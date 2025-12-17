Почему Ермак до сих пор не на фронте: Где прячется Зе-менеджер? || Без цензуры. ВИДЕО
После увольнения с должности главы Офиса Президента Украины Андрей Ермак публично заявлял о намерении пойти служить. По словам журналистов, он также сообщал об этом в частной переписке с американской коллегой. Впрочем, через несколько недель после этих заявлений информация о его дальнейшей деятельности так и не появилась в публичном пространстве
Как сообщает Цензор.НЕТ, в проекте "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева пыталась разыскать Ермака и его место службы
Погрібний Олександр
17.12.2025 14:40
Галина Боброва
17.12.2025 14:45
Підлога Маккартні
17.12.2025 14:46
А може, це й краще, бо стрілятиме в спину нашим бійцям!
У камері йому місце, а, щоб не сумно було, то й зеленського туди ж!
А вы думаете- почему у президента такое хорошее настроение?
Потому что НЕКОМУ теперь вручить подозрение
У НАБУ нет главного свидетеля...
здається достатньо просто співставити дати та факти, щоб з'явилось чітке, неспростовне та однозначне усвідомлення ролі андрія борисовича у змінах на фронті:
- наприкінці листопада андрія борисовича вероломно звільнили з офісу президента, а вже в перших числах грудня відбувся прорив українських сил оборони на Куп'янському напрямку.
й як ви думаєте, кому ми маємо дякувати, невже Хартії та іншим підрозділам?
звісно ж ні, тільки незламному АБ, таємничому Алі Бабі, тому, хто вміє та знає все, тому, хто не втік 24 лютого 2022-ого, а героїчно залишався в президентському бункері й вже тоді розробляв цю, й наступні, визвольні операції. тьфу на вас, невдячні.
зрозуміти прочитане - оце скіл.
Свириденко і керовніки правоохоронних структур, немічні та нікчемні щодо виконання свої функцій на посадах, чи вони в долі з намародерених грошей міндічгейту??
Чому досі не накладенний арешт на рухоме і нерухоме майно на міністра Галущенко та Ексрадника Галущенка Миронюка ?
переоформлюють на родичів
НАБУ - це Національне антикорупційне бюро України все це робить для струсу повітря не більше
де крімінальни справи проти наглядових рад ?
вони премію чекають !!!
Міністром енергетики України у 2025 році спочатку була Світлана Гринчук (призначена у липні 2025), але в листопаді її звільнили на тлі корупційного скандалу, і виконувачем обов'язків став її перший заступник https://www.google.com/search?q=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&sca_esv=5346d96e928e7d71&ei=Z6pCafuBD86rxc8P0ru2gQw&oq=%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJtC80ZbQvdGW0YHRgtGAINC10L3QtdGAINGD0LrRgNCw0ZfQvdC4KgIIATIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeSLgpUKYXWL4dcAJ4AZABAJgBXqAB8gGqAQEzuAEByAEA-******************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjvgvbt18SRAxVbSvEDHdudJroQgK4QegYIAQgAEAM Артем Некрасов. Галущенко Герман Валерійович був міністром до липня 2025, а потім обійняв посаду міністра юстиції.
І буде так, як описує нона шефиня МІ 6)))
