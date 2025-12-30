Экономическое восстановление: США хотят роста зарплат в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое восстановление страны после войны рассматривается как долгосрочная стратегия, а не как быстрые изменения сразу после прекращения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства во время общения с журналистами о переговорах с американской стороной.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Долгосрочная стратегия восстановления Украины

По словам Зеленского, ключевым элементом восстановления должно стать привлечение американского и европейского бизнеса в Украину. Именно инвестиции, создание рабочих мест и рост заработных плат должны стимулировать возвращение людей и восстановление экономической жизни.

Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска процессов восстановления. Речь идет о масштабных инвестициях, которые позволят создать привлекательные условия труда и обеспечить достойный уровень оплаты.

"На старте Украине нужны деньги – деньги на восстановление. Это должна быть серьезная сумма, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и на эти заработные платы. В этом есть большая перспектива, но сначала нам нужно завершить эту войну", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только после завершения войны можно будет в полной мере реализовать планы экономического роста. В то же время уже сейчас Украина вместе с партнерами формирует видение будущего развития и восстановления государства.

Читайте также: Европейские лидеры заявили о признаках продвижения мирного процесса в отношении Украины: "Мир на горизонте"

Если Трамп прилетит самолетом в Украину

Между тем Зеленский отметил, что на прекращение огня в российско-украинской войне можно будет рассчитывать, когда президент США Дональд Трамп сможет прилететь самолетом непосредственно в Украину.

По его мнению, если американский лидер приедет в Украину и обратится к парламенту, то это будет полезно для страны.

"Если Трамп прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", – добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение войны: Трамп делает ставку на экономическое восстановление Украины, - Зеленский