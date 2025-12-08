РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9536 посетителей онлайн
Новости Ремонт дорог
3 076 39

На дороги к "Буковелю" планируют потратить 9 млрд грн, - Николов

На новую дорогу в Буковель потратят миллиарды гривен

Агентство восстановления проведет тендер на ремонт дорог к курорту "Буковель" на 9 млрд гривен.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Команда простая и однозначная – отремонтировать участок существующей дороги за более чем 2 млрд грн и построить новую дорогу за почти 7 миллиардов для лыжных курортников.

Причем деньги на Большое Тыловое Асфальтирование должны начать тратить уже прямо сейчас – в декабре, когда военные скрежещут зубами из-за своих зарплат, которые меньше, чем у тыловых строителей", – рассказал Николов.

2,5 млрд грн, по словам Николова, уже протендерили.

Читайте также: Николов о коррупции в энергетике: У фигурантов изъяли доллары в упаковке американских банков, это обостряет интерес следователей США

Кто на этом заработает?

Журналист отмечает, что деньги на асфальтировании заработает местный дорожный монополист "ПБС".

Фирма принадлежит местному бизнесмену Александру Шевченко, который ранее был директором самого "Буковеля", когда тот еще принадлежал Коломойскому и Боголюбову.

Читайте: Без конкурентов: Семья нардепа Палицы арендует канатные дороги и два отеля в Буковеле у "Приватбанка"

"Но после того, как Коломойского посадили в СИЗО, а Боголюбов сбежал от ареста за границу – "Буковель" оказался в руках Игоря Палицы. Это бывший партнер Коломойского и еще одного беглеца – Миндыча. А также хороший друг того же дорожника Шевченко", – пояснил он.

Также Николов отметил, что фракция "За будущее" в Верховной Раде дает голоса "Слуге народа" для принятия необходимых законов.

"Давала и на закон об уничтожении НАБУ. Дала и на новый госбюджет. В котором есть и популистские хотелки кандидата в президенты Зеленского. И есть миллиарды на дорогу к "Буковелю", - добавил он.

Смотрите: Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО

На новую дорогу в Буковель потратят миллиарды гривен

Автор: 

Буковель (46) Палица Игорь (66) Юрий Николов (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
зелені ненажерливі виродки....
показать весь комментарий
08.12.2025 10:13 Ответить
+14
Зелена тварина ніяк не нажереться з українського бюджету. Мільйони завів на фронт і знає, що вони нікуди не дінуться, будуть стояти головдні, без зброї, в холоді, бо попереду тюрма. А своїй сворі, зараз мова йде про Беню і міндічів - готує комфорт, і все за наш рахунок. А українчики скидаються по гривні, щоб хоч чимось забезпечити армію. Ей, барани 73%, ви цього бажали? Де ви?
показать весь комментарий
08.12.2025 10:26 Ответить
+13
Мудаки...у критичний для країни час все не можуть хоча б тимчасово припинити грабувати...у кацапів бюджет весь на війну направлений, а у нас - на курорти, депутатів, виплати якихось тисяч населенню, якісь бескоштовні поїздки залізницею - тобто на програми, які можуть існувати тільки в країні, у якої повно ЗАЙВИХ грошей, які немає куди дівати.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зелені ненажерливі виродки....
показать весь комментарий
08.12.2025 10:13 Ответить
Ну чого тільки зелені, не спрощуйте. ВР проголосувала за збільшення грошового забезпечення депутатів, а військовим не добавили ні копійки. Хтось про це говорить? Ні. Когось це турбує? Ні, всім начхати. Отакі в нас пріоритети під час війни...
показать весь комментарий
08.12.2025 11:00 Ответить
Це говорить про те що реальний Президент це Коломойський, хоч він і переховується в тюрмі.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:13 Ответить
президент то у нас Потужний, а Ігарь Валєріч просто главний
показать весь комментарий
08.12.2025 10:17 Ответить
війна десь далеко, в іншій Україні
показать весь комментарий
08.12.2025 10:14 Ответить
Тому і шість мільярдів вкладуть у гарні автобани, ну щоб швидше кацапам просуватися на відпочинок, а вже потім і гейропа не за горами.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:14 Ответить
Навіть не знаю, кого тут призначать винним і чому Лідор нічого не знав💩
показать весь комментарий
08.12.2025 10:14 Ответить
Це відбувається за його спиною і він про це нічого не знає!
показать весь комментарий
08.12.2025 10:17 Ответить
Звісно, він же не лох якийсь
показать весь комментарий
08.12.2025 10:43 Ответить
І не тряпка.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:45 Ответить
І Невтік.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:56 Ответить
Оманський, заборонив боНевтіку виїзжджати з України!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:13 Ответить
Паскуди з фрІкции За майбутнє...
показать весь комментарий
08.12.2025 10:14 Ответить
всі там +- однакові..
показать весь комментарий
08.12.2025 10:51 Ответить
Готують курорт для рашистів?
показать весь комментарий
08.12.2025 10:14 Ответить
Для себе, для себе улюблених.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:02 Ответить
Мудаки...у критичний для країни час все не можуть хоча б тимчасово припинити грабувати...у кацапів бюджет весь на війну направлений, а у нас - на курорти, депутатів, виплати якихось тисяч населенню, якісь бескоштовні поїздки залізницею - тобто на програми, які можуть існувати тільки в країні, у якої повно ЗАЙВИХ грошей, які немає куди дівати.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:20 Ответить
Еліта Москви буде на Буковель їздити !
показать весь комментарий
08.12.2025 10:20 Ответить
грошей на українську ядерну зброю перемоги немає, а на дороги - є!
показать весь комментарий
08.12.2025 10:22 Ответить
На ядерку кажеш? Та їх (грошей) не було навіть утримувати вже готову, тому і відмовились від неї у 1994-му. А зараз і подавно немає. Думаєш ядерка це така панацея? У кацапів є та ядерка, але тільки но ***** почав розмахувати ядерною ялдою то йому популярно пояснили і воно засунуло свою ядерну ялду собі в сраку. Україна ядерна держава тому, що має атомні реактори. Кацапи по них стріляють? Ні! Тому, що знають шо таке атом, і в Європі це знають і в світі про це знають. Тому ядерна зброя не панацея.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:42 Ответить
>Та їх (грошей) не було навіть утримувати вже готову, тому і відмовились від неї у 1994-му.

ні, просто хохли хотіли роззброїти Україну, щоб потім за нею прийшла русня.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:51 Ответить
Короче для войны и энергетики бабла уже нет. Это было видно ещё весной этого года. По масштабным ремонтам дорог и бордюрам по всей Украине. У себя в голове они уже закончили эту войну, осталось рассказать об этом простому нариду.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:24 Ответить
Зелена тварина ніяк не нажереться з українського бюджету. Мільйони завів на фронт і знає, що вони нікуди не дінуться, будуть стояти головдні, без зброї, в холоді, бо попереду тюрма. А своїй сворі, зараз мова йде про Беню і міндічів - готує комфорт, і все за наш рахунок. А українчики скидаються по гривні, щоб хоч чимось забезпечити армію. Ей, барани 73%, ви цього бажали? Де ви?
показать весь комментарий
08.12.2025 10:26 Ответить
За ето убівать надо.©
показать весь комментарий
08.12.2025 10:27 Ответить
В Киеве то же самое. Вчера покатался с одного конца города в другой. Постоял в пяти пробках из-за ремонтов дорог. Я за последние 40 лет таких масштабов не видел. Даже при Омельченко у которого на этом пунктик был. По ощущениям или они надеялись на окончание войны ещё летом и думали что уже осенью на армию деньги не нужны будут. Ну или ждут ее окончание в ближайшее время и очень торопяться освоить те потоки, которые пока ещё текут с западных счетов.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:29 Ответить
Незалежна Україна ще не знала такої управлінської неспроможності, яку має тепер.
Ще й у час таких надвипробувань...
показать весь комментарий
08.12.2025 10:30 Ответить
просто ****** zельоні істоти ..нічим не краще за русню
показать весь комментарий
08.12.2025 10:32 Ответить
Чиновника (чиновників), що прийняли рішення про оголошення такого тендеру, потрібно негайно затримати і допитати на предмет корупції.
Тендер відмінити і заборонити будь-яке будівництво і ремонт доріг, що не пов'язане з логістикою доя потреб ЗСУ.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:33 Ответить
Навіщо затримувати, простіше закатати в асфальт і зверху бетоном для міцності.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:42 Ответить
Міндічі-крупи-гімнюпи..., - немає управи на цю нечисть! Як сказала одна ботоксна курка: вони живуть своє найкраще життя. І їм просто пофігу на все навколо.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:34 Ответить
тільки вішати або садити на палю
показать весь комментарий
08.12.2025 10:46 Ответить
Яке в нас чудове керівництво країною! Все для людей робить, аби їм було зручно відпочивати в рідній країні!
(якщо від неї щось залишиться після їх правління)
показать весь комментарий
08.12.2025 10:40 Ответить
Щойно кацапи виклали фото "потужних укріплень" обладнання Чернігівської ТЕС. Ось на що пішли мільярди
показать весь комментарий
08.12.2025 10:47 Ответить
Зелених паскуд у відставку!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:02 Ответить
Кончєні
показать весь комментарий
08.12.2025 11:10 Ответить
Ну что вы в самом деле так возмущаетесь? Жизнь в израиле знаете какая дорогая? На что еще жить украинцам на исторической родине если не на бюджетные деньги Украины?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:12 Ответить
Війна війою, а розпил за розкладом.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:45 Ответить
 
 