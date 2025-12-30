Есть шанс завершить войну в 2026 году, РФ боится мобилизации, - Зеленский

Война России против Украины может продолжаться до 2026 года, поскольку численность российских войск впервые перестала увеличиваться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мобилизация в РФ

По его словам, в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась. Впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

"В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают. Поэтому в этом году, 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию РФ.

