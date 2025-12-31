В ОП розглядають передачу частини повноважень РНБО, - ЗМІ

В Офісі президента обговорюють можливість передання частини повноважень Раді національної безпеки і оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише "УП".

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Частина повноважень - для РНБО

За даними видання, президент обдумує варіант, щоб взагалі не відроджувати ОП в тому форматі, в якому він функціонував за ексглави Андрія Єрмака.

У команді презиента говорять про можливість того, що частину аналітичної роботи з ОП передадуть у Раду нацбезпеки і оборони, а за Банковою лишать лише патронатні функції.

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Що передувало?

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