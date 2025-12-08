Путін підписав указ про призов росіян-резервістів на військові збори у 2026 році
Кремлівський диктатор Володимир Путін 8 грудня підписав щорічний указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі, на військову службу у 2026 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистська держагенція ТАСС.
Призов резервістів до армії РФ
Так, на збори викликають тих росіян, які перебувають у запасі армії РФ.
Кого ще?
- Також під призов на військові збори підпадають росіяни, які є у запасі міністерства надзвичайних ситуацій РФ, Росгвардії.
"Призивати у 2026 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в указі очільника Кремля.
Зазначимо, що цю підготовку російських військових проводять щорічно після указу глави Кремля.
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