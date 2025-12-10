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Новини Відео Вибори під час війни Без цензури
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Cкоро вибори? Що по заміні Єрмака? Європу розривають усі 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"Без цензури наживо" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою та Богданом Буткевичем.

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Автор: 

вибори (6242) Данилюк-Ярмолаєва Марина (516) Буткевич Богдан (483)
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Топ коментарі
+2
Хто ці двоє?
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10.12.2025 23:18 Відповісти
+1
А шо по заміні Єрмака? - нічого
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10.12.2025 21:03 Відповісти
+1
Вибачаюся - відпустка!
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10.12.2025 21:04 Відповісти

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