2 064 53

Экономическое восстановление: США хотят роста зарплат в Украине

Зеленский, Трамп - о росте зарплат после войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое восстановление страны после войны рассматривается как долгосрочная стратегия, а не как быстрые изменения сразу после прекращения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства во время общения с журналистами о переговорах с американской стороной.

Долгосрочная стратегия восстановления Украины

По словам Зеленского, ключевым элементом восстановления должно стать привлечение американского и европейского бизнеса в Украину. Именно инвестиции, создание рабочих мест и рост заработных плат должны стимулировать возвращение людей и восстановление экономической жизни.

Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска процессов восстановления. Речь идет о масштабных инвестициях, которые позволят создать привлекательные условия труда и обеспечить достойный уровень оплаты.

"На старте Украине нужны деньги – деньги на восстановление. Это должна быть серьезная сумма, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и на эти заработные платы. В этом есть большая перспектива, но сначала нам нужно завершить эту войну", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только после завершения войны можно будет в полной мере реализовать планы экономического роста. В то же время уже сейчас Украина вместе с партнерами формирует видение будущего развития и восстановления государства.

Если Трамп прилетит самолетом в Украину

Между тем Зеленский отметил, что на прекращение огня в российско-украинской войне можно будет рассчитывать, когда президент США Дональд Трамп сможет прилететь самолетом непосредственно в Украину.

По его мнению, если американский лидер приедет в Украину и обратится к парламенту, то это будет полезно для страны.

"Если Трамп прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде – а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", – добавил Зеленский.

Топ комментарии
+16
Ооооо!!! Знов 4К баксів вчителям.

І знайдуться ж тупорилі мартишки, які пустять слину і будуть чекати від ЗЄ цього дива.
30.12.2025 20:19 Ответить
+10
мінімум 12 000$, 4 вони зараз отримують
30.12.2025 20:24 Ответить
+9
Прілєтіт вдруг волшебник
В голубом самольоте,
І бєсплатно покажет кіно!

Ну просто мана небесна випаде на країну!
30.12.2025 20:23 Ответить
Ооооо!!! Знов 4К баксів вчителям.

І знайдуться ж тупорилі мартишки, які пустять слину і будуть чекати від ЗЄ цього дива.
30.12.2025 20:19 Ответить
мінімум 12 000$, 4 вони зараз отримують
30.12.2025 20:24 Ответить
Москвобот продовжує безперешкодно срати з латвійського IP. М - модерація.
30.12.2025 21:40 Ответить
"залучення американського та європейського бізнесу", означає, що місцеві українські компанії ЗБАНКРУТУЮТЬ, а зарплати підуть на Захід
.
30.12.2025 20:44 Ответить
Ви взагалі без освіти?
30.12.2025 21:57 Ответить
Стендапера у відставку. Вже заграв своєю потужною маячнею.
30.12.2025 21:09 Ответить
А найпростішим людям нравиця.

З 2019 до 2022 росли жири у маслі довольні були хами. Не життя, а мармелад був.
Хто не згоден - той порохобот.

З 2022 до 2025 перемога за перемогою і ось-ось у кацапів все закінчиться, кава в Ялті і кордон 1991.
Хто не згоден - той російське ІПСО.

2026 - відмовляйтеся від територій (а ЗЄ тут типу ні до чого) і знов життя буде, як мармелад.
Хто не згоден, той... оберіть самі.

Ну краса ж!!! Країна мрій!!!
30.12.2025 21:21 Ответить
але піднімуть тільки зе депутатам.
30.12.2025 20:19 Ответить
Навіть їм від мертвого віслюка вуха піднімуть. 😁
Бо все це, як і завжди, галімий чьос.
30.12.2025 20:22 Ответить
в конвертах отримають
30.12.2025 20:26 Ответить
А нащо платити тим, хто буде робити, що накажуть, через острах кримінального покарання?

Вони ж всі пообзаводилися за 6 років квартирами, машинами, віллами. Саме час відбирати, а не давати.

Не натиснув кнопку - **** і Ренжровера чи Порша нема.
Не натиснув вдруге - **** і хатинка відпала.
Не натиснув втретє - **** і Малюк почав масаж нирок.
30.12.2025 20:36 Ответить
**** і малюку робять анальний масаж разом з будановим та сухачовим
30.12.2025 20:40 Ответить
Не при ЗЄ.
Ми ж говоримо про **********, а не про пришестя одночасно комунізму та царства небесного.
Не будемо конкурувати з г-ном Зєлєнскім.
30.12.2025 20:46 Ответить
він цього не вартий. згоден на всі 100%.
30.12.2025 20:48 Ответить
Прілєтіт вдруг волшебник
В голубом самольоте,
І бєсплатно покажет кіно!

Ну просто мана небесна випаде на країну!
30.12.2025 20:23 Ответить
Знов.
В 2019 вже випала... на ходу головою об асфальт.
30.12.2025 20:25 Ответить
є стовідсотковий варіант!
робимо курс - 100 грн за доллар, і тепер 100 баксів - це 10000 грн.
зарплати зросли, завдання виконано.
30.12.2025 20:24 Ответить
Подписывайте шо сказали и будет вам все. Ну почти.
30.12.2025 20:24 Ответить
Бакси будуть на автобусних зупинках роздавати!!!!
30.12.2025 20:27 Ответить
В Дії. 😁 Тисяча Трампа.
30.12.2025 20:37 Ответить
щомісяця!!! і довічно! з індексацією!

Вже дуже скоро. "Покращання життя вже сьогодні!" (с)

ростовський утікач не зумів. Тепер справа за вашинґтонським...
30.12.2025 20:48 Ответить
Тю, так вже піднімають. Спочатку депутатам, суддям, прокурорам, поліції, а згодом і іншим прошаркам суспільства. Не все ж одразу, а поступово, щоб люди не очманіли від великої кількості готівки. Все ж для нас робиться.
30.12.2025 20:29 Ответить
30.12.2025 21:30 Ответить
Пригадався історичний факт,правда в США : відмова від прив'язки долара до золота))
30.12.2025 20:29 Ответить
Да ***,державна машина хабарництва и казнокрадства ждёт с нетерпением инвесторов с толстым кошельками и возвращенцев с западных стран.
30.12.2025 20:30 Ответить
Тогда миндичам и шефирам не хватит.
30.12.2025 20:31 Ответить
Якщо Трамп прилетить на своєму літаку
Це ключова фраза. Вірогідність, що він прилетить дуже мала. Робимо висновок:
високого росту платні не чекаємо, бо літак
Трампа, ще не прилетів. Все логічно.
30.12.2025 20:32 Ответить
А Україна хоче щоб США переобрали президента, щоб закінчився цей дикий абсурд.
30.12.2025 20:32 Ответить
Зарплати в Україні найнижчі в Європі - наші бізнесмени не хочуть розкошелюватись
30.12.2025 20:34 Ответить
Кляті буржуїни. Жирують на крові та поті роботящих.

Бізнес-то ого-го, як зараз пре.
Від податків та мит бюджет ломиться.
ВВП росте стрімким домкратом.
Україна позичає гроші нищебродам з ЄС.

А нехароші бізнесмени все цє цинічно приховують від простого люда.
30.12.2025 20:43 Ответить
Навіть Молдова нас обігнала а там окрім вина - по великому рахунку - нічого - а в нас залізо вуголь хліб газ АЕС - це ж великий + - а зарплата сльози
30.12.2025 20:48 Ответить
А знаєш, чого ще у Молдові нема?

Зеленського та війни.
30.12.2025 20:50 Ответить
Так Молдова нас ше до війни обійшла
30.12.2025 20:53 Ответить
Тобто, до 2014 року?
30.12.2025 20:54 Ответить
Так
30.12.2025 20:55 Ответить
У 2021 році середня заробітна плата в Молдові становила приблизно 9044 молдавських леїв (MDL), що дорівнювало близько 14800 гривень.

У 2021 році середня номінальна заробітна плата в Україні коливалася, досягнувши близько 14 017,80 грн за рік в цілому, з піком у грудні на рівні 15 700,65 грн.

І що ж таке сталося у 2019-му...
30.12.2025 20:57 Ответить
При наших багатих надрах і навіть тільки по одному показнику - соняшниковій олії - тут ми попереду всієї планети - а ше є сахар зерно - хіба ми повинні змагатися з Молдовою?
30.12.2025 21:04 Ответить
А середня температура в лікарні 36,6 ⁰С.
30.12.2025 21:41 Ответить
Якщо разом з моргом, то може й краще.

У мене 2К євро на роботі зараз, а у когось 1К гривень у Дії.
Життя не справедливе.
30.12.2025 21:47 Ответить
Ми ледачі.

Не вміємо працювати так, як треба. +застарілі технології ХІХ сторіччя (маломеханізоване виробництво)
30.12.2025 20:43 Ответить
30.12.2025 21:27 Ответить
Нью-Васюки
30.12.2025 20:38 Ответить
Чергова локшина на вуха лохам, ви українчики тільки погодьтесь на капітуляцію а за це дружок пуйла трамп вам зарплату підвищить, авжеж віримо, що зе. що трамп ніколи не брешуть ні разу.
30.12.2025 20:43 Ответить
Господи скільки можна людей за ідіотів тримати? Хоча можливо він по собі судить.
30.12.2025 20:52 Ответить
Ура 4000 долярів не за горами!
30.12.2025 20:53 Ответить
Отставить!
Вам/мне ничего не светит. Ведь ясно же сказано: создание рабочих мест и рост заработных плат должны стимулировать возвращение людей Источник: https://censor.net/ru/n3593146
Нужно было не под шахедами прохлаждаться, а страдать в Германии.
30.12.2025 21:24 Ответить
Ніхто з притомних інрземців не буде вкладатися в країну де все можуть або забрати, або росіяни спалять, або хабарями задушать. Тому у відставку стендапера поки не пізно.
30.12.2025 20:59 Ответить
Велике відбудівництво? ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ?
30.12.2025 21:03 Ответить
...поки що триває пограбування України міндічеподібними...,на яких не діє наше правосуддя !
30.12.2025 21:05 Ответить
Гіганти думок!! 1 000 імені Трампа?
30.12.2025 21:15 Ответить
"Я РОЗПОВІМ ВАМ ПРО УКРАЇНУ СВОЄЇ МРІЇ"
обіцянки Володимира Зеленського

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України ОПа буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії," - Володимир Зеленський.

30.12.2025 21:25 Ответить
це буде план маршала зеленського та міндичів! )
30.12.2025 21:42 Ответить
" І тут Остапа понесло" - Трамп прилетить, зарплати у всіх захмарні за рахунок Америки і ЄС і т.п. Дурень думкою багатіє, ти війну спочатку закінчи.
30.12.2025 21:55 Ответить
 
 