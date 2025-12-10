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Скоро выборы? Что насчет замены Ермака? Европу разрывают все 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

"Без цензуры в прямом эфире" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой и Богданом Буткевичем.

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выборы (24399) Данилюк-Ярмолаева Марина (510) Буткевич Богдан (484)
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Топ комментарии
+2
Хто ці двоє?
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10.12.2025 23:18 Ответить
+1
А шо по заміні Єрмака? - нічого
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10.12.2025 21:03 Ответить
+1
Вибачаюся - відпустка!
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10.12.2025 21:04 Ответить

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