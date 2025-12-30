РУС
1 450 35

Война может завершиться через несколько недель, Украине придется искать компромиссы по территориям, - Туск

Туск о завершении войны в Украине

Война в Украине может завершиться в течение нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после серии международных консультаций с европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

По словам Туска, последние дипломатические события дают основания для осторожного оптимизма, хотя стопроцентной уверенности в скором завершении войны пока нет. Он подчеркнул, что нынешний этап переговоров является определяющим для будущего Украины и безопасности региона.

Читайте также: Несмотря на все медийные упреки россиян, срыва переговоров Украины и США нет, - Зеленский

Заявления Туска и роль гарантий безопасности

Польский премьер отметил, что ключевым результатом консультаций стала готовность Соединенных Штатов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. По его словам, речь идет, в частности, о возможном присутствии американских войск.

"Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. До января нам нужно вместе принять решение о будущем Украины и этой части мира", - заявил Дональд Туск.

Он также добавил, что гарантии безопасности со стороны США могут существенно приблизить завершение войны. В то же время Туск признал, что в рамках мирного процесса Киеву, вероятно, придется искать компромиссы по территориальным вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины, - фон дер Ляйен

Позиция Украины и ход мирных консультаций

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война может завершиться в 2026 году. По его словам, дальнейшее затягивание конфликта вынудит Россию объявить масштабную мобилизацию, чего Кремль пытается избежать.

Комментируя возможное будущее Донбасса, Зеленский отмечал, что одним из вариантов компромисса может стать создание свободной экономической зоны с особыми правилами. Окончательное решение, по его словам, должен принимать украинский народ на референдуме.

  • Переговорный процесс активизировался после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря во Флориде. После этого были анонсированы дальнейшие консультации с европейскими лидерами.
  • 30 декабря страны Европы провели отдельный раунд переговоров, по итогам которого заявили о признаках продвижения мирного процесса, предостерегая при этом от преждевременных выводов.

Читайте также: Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей Украины и США, - СВР

переговоры (5483) Туск Дональд (861) война в Украине (7387)
+6
ЩЕ ОДИН ІМБІЦИЛ

Вони просто ЕУРОПЕЙЦІ і амери не можуть зрозуміти що НЕ БУДЕ КОМПРОМІСІВ. Що віддавши 1-2 області, попросіть ще 2-3, а потім скажуть що "а чому російська не державна" і так далі.

Кілька поколінь без війн зробили ІМБІЦИЛІВ які думають що завжди можна сторгуватись. Шудри - торгаші.

Так от дорогенькі - є люди яким не цікаві гроші. Той же Гітлер і евреї, ті ж Японці і китайці і тд до безкінечності. Війни майже ніколи не ведуть за гроші
30.12.2025 18:37 Ответить
+5
Пшеків нах. Гарантій немає? 100 відсотків немає? А пан пшековий пам'ятає, що його країна наступна?
30.12.2025 18:40 Ответить
+4
У Туска постріздвʼяна діарея.
30.12.2025 18:37 Ответить
30.12.2025 18:37 Ответить
Війни ведуться за території і ресурси. Але аж ніяк не за якісь абстрактні ідеї типу "історичної справедливості".
30.12.2025 18:52 Ответить
Ти Михайло вирішив таки злізти з печі і на фронт
30.12.2025 19:18 Ответить
30.12.2025 18:37 Ответить
Хрін йому на всю пику.
30.12.2025 18:55 Ответить
Ось і європейські союзнички попливли. Бо навіщо захищати лузерів, які на гачку Трампа? Тепер Європа думає за свої інтереси, бо Зеля інтереси України вже продав. Якщо це найвеличніше заявило, що може вийти з Донбасу, то поляки теж не проти. Мерзота!
30.12.2025 18:39 Ответить
А коли вони не пливли?
30.12.2025 18:58 Ответить
30.12.2025 18:40 Ответить
Так может Украина у Польши отожмет территории, а потом будем договариваться?!
30.12.2025 18:42 Ответить
При владі повинна бути віськові.Можливо хунта.
Більшість політиків цинічні гімнюки і думають про території.
Хунта думає про плацдарми.
А Туску,зокрема, варто згадати,скільки кацапоармія разів брали Варшаву. І повторять.Може не сумніватись.
30.12.2025 18:46 Ответить
Військова хунта при владі, це бананова республіка. Де в населення нема життя нормального. Але дебіли вже мріють про 'міцну хазяйську руку" у власній дупі. Прямо як кацапи.
30.12.2025 18:54 Ответить
Ти тільки 3 дні тому "народився" з дупи з кацапоязиким ніком,а уже берешся судити про життя.
30.12.2025 19:01 Ответить
Охламон, пішов *****. Фанати диктатури мае жити при диктатурі.
30.12.2025 19:05 Ответить
... кажу,що тебе через дупу висрали на бетонну підлогу головою.
Я ж для вас-деганів придумав нік з буквою А,щоб знали про існування нащадків фараонів,а тупа чернь все одно ототожнює з охлосом собіподібним.
30.12.2025 19:18 Ответить
До дегенератів не дійде. Не партесь.
30.12.2025 19:21 Ответить
Щодо Польщі пошукай!
30.12.2025 18:46 Ответить
Коли якісь партнери,чи лідери заявляють що мир може наступити за лічені тижні тільки треба вирішити питання територій.Мир може наступити завтра,достатньо капітулірувати.Що можна обговорювати коли є Конституція в якій перечисленні всі суб'єкти (області) і АР Крим.Те що ***** записав в свою конституцію то його проблєми,проведені референдуми то фейк,та ще й під дулом автоматів.Україна ніколи не визнає окуповані території паРашинською.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
30.12.2025 18:48 Ответить
Пару днів тому казав що ще дуже довго до закінчення, хто з вас триндить?
30.12.2025 18:48 Ответить
підар
30.12.2025 18:49 Ответить
Віддайте каzап свою територію і війна закінчиться. Туск, а не пішов би ти НАХ.. разом з рудим ідіотом?
30.12.2025 18:49 Ответить
Йде змагання на довбойоба ....

поки що лідує тампон, але деякі політики теж хочуть бути поруч з лідером найтупишіх думок
30.12.2025 18:50 Ответить
Цей лудоман щомісяця буде вгадувати, що війна ось-ось закінчиться? Це ж вже третя чи четверта здогадка туска, що ось-ось. Кретин
30.12.2025 18:50 Ответить
І почнеться у Польщі...., добре, пан Туск?
30.12.2025 18:50 Ответить
Воно тупе. Або бабло від пуйла отримує.
30.12.2025 19:22 Ответить
Отже, сотні тисяч життів було покладено за вільну економічну зону в Донбасі? Хай Зеленський скаже це в очі військовим. Уявлеєте треш? Думаю, Туск стібає Зелю, тому що він по гроші і військову допомогу біжить до Європи, а потім за спиною європейців біжить, як цуценя, щоб виконати забаганки Трампа. Я думаю, європейці ром=змажуть Зелю на зустрічі в Європі. Зупиніть цей шалений потяг до капітуляції
30.12.2025 18:52 Ответить
Туску пропоную ввідати Сілезію німцям,бо то ж їхнє.Також пропоную послати делегацію польську на поклін ху@@лу.Одна вже не доїхала,москалики під Смоленськом знищили.
30.12.2025 18:56 Ответить
Пшекі свою авіатрощу забули..
30.12.2025 19:23 Ответить
Не доведеться, пнх
30.12.2025 18:59 Ответить
Гадаю що треба пів польщі віддати москалям..І війна закінчиться
30.12.2025 19:00 Ответить
Ой дивіться щоб успіли
30.12.2025 19:01 Ответить
2-3 тижні. Це вже було.
30.12.2025 19:06 Ответить
Треба пам'ятати, що Польща після Першої світової війни отримала території, які раніше були розділені між Російською імперією, Німеччиною та Австро-Угорщиною, а після Другої світової отримала нові землі на заході і її кордон "зсунувся" на захід приблизно на 200-300 км. в основному за рахунок Німеччини.
30.12.2025 19:15 Ответить
Новий ворог. Мало мадярів, словаків, чехів, штатів
30.12.2025 19:17 Ответить
Диванний спацназ бачу не згоден з Туском
30.12.2025 19:20 Ответить
 
 