Кремлівський диктатор Володимир Путін 8 грудня підписав щорічний указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі, на військову службу у 2026 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистська держагенція ТАСС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Призов резервістів до армії РФ

Так, на збори викликають тих росіян, які перебувають у запасі армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни, - Bild

Кого ще?

Також під призов на військові збори підпадають росіяни, які є у запасі міністерства надзвичайних ситуацій РФ, Росгвардії.

"Призивати у 2026 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в указі очільника Кремля.

Зазначимо, що цю підготовку російських військових проводять щорічно після указу глави Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пропонував мир Путіну, але пропозицію відкинули, - The Guardian