборони і не більше!!!!!

у оп нема ніяких повноважень, тільки як обслуговувати президента?
підтирати сраку і все таке!!!!
31.12.2025 13:28 Ответить
Так Умеров уже тоже как бы и почти навсегда руссо туристо. Если останется *ОПа и РНБО без руководящей роли парашной агентуры, то }{уйло погоны с Янелоха и Дерьмака посрывает.
31.12.2025 13:39
ніт ,це хітродупа ідея ,перекинути відповідальність на РНБО ,за референдум та вибори ,крок на випередження ...але зеленському прийдеться відповідати за зраду та загибель тисячів українців, та здачу української теріторії ...
31.12.2025 13:57
Там хіба не ті самі дебіли і мародери як скрізь у зебіла ?
Якщо головою РНБО поставлять Турчинова то можна сподіватись на успіх. А як ні- то нічого хорошого окрім пограбунку і вбивства зебілів на Україну не чекає.
31.12.2025 14:00
Сергій Погребецький:
На посаду керівника ОПу розглядають уповноваженого з питань санкційної політики ОПу Владислава Власюка. Про це молоде обдарування я писав 2 листопада 2025. «Діти МСЕК!» Коли твій син, Владислав Вікторович Власюк, радник Зеленського по санкційній політиці, а другий син, Віталій Вікторович, заступник голови Хмельницької ОДА, тобі нічого не страшно, ти із касти недотУрканних. Ви все обурюєтеся: МСЕК, Крупа, десяток мільйонів доларів готівки та нерухомості... Випустили під заставу, зняли браслет, "пробачили" не менше 6 мільйонів доларів... Пообурювалися? А у нас є ще один персонаж: лікар вінницької МСЕК Віктор Власюк. Він очолював цю структуру до 2014 року, а потім спустився на щабель нижче, через пенсійний вік. Але зміг заробити на три автомобілі Tesla і тринадцять (!!!)квартир. Найдорожча з них - шестикімнатні апартаменти на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів. Питання статків родини Власюків вже піднімалось раніше. Зокрема, коли Віталій Власюк, той що заступник голови Хмельницької ОДА, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. ❗️Ось вам трохи інформації з його співбесіди: Віталій Власюк запевняв, що вся його сімʼя - підприємці, а отже пояснення усіх статків у деклараціях просте - «фінансові можливості давали підстави придбати усі дорогі речі»; він також розповів про мільйонні доходи на крипті. Мовляв, з сімʼєю у 2017-му започаткували прибутковий бізнес - майнінгову ферму криптовалюти. Якось так! Це вже не діти олігархів. А діти МСЕК. Спостерігаємо у чистому вигляді перемогу контреліти над елітою. Хоча яка вона там контра... В ОПУ Владислава Власюка привела радниця колишнього глави ОПУ Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися.



3 тис.
31.12.2025 14:05
Це робиться для того, щоб виправдати те, що у публічну відсутність Єрмака головним перемовником із США, Європою буде свій в доску голова РНБО Умеров.
Інакше громадяни можуть питати чому раніше майже всі перемовини вів голова ОПи єрмак, але не буде робити новопризначене новоє_ліцо Власюк.
31.12.2025 14:08
Мафія вважає, що представляти Україну і вирішувати її долю мають виключно такі.

31.12.2025 14:15
Які ще в неконституційного ОП повноваження?
31.12.2025 14:09
Члени РНБО тепер будуть періодично спати в бункері на ліжку Алібаби?
31.12.2025 14:56
 
 