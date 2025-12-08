На дороги к "Буковелю" планируют потратить 9 млрд грн, - Николов

Агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Команда простая и однозначная – отремонтировать участок существующей дороги за более чем 2 млрд грн и построить новую дорогу за почти 7 миллиардов для лыжных курортников.

Причем деньги на Большое Тыловое Асфальтирование должны начать тратить уже прямо сейчас – в декабре, когда военные скрежещут зубами из-за своих зарплат, которые меньше, чем у тыловых строителей", – рассказал Николов.

2,5 млрд грн, по словам Николова, уже протендерили.

Кто на этом заработает?

Журналист отмечает, что деньги на асфальтировании заработает местный дорожный монополист "ПБС".

Фирма принадлежит местному бизнесмену Александру Шевченко, который ранее был директором самого "Буковеля", когда тот еще принадлежал Коломойскому и Боголюбову.

"Но после того, как Коломойского посадили в СИЗО, а Боголюбов сбежал от ареста за границу – "Буковель" оказался в руках Игоря Палицы. Это бывший партнер Коломойского и еще одного беглеца – Миндыча. А также хороший друг того же дорожника Шевченко", – пояснил он.

Также Николов отметил, что фракция "За будущее" в Верховной Раде дает голоса "Слуге народа" для принятия необходимых законов.

"Давала и на закон об уничтожении НАБУ. Дала и на новый госбюджет. В котором есть и популистские хотелки кандидата в президенты Зеленского. И есть миллиарды на дорогу к "Буковелю", - добавил он.

