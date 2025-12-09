9 мільярдів на Буковель вже не буде — розголос допоміг || Без цензури. ВIДЕО

Держава планувала віддати 9 мільярдів гривень на дороги до "Буковеля" нардепа Ігоря Палиці, чия група голосувала за бюджет.

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Після публікації цієї інформації голова Агенції відновлення Сергій Сухомлин повідомив у своєму фейсбуку, що івано-франківська служба не погоджувала з головним офісом у Києві тендер на проектування дороги до "Буковеля", яка у майбутньому мала коштувати 6,6 млрд грн. І тому зараз керівник місцевої служби "пише заяву на звільнення".

Також Сухомлин повідомив, що ремонт ділянки дороги вартістю 2,3 млрд грн замовлено через звернення місцевих мешканців і "Нафтогазу", який має свої об’єкти в тому районі. Зараз на цю дорогу направлено лише 75 млн грн, але на наступний рік коштів на цю потребу не передбачено.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На дороги до "Буковеля" планують витратити 9 млрд грн, - Ніколов