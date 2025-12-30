Є шанс завершити війну у 2026 році, РФ боїться мобілізації, - Зеленський

Війна Росії проти України може тривати до 2026 року, оскільки чисельність російських військ вперше перестала збільшуватися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Мобілізація в РФ

За його словами, у попередні роки РФ щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація змінилася. Вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

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"Цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в РФ збігаються. Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну. Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ.

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