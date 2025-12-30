Лидеры Европы советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом перед встречей в США, - Spiegel

Некоторые европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом к осторожности и "не заходить слишком далеко" в определенных вопросах.

Об этом пишет издание Spiegel.

Советы лидеров Европы

Немецкое издание получило в свое распоряжение текст англоязычной стенограммы субботней видеоконференции Зеленского с европейскими лидерами, которая состоялась накануне визита украинского президента в США.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц,который организовал телеконференцию, заявил, что важно, чтобы Зеленский нашел способы договориться с США о территориальных уступках, гарантиях безопасности и восстановлении. Мерц попросил украинского президента "не заходить слишком далеко" и в то же время быть "осторожным".

Пресс-секретарь правительства Германии по запросу Spiegel сказала, что федеральное правительство не комментирует детали конфиденциальных переговоров. В то же время другой участник разговора подтвердил отраженное содержание телеконференции, однако подчеркнул конфиденциальность разговора.

Вопрос гарантий в мирном плане

Согласно тексту стенограммы, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев ускорить работу над гарантиями безопасности и как можно скорее окончательно определить свое участие.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласно стенограмме, высказался аналогично: европейцы не должны выглядеть как те, кто тормозит процесс.

Однако несколько глав правительств отметили, что для гарантий безопасности или даже отправки войск необходимо рассмотрение парламентами.

Территориальные уступки

Во время субботней телеконференции премьеры Дании, Швеции и Норвегии, Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стёре, попросили президента Зеленского после его встречи с Трампом как можно подробнее проинформировать об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности.

Неоднократно звучала фраза, что это нужно видеть "на бумаге", а также совет, чтобы украинский президент не делал официальных уступок в территориальных вопросах без твердых обязательств по гарантиям безопасности.

Кроме того, многие главы государств и правительств посоветовали Зеленскому спросить Трампа о позиции России по текущей версии мирного плана, а также о действиях главы Белого дома на отказ России подписать мирное соглашение.

