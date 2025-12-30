Война может завершиться через несколько недель, Украине придется искать компромиссы по территориям, - Туск
Война в Украине может завершиться в течение нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после серии международных консультаций с европейскими лидерами, Канадой и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Reuters.
По словам Туска, последние дипломатические события дают основания для осторожного оптимизма, хотя стопроцентной уверенности в скором завершении войны пока нет. Он подчеркнул, что нынешний этап переговоров является определяющим для будущего Украины и безопасности региона.
Заявления Туска и роль гарантий безопасности
Польский премьер отметил, что ключевым результатом консультаций стала готовность Соединенных Штатов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. По его словам, речь идет, в частности, о возможном присутствии американских войск.
"Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. До января нам нужно вместе принять решение о будущем Украины и этой части мира", - заявил Дональд Туск.
Он также добавил, что гарантии безопасности со стороны США могут существенно приблизить завершение войны. В то же время Туск признал, что в рамках мирного процесса Киеву, вероятно, придется искать компромиссы по территориальным вопросам.
Позиция Украины и ход мирных консультаций
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война может завершиться в 2026 году. По его словам, дальнейшее затягивание конфликта вынудит Россию объявить масштабную мобилизацию, чего Кремль пытается избежать.
Комментируя возможное будущее Донбасса, Зеленский отмечал, что одним из вариантов компромисса может стать создание свободной экономической зоны с особыми правилами. Окончательное решение, по его словам, должен принимать украинский народ на референдуме.
- Переговорный процесс активизировался после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря во Флориде. После этого были анонсированы дальнейшие консультации с европейскими лидерами.
- 30 декабря страны Европы провели отдельный раунд переговоров, по итогам которого заявили о признаках продвижения мирного процесса, предостерегая при этом от преждевременных выводов.
