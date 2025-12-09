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9 миллиардов на Буковель уже не будет — огласка помогла || Без цензуры. ВИДЕО

Государство планировало выделить 9 миллиардов гривен на дороги к "Буковелю" нардепа Игоря Палицы, чья группа голосовала за бюджет.

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После публикации этой информации глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил в своем Facebook, что ивано-франковская служба не согласовывала с главным офисом в Киеве тендер на проектирование дороги к "Буковелю", которая в будущем должна была стоить 6,6 млрд грн. И поэтому сейчас руководитель местной службы "пишет заявление на увольнение".

Также Сухомлин сообщил, что ремонт участка дороги стоимостью 2,3 млрд грн заказан по обращению местных жителей и "Нафтогаза", который имеет свои объекты в том районе. Сейчас на эту дорогу направлено только 75 млн грн, но на следующий год средств на эту нужду не предусмотрено.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дороги к "Буковелю" планируют потратить 9 млрд грн, - Николов

Автор: 

Буковель (63) дороги (2461) Палица Игорь (68) Сухомлин Сергей (33) Агентство восстановления и инфраструктурных проектов (7)
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Топ комментарии
+27
Уху їли.
Повна вседозволеність має бути припинена шибеницями !!!
Бо інакше діла не буде.
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09.12.2025 21:03 Ответить
+18
Цензор вибач їх як курвами і злодіями більше ні як назвати неможливо. Воїнам суки грошей не вистачає а на буковелі ******* є.
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09.12.2025 21:05 Ответить
+13
"9 мільярдів на Буковель вже не буде - розголос допоміг "
Ну то буде в другому місці, на цей раз без розголосу, бо слідуючий керівник місцевої служби не захоче "писати заяву на звільнення".
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09.12.2025 21:07 Ответить

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