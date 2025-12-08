На дороги до "Буковеля" планують витратити 9 млрд грн, - Ніколов

Агенція відновлення проведе тендер на ремонт доріг до курорту "Буковель" на 9 млрд гривень.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Команда проста і однозначна – відремонтувати шматок існуючої дороги за понад 2 млрд грн, і побудувати нову дорогу за майже 7 мільярдів для лижних курортників.

Причому гроші на Велике Тилове Асфальтування мають почати тринькати вже прямо зараз – у грудні, коли військові скриплять зубами про свої зарплати, які менші від тилових будівельників", - розповів Ніколов.

2,5 млрд грн, за словами Ніколова, вже протендерили.

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Хто на цьому заробить?

Журналіст зазначає, що гроші на асфальтуванні заробить місцевий шляховий монополіст "ПБС".

Фірма належить місцевому бізнесмену Олександру Шевченку, який раніше був директором самого "Буковелю", коли той ще належав Коломойському і Боголюбову.

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"Але після того, як Коломойського посадили в СІЗО, а Боголюбов втік від арешту за кордон – "Буковель" опинився в руках Ігоря Палиці. Це колишній партнер Коломойського і ще одного втікача – Міндіча. А також хороший друг того самого шляховика Шевченка", - пояснив він.

Також Ніколов зауважив, що фракція "За майбутнє" у Верховній Раді дає голоси "Слузі народу" для ухвалення необхідних законів.

"Давала і на закон про знищення НАБУ. Дала і на новий держбюджет. В якому є і популістичні хотєлкі кандидата в президента Зеленського. І є мільярди на дорогу до "Буковеля", - додав він.

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