Владислав Власюк может занять место Ермака и стать новым главой Офиса президента, - СМИ
Новым руководителем Офиса президента может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ZN.UA.
Возможное назначение Власюка
По данным источников, в Офис президента Власюка привела советник уже бывшего руководителя ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они учились вместе.
Позже Власюк наладил тесное сотрудничество с Ермаком, и между ними возникли близкие профессиональные отношения. Часть сотрудников ОП даже называет Власюка "собственностью" Ермака.
В самом Офисе президента пока не комментируют эту информацию. Там напомнили, что президент обещал сообщить свое решение позже, поэтому советуют ждать официального объявления.
Что предшествовало?
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
- Позже сообщалось, что первый вице-премьер - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отказался от предложения возглавить Офис президента.
Хай живе єрмак !
Єрмак буде й далі"топтати вуха" ЗЄлі
.
Змінити шило на мило.
Тобто, це буде пєрєдаст Єрмака у вуха Зеленського.
Феєрично!!!
Довбойоби нічому не вчаться.
Власюк хоч не спав з Єрмаком, як наступна міністерша енергетики з Галущенко?
Швидко поглинає рідину Єрмака і з ним ЗЄ завжди буде свіжим та активним.
І ніяких плям на чорній піжамі!!!
а ще від культу вождя до культу вуду виявляється..... лише одна шпилька в ляльку кумира на столі
.
професійністосунки
?????
Раніше були - медведчук, литвин, балога, льовочкин....
всі вони були люди нєзопоші, але, погодьтесь, видающієся злодєї.
дуже довго шукав ЗЄля, ніхто з порядних не хотів йти.
.