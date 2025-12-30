РУС
4 776 44

Владислав Власюк может занять место Ермака и стать новым главой Офиса президента, - СМИ

Власюк может занять место Ермака

Новым руководителем Офиса президента может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ZN.UA.

Возможное назначение Власюка

По данным источников, в Офис президента Власюка привела советник уже бывшего руководителя ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они учились вместе.

Позже Власюк наладил тесное сотрудничество с Ермаком, и между ними возникли близкие профессиональные отношения. Часть сотрудников ОП даже называет Власюка "собственностью" Ермака.

В самом Офисе президента пока не комментируют эту информацию. Там напомнили, что президент обещал сообщить свое решение позже, поэтому советуют ждать официального объявления.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23218) Ермак Андрей (1475) Офис Президента (1883)
+22
Папаша простий лікар МСЕК
30.12.2025 22:03 Ответить
+17
30.12.2025 22:06 Ответить
+16
Якийсь слизький муділа
30.12.2025 22:07 Ответить
а в нього є родичі з кацапії? якщо так то годиться на посаду.
30.12.2025 22:01 Ответить
Папаша простий лікар МСЕК
30.12.2025 22:03 Ответить
Тоді й синок, має бути «інвалідом на пенсії»??? Традиція як і у Крупи та прокурорів, суддівських, хєєсралів ваєнніх з паркету кадровиків, ще з часів кучмарика….???
30.12.2025 22:44 Ответить
Єрмак помер !
Хай живе єрмак !

Єрмак буде й далі"топтати вуха" ЗЄлі

.
30.12.2025 22:11 Ответить
пульт управління Єрмака на удальонкЄ
30.12.2025 23:27 Ответить
Ставлю на Безуглую. Рьяная Марьяна круче всех).
30.12.2025 22:06 Ответить
30.12.2025 22:06 Ответить
Це що за зеленоротий додік? В принципі він не надовго, якщо потужній не захоче в відставку йти то цих потрібно вже виносити
30.12.2025 22:07 Ответить
піздець
30.12.2025 22:07 Ответить
Якийсь слизький муділа
30.12.2025 22:07 Ответить
Владислав Власюк, радник керівника ОП (єрмака), секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.
Змінити шило на мило.
30.12.2025 22:43 Ответить
єрмака на радника єрмака
30.12.2025 22:49 Ответить
Шило на мило.
30.12.2025 22:07 Ответить
дякуємо 73% zебілам
30.12.2025 22:09 Ответить
Варто зазначити, що "мудрий" нарід наіпали
30.12.2025 22:17 Ответить
Новое лицо, етить-кудрить
30.12.2025 22:11 Ответить
Головне щоб руку Єрмака з дупи нового голови охвісу було не так помітно.
30.12.2025 22:14 Ответить
Зелений "соціальний ліфт"(де ліфтером єрмак мабуть досі) уже до влади привів стільки моральних дегенератів,що одним більше,одним менше-нічого особливого.
30.12.2025 23:24 Ответить
Це ж в нього татко-хабарник з МСЕК?
30.12.2025 22:15 Ответить
Папаша Власюка - лікар МСЄК, який придбав 13 квартир і 3 тесли, а брат-близнюк нахвалював маскву (c)
30.12.2025 22:20 Ответить
Якого саме? Хмельницького?
30.12.2025 22:20 Ответить
Єрмак: - Власюк 100% моя людина !
30.12.2025 22:19 Ответить
Може родич...Власік довгі роки був особистим охоронцем Сталіна і найдовше протримався на цій посаді. Прийшовши в його особисту охорону в 1931 році, він не тільки став її начальником, але й вирішував багато побутових проблем сім'ї Сталіна, по суті Власік був членом сім'ї.
30.12.2025 22:20 Ответить
За даними джерел, до Офісу президента Власюка привела радниця вже колишнього керівника ОП Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони навчалися разом.

Тобто, це буде пєрєдаст Єрмака у вуха Зеленського.

Феєрично!!!
Довбойоби нічому не вчаться.
Власюк хоч не спав з Єрмаком, як наступна міністерша енергетики з Галущенко?
30.12.2025 22:20 Ответить
Буде уповноваженим зв'язковим між ЗЕ і Єрмаком..)
30.12.2025 22:21 Ответить
Прокладкою.
Швидко поглинає рідину Єрмака і з ним ЗЄ завжди буде свіжим та активним.
І ніяких плям на чорній піжамі!!!
показать весь комментарий
30.12.2025 22:43 Ответить
30.12.2025 22:21 Ответить
"И лампочка дочка"...
30.12.2025 22:24 Ответить
мда, "державний діяч нової формації"

а ще від культу вождя до культу вуду виявляється..... лише одна шпилька в ляльку кумира на столі

.
30.12.2025 22:38 Ответить
між ними виникли близькі професійні стосунки

?????

30.12.2025 22:30 Ответить
Добре, що не брат Єрмака)
30.12.2025 22:31 Ответить
Замість дєрьмака буде жопа дєрьмака. Хтось думав що буде інакше? жОПа є жОПа.
30.12.2025 22:31 Ответить
дуже схожий на брата ̶х̶л̶а̶м̶і̶д̶і̶ї̶ Архамії
30.12.2025 22:32 Ответить
Покидьок, на якому клейма ніде ставити! Який презедент, такі й його кадри!
30.12.2025 22:32 Ответить
Хто б не був - всі мародери!!!!
30.12.2025 22:35 Ответить
Хіба ж Зеленський здатний порядну людину призначить! Він просто невиліковний, його треба гнати в три шиї
30.12.2025 22:42 Ответить
Сын врача винницкой МСЭК Власюка, у которого нашли 13 квартир и три Tesla, работает советником Зеленского, - журналист Николов
Источник: https://censor.net/ru/n3515738
30.12.2025 22:46 Ответить
це - криза жанру "Начальника канцелярії президента"

Раніше були - медведчук, литвин, балога, льовочкин....
всі вони були люди нєзопоші, але, погодьтесь, видающієся злодєї.

дуже довго шукав ЗЄля, ніхто з порядних не хотів йти.

.
30.12.2025 22:50 Ответить
якийсь в нього погляд нехароший. ЛГТБ по ходу..
30.12.2025 22:51 Ответить
Зовні на "решалу і наглядача" підходить.) Якби керівник офісу "потужного" працював у межах своїх повноважень завхоза,то ніхто не знав би, навіть його прізвища.
30.12.2025 22:52 Ответить
Смотрящій за Офісом від Єрмака.
30.12.2025 23:10 Ответить
Власюк не може бути керівником ОП тому що він це той самий єрмак,а це всі схеми на місці.Не треба тримати українців за ідіотів Буратіно тоді кінець.
30.12.2025 23:27 Ответить
Перестановка ліжок в борделі. Маріонетку, насаджену дупою на керуючу руку Єлдака, призначили завгоспом. А блазень, як і раніше, бігатиме на поклон до АндрєйБарісичя, щоб отримати дозвіл на прийняття рішень у справах державної ваги
30.12.2025 23:28 Ответить
 
 