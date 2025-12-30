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Новини Призов у РФ
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Є шанс завершити війну у 2026 році, РФ боїться мобілізації, - Зеленський

зеленський прикинув коли закінчиться війна

Війна Росії проти України може тривати до 2026 року, оскільки чисельність російських військ вперше перестала збільшуватися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Мобілізація в РФ

За його словами, у попередні роки РФ щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація змінилася. Вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін підписав указ про призов росіян-резервістів на військові збори у 2026 році

"Цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в РФ збігаються. Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ.

Також дивіться: Військові РФ жорстко побили та зламали ребро рашисту: "Я ща тебя пере#бу, нах#й". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) мобілізація (3482) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+16
Вова! Яку ж несусвітню пургу ти несеш! Ліпше мовчи! Бо мовчання, особливо коли нічого не тямиш ні в чому - то золото!
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30.12.2025 09:52 Відповісти
+12
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30.12.2025 09:55 Відповісти
+9
веселому клоуну написали якусь пургу яку він озвучив, а ви собі думайте обговорюйте, якщо там щось не сходиться це такі повороти сюжету клоунади. І так кожен день і кожен постановочний відосік нах
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30.12.2025 10:01 Відповісти

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