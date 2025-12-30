Экономическое восстановление: США хотят роста зарплат в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое восстановление страны после войны рассматривается как долгосрочная стратегия, а не как быстрые изменения сразу после прекращения боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства во время общения с журналистами о переговорах с американской стороной.
Долгосрочная стратегия восстановления Украины
По словам Зеленского, ключевым элементом восстановления должно стать привлечение американского и европейского бизнеса в Украину. Именно инвестиции, создание рабочих мест и рост заработных плат должны стимулировать возвращение людей и восстановление экономической жизни.
Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска процессов восстановления. Речь идет о масштабных инвестициях, которые позволят создать привлекательные условия труда и обеспечить достойный уровень оплаты.
"На старте Украине нужны деньги – деньги на восстановление. Это должна быть серьезная сумма, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и на эти заработные платы. В этом есть большая перспектива, но сначала нам нужно завершить эту войну", – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что только после завершения войны можно будет в полной мере реализовать планы экономического роста. В то же время уже сейчас Украина вместе с партнерами формирует видение будущего развития и восстановления государства.
Если Трамп прилетит самолетом в Украину
Между тем Зеленский отметил, что на прекращение огня в российско-украинской войне можно будет рассчитывать, когда президент США Дональд Трамп сможет прилететь самолетом непосредственно в Украину.
По его мнению, если американский лидер приедет в Украину и обратится к парламенту, то это будет полезно для страны.
"Если Трамп прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", – добавил Зеленский.
- Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине может завершиться в течение нескольких недель.
І знайдуться ж тупорилі мартишки, які пустять слину і будуть чекати від ЗЄ цього дива.
.
З 2019 до 2022 росли жири у маслі довольні були хами. Не життя, а мармелад був.
Хто не згоден - той порохобот.
З 2022 до 2025 перемога за перемогою і ось-ось у кацапів все закінчиться, кава в Ялті і кордон 1991.
Хто не згоден - той російське ІПСО.
2026 - відмовляйтеся від територій (а ЗЄ тут типу ні до чого) і знов життя буде, як мармелад.
Хто не згоден, той... оберіть самі.
Ну краса ж!!! Країна мрій!!!
Бо все це, як і завжди, галімий чьос.
Вони ж всі пообзаводилися за 6 років квартирами, машинами, віллами. Саме час відбирати, а не давати.
Не натиснув кнопку - **** і Ренжровера чи Порша нема.
Не натиснув вдруге - **** і хатинка відпала.
Не натиснув втретє - **** і Малюк почав масаж нирок.
Ми ж говоримо про **********, а не про пришестя одночасно комунізму та царства небесного.
Не будемо конкурувати з г-ном Зєлєнскім.
В голубом самольоте,
І бєсплатно покажет кіно!
Ну просто мана небесна випаде на країну!
В 2019 вже випала... на ходу головою об асфальт.
робимо курс - 100 грн за доллар, і тепер 100 баксів - це 10000 грн.
зарплати зросли, завдання виконано.
Вже дуже скоро. "Покращання життя вже сьогодні!" (с)
ростовський утікач не зумів. Тепер справа за вашинґтонським...
Це ключова фраза. Вірогідність, що він прилетить дуже мала. Робимо висновок:
високого росту платні не чекаємо, бо літак
Трампа, ще не прилетів. Все логічно.
Бізнес-то ого-го, як зараз пре.
Від податків та мит бюджет ломиться.
ВВП росте стрімким домкратом.
Україна позичає гроші нищебродам з ЄС.
А нехароші бізнесмени все цє цинічно приховують від простого люда.
Зеленського та війни.
У 2021 році середня номінальна заробітна плата в Україні коливалася, досягнувши близько 14 017,80 грн за рік в цілому, з піком у грудні на рівні 15 700,65 грн.
І що ж таке сталося у 2019-му...
У мене 2К євро на роботі зараз, а у когось 1К гривень у Дії.
Життя не справедливе.
Не вміємо працювати так, як треба. +застарілі технології ХІХ сторіччя (маломеханізоване виробництво)
Вам/мне ничего не светит. Ведь ясно же сказано: создание рабочих мест и рост заработных плат должны стимулировать возвращение людей Источник: https://censor.net/ru/n3593146
Нужно было не под шахедами прохлаждаться, а страдать в Германии.
обіцянки Володимира Зеленського
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки
Народ УкраїниОПа буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії," - Володимир Зеленський.