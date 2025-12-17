РУС
2 470 24

Почему Ермак до сих пор не на фронте: Где прячется Зе-менеджер? || Без цензуры. ВИДЕО

После увольнения с должности главы Офиса Президента Украины Андрей Ермак публично заявлял о намерении пойти служить. По словам журналистов, он также сообщал об этом в частной переписке с американской коллегой. Впрочем, через несколько недель после этих заявлений информация о его дальнейшей деятельности так и не появилась в публичном пространстве

Как сообщает Цензор.НЕТ, в проекте "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева пыталась разыскать Ермака и его место службы 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скоро выборы? Что насчет замены Ермака? Европу разрывают все 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Смотрите также: Послание Зеленскому? Зачем Коломойский вышел в люди? || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Цензор.НЕТ (139) Ермак Андрей (1465) Данилюк-Ярмолаева Марина (394)
А хіба не ясно? Там страшно!
А може, це й краще, бо стрілятиме в спину нашим бійцям!
У камері йому місце, а, щоб не сумно було, то й зеленського туди ж!
17.12.2025 14:40 Ответить
Вагнергейт - не підготовка до війни - продадаж посад братом - міндічгейт ... - дуже коротко про "діяльність" одного з 5 "потужних менеджерів" , головне що зробив максимально все для того , щоб закопати рейтинг патрона , а з нею й примарну надію продовжити преЗеденствувати після нових виборів , які точно зараз не на часі .
17.12.2025 14:52 Ответить
зе-менеджер на зе-фронті
17.12.2025 15:12 Ответить
Ермака нет в Украине !!!!!!
А вы думаете- почему у президента такое хорошее настроение?
Потому что НЕКОМУ теперь вручить подозрение
У НАБУ нет главного свидетеля...
17.12.2025 14:45 Ответить
дЄрмак попав в Ужгородський "котел"
17.12.2025 14:46 Ответить
ТЦКшники ж такі круті, що тіки до простих холопів на вулиці можуть чіплятись, а до такого хазяїна життя як Єлдак мабуть очєлло не то що жим-жим, а голка хір пролізе
17.12.2025 14:46 Ответить
Так тцк це ручні песики зеленого паскудного режиму, той хто розпустить оце бандитське угрупування, автоматично набере собі одобрення народу
17.12.2025 14:56 Ответить
відверто кажучи мене дивують винесені в заголовок статті формулювання; невдячність та заангажованість авторки.
здається достатньо просто співставити дати та факти, щоб з'явилось чітке, неспростовне та однозначне усвідомлення ролі андрія борисовича у змінах на фронті:
- наприкінці листопада андрія борисовича вероломно звільнили з офісу президента, а вже в перших числах грудня відбувся прорив українських сил оборони на Куп'янському напрямку.
й як ви думаєте, кому ми маємо дякувати, невже Хартії та іншим підрозділам?
звісно ж ні, тільки незламному АБ, таємничому Алі Бабі, тому, хто вміє та знає все, тому, хто не втік 24 лютого 2022-ого, а героїчно залишався в президентському бункері й вже тоді розробляв цю, й наступні, визвольні операції. тьфу на вас, невдячні.
17.12.2025 14:49 Ответить
Єрмак наш слоняра 💪💪💪
17.12.2025 14:53 Ответить
Опівський? 🤣
17.12.2025 15:22 Ответить
вміти читати це ще не все.
зрозуміти прочитане - оце скіл.
17.12.2025 15:25 Ответить
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автомобілів.Оце реальна тема для обговорення
17.12.2025 14:52 Ответить
Що скажуть на це неначаси? Нехай чмирьок далі гадить?
17.12.2025 14:52 Ответить
Так дерьмачина до сих пір керує де факто свою ручною собачкою зеленським а на фронт...ну тільки на закарпатський .
17.12.2025 14:54 Ответить
Слава неначасам!!!
17.12.2025 15:05 Ответить
Стільки фоток було в ЗМІ, ларьочника і зеленського, на отих нікчемних «САМІТАХ» по світу мандруючи за гроші Українців, а тут тільки генпрокурор з ДБР знають, де саме ХОВАЄ зеленський єрмака від службовців ТЦК!!!?? КабМіндічі й група осіб з опу, і далі гадять Україні!!
Свириденко і керовніки правоохоронних структур, немічні та нікчемні щодо виконання свої функцій на посадах, чи вони в долі з намародерених грошей міндічгейту??
17.12.2025 14:56 Ответить
Заліг упир під корч і не пускає бульб - відсиджується, чекає момента знову вийти та гидити. В ЗСУ його чекати не треба - без охорони він там довго не протримається, бо має велику армію "прихильників".
17.12.2025 15:06 Ответить
Чому досі не накладенний арешт на рухоме і нерухоме майно на Тімура Міндіча та Олександра Цукермана ?
Чому досі не накладенний арешт на рухоме і нерухоме майно на міністра Галущенко та Ексрадника Галущенка Миронюка ?
переоформлюють на родичів
НАБУ - це Національне антикорупційне бюро України все це робить для струсу повітря не більше
де крімінальни справи проти наглядових рад ?
вони премію чекають !!!

Міністром енергетики України у 2025 році спочатку була Світлана Гринчук (призначена у липні 2025), але в листопаді її звільнили на тлі корупційного скандалу, і виконувачем обов'язків став її перший заступник https://www.google.com/search?q=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&sca_esv=5346d96e928e7d71&ei=Z6pCafuBD86rxc8P0ru2gQw&oq=%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJtC80ZbQvdGW0YHRgtGAINC10L3QtdGAINGD0LrRgNCw0ZfQvdC4KgIIATIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeSLgpUKYXWL4dcAJ4AZABAJgBXqAB8gGqAQEzuAEByAEA-******************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjvgvbt18SRAxVbSvEDHdudJroQgK4QegYIAQgAEAM Артем Некрасов. Галущенко Герман Валерійович був міністром до липня 2025, а потім обійняв посаду міністра юстиції.
17.12.2025 15:06 Ответить
Ермак на фронте. За Сибирь взялся
17.12.2025 15:15 Ответить
СЗР - це легальна шпарина для створення або посилення батальйону Оман або полку Іршалаїм. ТАМ буде дуже важко - але ТАКИЙ менеджер - буде працювати "під прикриттям"
І буде так, як описує нона шефиня МІ 6)))
https://www.gov.uk/government/speeches/speech-by-blaise-metreweli-chief-of-sis-15-december-2025
17.12.2025 15:25 Ответить
Готується до виборів !
17.12.2025 15:26 Ответить
Кулявлоба.
17.12.2025 15:27 Ответить
 
 