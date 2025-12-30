Владислав Власюк може зайняти місце Єрмака і стати новим главою Офісу президента, - ЗМІ

Новим керівником Офісу президента може стати уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ZN.UA.

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Можливе призначення Власюка

За даними джерел, до Офісу президента Власюка привела радниця вже колишнього керівника ОП Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони навчалися разом.

Пізніше Власюк налагодив тісну співпрацю з Єрмаком, і між ними виникли близькі професійні стосунки. Частина співробітників ОП навіть називає Власюка "власністю" Єрмака.

У самому Офісі президента наразі не коментують цієї інформації. Там нагадали, що президент обіцяв повідомити своє рішення пізніше, тож радять чекати офіційного оголошення.

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Що передувало?

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