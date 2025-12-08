Путин подписал указ о призыве россиян-резервистов на военные сборы в 2026 году

Кремлевский диктатор Владимир Путин 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве российских граждан, находящихся в запасе, на военную службу в 2026 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское госагентство ТАСС.

Призыв резервистов в армию РФ

В частности, на сборы вызывают тех россиян, которые находятся в запасе армии РФ.

Кого еще?

Также под призыв на военные сборы подпадают россияне, которые находятся в запасе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Росгвардии.

"Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, состоящих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных военных формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе главы Кремля.

Отметим, что эту подготовку российских военных проводят ежегодно после указа главы Кремля.

