Путин подписал указ о призыве россиян-резервистов на военные сборы в 2026 году

Кремлевский диктатор Владимир Путин 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве российских граждан, находящихся в запасе, на военную службу в 2026 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское госагентство ТАСС.

Призыв резервистов в армию РФ

В частности, на сборы вызывают тех россиян, которые находятся в запасе армии РФ.

Кого еще?

  • Также под призыв на военные сборы подпадают россияне, которые находятся в запасе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Росгвардии.

"Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, состоящих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных военных формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе главы Кремля.

Отметим, что эту подготовку российских военных проводят ежегодно после указа главы Кремля.

Топ комментарии
+2
Він уже десятки років щороку цей указ підписує.
08.12.2025 23:50 Ответить
+1
ЦЕ ТИПУ 1 метр чи 10 метрів до миру?)) - Путін держить амерів за ЛОХІВ. Реально думаю задорнов був на 1000% правий
08.12.2025 23:44 Ответить
)(уйло вогінь😄
08.12.2025 23:43 Ответить
ЦЕ ТИПУ 1 метр чи 10 метрів до миру?)) - Путін держить амерів за ЛОХІВ. Реально думаю задорнов був на 1000% правий
08.12.2025 23:44 Ответить
М'ясний куб чекає свиней 😆
08.12.2025 23:48 Ответить
Добровольці і найманці вже скінчились?
08.12.2025 23:50 Ответить
Він уже десятки років щороку цей указ підписує.
08.12.2025 23:50 Ответить
А потім більшість цих "партизан" підписують контракти і йдуть дохнути в Україну.
08.12.2025 23:55 Ответить
Може бути і так. Не знаю. Я не дивлюся Телемарафон.
08.12.2025 23:57 Ответить
До чого тут Телемарафон?
На расії навіть солдат строкової служби примушують підписувати контракти, а резервісти із задоволенням підписують контракти. Гроші кров'ю не пахнуть.
09.12.2025 00:04 Ответить
Так примушують? Або із задоволенням?
09.12.2025 00:10 Ответить
От для чого так зразу? Можна ж написати "останні спроби закидати чмонями, в наступному році вже крах економіки й не буде чим їм платити". А ви оце от все.
09.12.2025 00:03 Ответить
Скільки ще росіян повинно згнити в степах України, щоб вони нарешті збунтувались і замочили пукіна в кремлівському сортирі?
08.12.2025 23:50 Ответить
Кацапи рахують за честь здохнути за *****, тому потік смертників ніколи не пересохне.
08.12.2025 23:57 Ответить
Це згідно їх телевізору, а от в реальності вже зовсім не так. Чим більше ми знищуємо та калічимо тим менше бажаючих.
09.12.2025 00:10 Ответить
Мені більше інтересно скільки ще міндічей і фортець бахмутів треба щоб мудрий нарід згадався
08.12.2025 23:57 Ответить
не буде у них бунту, навіть якщо ***** покладе 50 мільйонів кацапів.
08.12.2025 23:59 Ответить
Коли у Харкові горіла школа з кацапами їм пропонували здатися.
Відповідь була: "Русскіє нє сдаются!"
Згоріли всі до одного.
09.12.2025 00:08 Ответить
Це для продовження "мирних зусиль" (с)?
08.12.2025 23:52 Ответить
Ще треба новину про російський призов на строкову службу. Треба ж якось мотивувати подальше посилення мобілізації в Україні.
09.12.2025 00:04 Ответить
І ***** спереду на меріні-лаврові... .
09.12.2025 00:04 Ответить
 
 