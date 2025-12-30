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Владислав Власюк може зайняти місце Єрмака і стати новим главою Офісу президента, - ЗМІ
Новим керівником Офісу президента може стати уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ZN.UA.
Можливе призначення Власюка
За даними джерел, до Офісу президента Власюка привела радниця вже колишнього керівника ОП Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони навчалися разом.
Пізніше Власюк налагодив тісну співпрацю з Єрмаком, і між ними виникли близькі професійні стосунки. Частина співробітників ОП навіть називає Власюка "власністю" Єрмака.
У самому Офісі президента наразі не коментують цієї інформації. Там нагадали, що президент обіцяв повідомити своє рішення пізніше, тож радять чекати офіційного оголошення.
Що передувало?
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
- Пізніше повідомлялося, що перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров відмовився від пропозиції очолити Офіс президента.
Топ коментарі
+41 Kravchenko Igor
показати весь коментар30.12.2025 22:03 Відповісти Посилання
+38 Денис Брегін #608889
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+29 Валентин Коваль #587289
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