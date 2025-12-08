Путин подписал указ о призыве россиян-резервистов на военные сборы в 2026 году
Кремлевский диктатор Владимир Путин 8 декабря подписал ежегодный указ о призыве российских граждан, находящихся в запасе, на военную службу в 2026 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское госагентство ТАСС.
Призыв резервистов в армию РФ
В частности, на сборы вызывают тех россиян, которые находятся в запасе армии РФ.
Кого еще?
- Также под призыв на военные сборы подпадают россияне, которые находятся в запасе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Росгвардии.
"Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, состоящих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных военных формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе главы Кремля.
Отметим, что эту подготовку российских военных проводят ежегодно после указа главы Кремля.
