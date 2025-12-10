Cкоро вибори? Що по заміні Єрмака? Європу розривають усі 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+2 Roman Fesenko
показати весь коментар10.12.2025 23:18 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.12.2025 21:03 Відповісти Посилання
+1 Luk Viktor
показати весь коментар10.12.2025 21:04 Відповісти Посилання
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