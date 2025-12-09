9 миллиардов на Буковель уже не будет — огласка помогла || Без цензуры. ВИДЕО
Государство планировало выделить 9 миллиардов гривен на дороги к "Буковелю" нардепа Игоря Палицы, чья группа голосовала за бюджет.
После публикации этой информации глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в своем Facebook, что ивано-франковская служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому сейчас руководитель местной службы "пишет заявление на увольнение".
Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.
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Повна вседозволеність має бути припинена шибеницями !!!
Бо інакше діла не буде.
Ну то буде в другому місці, на цей раз без розголосу, бо слідуючий керівник місцевої служби не захоче "писати заяву на звільнення".