Скоро выборы? Что насчет замены Ермака? Европу разрывают все 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
"Без цензуры в прямом эфире" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой и Богданом Буткевичем.
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Топ комментарии
+2 Roman Fesenko
показать весь комментарий10.12.2025 23:18 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий10.12.2025 21:03 Ответить Ссылка
+1 Luk Viktor
показать весь комментарий10.12.2025 21:04 Ответить Ссылка
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