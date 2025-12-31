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В ОП розглядають передачу частини повноважень РНБО, - ЗМІ
В Офісі президента обговорюють можливість передання частини повноважень Раді національної безпеки і оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на джерела пише "УП".
Частина повноважень - для РНБО
За даними видання, президент обдумує варіант, щоб взагалі не відроджувати ОП в тому форматі, в якому він функціонував за ексглави Андрія Єрмака.
У команді презиента говорять про можливість того, що частину аналітичної роботи з ОП передадуть у Раду нацбезпеки і оборони, а за Банковою лишать лише патронатні функції.
Що передувало?
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
- Пізніше повідомлялося, що перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від пропозиції очолити Офіс президента.
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нацбезпеки й оборони і не більше!!!!!
у оп нема ніяких повноважень, тільки як обслуговувати президента?
підтирати сраку і все таке!!!!