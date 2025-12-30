РУС
Новости Призов в рф
2 165 26

Есть шанс завершить войну в 2026 году, РФ боится мобилизации, - Зеленский

зеленский прикинул, когда закончится война

Война России против Украины может продолжаться до 2026 года, поскольку численность российских войск впервые перестала увеличиваться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мобилизация в РФ

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подписал указ о призыве россиян-резервистов на военные сборы в 2026 году

"В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают. Поэтому в этом году, 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию РФ.

Смотрите также: Военные РФ жестоко избили и сломали ребро рашисту: "Я тебя пере#бу, нах#й". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (23200) путин владимир (32614) мобилизация (2988) война в Украине (7372)
Топ комментарии
+9
Вова! Яку ж несусвітню пургу ти несеш! Ліпше мовчи! Бо мовчання, особливо коли нічого не тямиш ні в чому - то золото!
30.12.2025 09:52 Ответить
+8
30.12.2025 09:55 Ответить
+2
веселому клоуну написали якусь пургу яку він озвучив, а ви собі думайте обговорюйте, якщо там щось не сходиться це такі повороти сюжету клоунади. І так кожен день і кожен постановочний відосік нах
30.12.2025 10:01 Ответить
Вова! Яку ж несусвітню пургу ти несеш! Ліпше мовчи! Бо мовчання, особливо коли нічого не тямиш ні в чому - то золото!
30.12.2025 09:52 Ответить
А Зеленський не боїться мобілізації молоді? Вже півроку пусті окопи на фронті і немає поповнення з навчальних центрів а Зеленський не може оголосити мобілізацію молоді та жінок.
30.12.2025 10:09 Ответить
Хто це тобі сказав, ху...лу немає різниці скільки його холопів гіне. Вони самі казали, що є ху...ло, є ху....лостан, тому пока ху...ло бажає, то до останнього холопа вони будуть призивати
30.12.2025 09:53 Ответить
НУ НАШО ТИ БРЕШЕШ!!!! ОТ КОМУ? ЕС? - так вони війну не ведуть. Україні? - так ми уже не такі наївні. США? - та плювати шо там.

НАФІГА ОЦЕ - "кава в Криму" "2-3 тижні" і тд
30.12.2025 09:53 Ответить
30.12.2025 09:55 Ответить
веселому клоуну написали якусь пургу яку він озвучив, а ви собі думайте обговорюйте, якщо там щось не сходиться це такі повороти сюжету клоунади. І так кожен день і кожен постановочний відосік нах
30.12.2025 10:01 Ответить
Пу..Н боїться мобілізації - це каже той потужний, який навіть не вживає слово «мобілізація» до України і випустив за кордон молодих чоловіків.
30.12.2025 10:01 Ответить
.....Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов 261 тисячі осіб віком від 18 до 30 років на строкову службу у 2026 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3593008....
30.12.2025 10:05 Ответить
В 2019 році було смішно

30.12.2025 10:01 Ответить
Все що мозок не може подужати,осідає на його язику. Пора вже до цього звикнути
30.12.2025 10:03 Ответить
Володька не тупий, він просто втомився💩
30.12.2025 10:03 Ответить
Ага. Втомився хіба що крипту складувати. Нести дурню він не втомиться ніколи.
30.12.2025 10:36 Ответить
Краще ти вже помовчав вже так набридла ця маячня .
30.12.2025 10:08 Ответить
Обдовбане знову
30.12.2025 10:10 Ответить
РФ боїться мобілізації. Пуйло сцикло, боїться народу. Не те, що наш безстрашний лідор!

От як можна таке молоти на публіку?
30.12.2025 10:25 Ответить
Якщо хто і боїться мобілізації, то це твої виборці. Москалів ніхто не питає, чого вони бояться. Скільки треба - стільки мобілізує.
30.12.2025 10:31 Ответить
Головне засекретити цифру сзч , і перемога буде
30.12.2025 10:31 Ответить
Безтолковий ішак більше переймається мобілізацію в кацапстані, ніж комплектацією власного війська. Чмо обкурене...
30.12.2025 10:32 Ответить
Буданов заявляє, рф перевиконала план по мобілізації в 2025 році на 103 відсотки, тобто у них все нормально з цим, рублі надрукують , а що Україна буде робити якщо в рф оголосять мобілізацію?
30.12.2025 10:32 Ответить
Буде розказувати, що через 2-3 тижні на росії станеться бунд!
30.12.2025 10:51 Ответить
2-3 тижні. Арєстовічь не збреше!
30.12.2025 10:36 Ответить
Скільки можна дурити, в точніше брехати обездоленою сьогоднішньою владою народ?
30.12.2025 10:49 Ответить
Оце зелене чмо казала точно таке саме і рік і два тому, а віз і нині там! Може ти підеш у відставку ішак обкурений?
30.12.2025 10:49 Ответить
******** на всю голову
30.12.2025 10:55 Ответить
"РФ боїться мобілізації"
"Інакше Путін вирішить мобілізувати людей"
"Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ"

санитаров позовите
30.12.2025 10:57 Ответить
 
 