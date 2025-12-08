РУС
1 775 17

У Путина хватит денег еще на 18 месяцев войны, - Bild

В России хватит ресурсов еще на 18 месяцев войны

Несмотря на продолжение жестокой агрессии против Украины, известный эксперт по вопросам России Александр Габуев прогнозирует, что экономические ресурсы Кремля могут иссякнуть через 12–18 месяцев, если Запад значительно усилит и будет более последовательно применять санкции.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Кремль имеет финансовые резервы для продолжения войны

 Как отмечает Bild, Александр Габуев считает, что время работает против Владимира Путина. 

"Дальнейшие санкции могут сократить этот период", –отметил Габуев.

Он указывает на существование меньших производителей нефти и сырья, которые еще не подпали под санкции. По мнению эксперта, чтобы сделать войну неподъемной для Путина, необходимо усилить экономические меры и строже применять существующие карательные меры, в частности в отношении Китая, Индии и ОАЭ, которые покупают российскую нефть и помогают обходить санкции.

Топ комментарии
+5
Дивно шо не на 4-5 пусків... І пуйло скоро помре від раку
показать весь комментарий
08.12.2025 17:24 Ответить
+5
Таке - Європа закупила в кацапів товару на 300 лярдів а Україні допомогли на 180
показать весь комментарий
08.12.2025 17:30 Ответить
+4
Тут одразу згадала ікспердів, які у двадцять другому з розумними пиками на ютюбі і в ефірах "розмовної радіостанції" рахували яка кількість ракет, яка залишилася у рашки.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:38 Ответить
Дивно шо не на 4-5 пусків... І пуйло скоро помре від раку
показать весь комментарий
08.12.2025 17:24 Ответить
"якщо Захід значно посилить та більш послідовно застосовуватиме санкції" і якщо Китай перестане спонсорувати, але скорше китайці просто збільшать фнансування і надання матеріальних і людських ресурсів як самі так і через свойого проксі КНДР. Ну і індуси теж стояти осторонь не будуть і якусь копійку за нафту і інші ніштяки підкинуть
показать весь комментарий
08.12.2025 17:28 Ответить
фантастика, в іншому відділі ...
показать весь комментарий
08.12.2025 17:47 Ответить
Після чого буде:

"Ой, там путін збільшив продаж нафти, видобуток газу і продав якісь облігації. Тому йому вистачить грошей воювати ЩЕ на рік. Але це вже точно-точно останні гроші"
показать весь комментарий
08.12.2025 17:29 Ответить
Таке - Європа закупила в кацапів товару на 300 лярдів а Україні допомогли на 180
показать весь комментарий
08.12.2025 17:30 Ответить
У ху...ла вистачить грошей на 10 років, а от у ху.... лостану може і так
показать весь комментарий
08.12.2025 17:30 Ответить
Сцикуни, дайте Україні багато нормальних ракет, і у кацапів швидко закінчяться гроші без виробництва
показать весь комментарий
08.12.2025 17:36 Ответить
Багато нормальних ракет треба в ЗЕ вимати
показать весь комментарий
08.12.2025 17:41 Ответить
Тут одразу згадала ікспердів, які у двадцять другому з розумними пиками на ютюбі і в ефірах "розмовної радіостанції" рахували яка кількість ракет, яка залишилася у рашки.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:38 Ответить
*****, він фантазер космічєскій... каральні заходи про Китаю та Індії😂 ага, розігнався. Вже уявив, як Європа з трампом карають індусів та комуняк. А потім в кущі заховаються та знову як покарають 😆
показать весь комментарий
08.12.2025 17:38 Ответить
На 12-18 месяцев, ЕСЛИ. И дальше идёт перечень условий которые можно было бы выполнить ещё 48 месяцев назад, но....как-то оно не складывается.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:39 Ответить
Поки товстий всохне, то худий здохне.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:43 Ответить
Чергове: "Ракет залишилось на три дні"?
показать весь комментарий
08.12.2025 17:46 Ответить
якщо

 Значно....
показать весь комментарий
08.12.2025 17:53 Ответить
Габуев це з 2014 року розказує. Дурники вірять. Їм подобається таке чути.
показать весь комментарий
08.12.2025 17:59 Ответить
А еще ему наш ВОВОЧКА подгонит !!!!
Двушку или даже ТРЕШКУ
Не переживайте так за старого Вовочку
Вовочка старый и Вовочка молодой еще в Омане обо всем договорились
показать весь комментарий
08.12.2025 17:59 Ответить
 
 