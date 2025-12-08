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Новини Призов у РФ
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Путін підписав указ про призов росіян-резервістів на військові збори у 2026 році

Росія оголосила призов на військові збори на 2026 рік

Кремлівський диктатор Володимир Путін 8 грудня підписав щорічний указ про призов російських громадян, які перебувають у запасі, на військову службу у 2026 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистська держагенція ТАСС.

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Призов резервістів до армії РФ

Так, на збори викликають тих росіян, які перебувають у запасі армії РФ.

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Кого ще?

  • Також під призов на військові збори підпадають росіяни, які є у запасі міністерства надзвичайних ситуацій РФ, Росгвардії.

"Призивати у 2026 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в указі очільника Кремля.

Зазначимо, що цю підготовку російських військових проводять щорічно після указу глави Кремля.

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Росія оголосила призов на військові збори на 2026 рік

Автор: 

армія рф (21330) призов (428) путін володимир (25515) росія (70537)
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Топ коментарі
+9
Він уже десятки років щороку цей указ підписує.
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08.12.2025 23:50 Відповісти
+8
Це згідно їх телевізору, а от в реальності вже зовсім не так. Чим більше ми знищуємо та калічимо тим менше бажаючих.
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09.12.2025 00:10 Відповісти
+6
Кацапи рахують за честь здохнути за *****, тому потік смертників ніколи не пересохне.
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08.12.2025 23:57 Відповісти

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