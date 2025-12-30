Владислав Власюк может занять место Ермака и стать новым главой Офиса президента, - СМИ

Новым руководителем Офиса президента может стать уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ZN.UA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможное назначение Власюка

По данным источников, в Офис президента Власюка привела советник уже бывшего руководителя ОП Андрея Ермака Дарья Заривная, с которой они учились вместе.

Позже Власюк наладил тесное сотрудничество с Ермаком, и между ними возникли близкие профессиональные отношения. Часть сотрудников ОП даже называет Власюка "собственностью" Ермака.

В самом Офисе президента пока не комментируют эту информацию. Там напомнили, что президент обещал сообщить свое решение позже, поэтому советуют ждать официального объявления.

Читайте: Почему Ермак до сих пор не на фронте: Где прячется Зе-менеджер? || Без цензуры. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Ермак регулярно общается с Зеленским в Конча-Заспе, - СМИ