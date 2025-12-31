В ОП рассматривают передачу части полномочий СНБО, - СМИ
В Офисе президента обсуждают возможность передачи части полномочий Совету национальной безопасности и обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет "УП".
Часть полномочий - для СНБО
По данным издания, президент обдумывает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал при экс-главе Андрее Ермаке.
В команде президента говорят о возможности того, что часть аналитической работы из ОП передадут в Совет нацбезопасности и обороны, а за Банковой оставят только патронатные функции.
Что предшествовало?
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
- Позже сообщалось, что первый вице-премьер - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от предложения возглавить Офис президента.
нацбезпеки й оборони і не більше!!!!!
у оп нема ніяких повноважень, тільки як обслуговувати президента?
підтирати сраку і все таке!!!!
Якщо головою РНБО поставлять Турчинова то можна сподіватись на успіх. А як ні- то нічого хорошого окрім пограбунку і вбивства зебілів на Україну не чекає.
На посаду керівника ОПу розглядають уповноваженого з питань санкційної політики ОПу Владислава Власюка. Про це молоде обдарування я писав 2 листопада 2025. «Діти МСЕК!» Коли твій син, Владислав Вікторович Власюк, радник Зеленського по санкційній політиці, а другий син, Віталій Вікторович, заступник голови Хмельницької ОДА, тобі нічого не страшно, ти із касти недотУрканних. Ви все обурюєтеся: МСЕК, Крупа, десяток мільйонів доларів готівки та нерухомості... Випустили під заставу, зняли браслет, "пробачили" не менше 6 мільйонів доларів... Пообурювалися? А у нас є ще один персонаж: лікар вінницької МСЕК Віктор Власюк. Він очолював цю структуру до 2014 року, а потім спустився на щабель нижче, через пенсійний вік. Але зміг заробити на три автомобілі Tesla і тринадцять (!!!)квартир. Найдорожча з них - шестикімнатні апартаменти на вул. Інститутській у Києві площею 260 квадратів. Питання статків родини Власюків вже піднімалось раніше. Зокрема, коли Віталій Власюк, той що заступник голови Хмельницької ОДА, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. ❗️Ось вам трохи інформації з його співбесіди: Віталій Власюк запевняв, що вся його сімʼя - підприємці, а отже пояснення усіх статків у деклараціях просте - «фінансові можливості давали підстави придбати усі дорогі речі»; він також розповів про мільйонні доходи на крипті. Мовляв, з сімʼєю у 2017-му започаткували прибутковий бізнес - майнінгову ферму криптовалюти. Якось так! Це вже не діти олігархів. А діти МСЕК. Спостерігаємо у чистому вигляді перемогу контреліти над елітою. Хоча яка вона там контра... В ОПУ Владислава Власюка привела радниця колишнього глави ОПУ Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися.
3 тис.
Інакше громадяни можуть питати чому раніше майже всі перемовини вів голова ОПи єрмак, але не буде робити новопризначене новоє_ліцо Власюк.