У Путина хватит денег еще на 18 месяцев войны, - Bild

Несмотря на продолжение жестокой агрессии против Украины, известный эксперт по вопросам России Александр Габуев прогнозирует, что экономические ресурсы Кремля могут иссякнуть через 12–18 месяцев, если Запад значительно усилит и будет более последовательно применять санкции.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Кремль имеет финансовые резервы для продолжения войны

Как отмечает Bild, Александр Габуев считает, что время работает против Владимира Путина.

"Дальнейшие санкции могут сократить этот период", –отметил Габуев.

Он указывает на существование меньших производителей нефти и сырья, которые еще не подпали под санкции. По мнению эксперта, чтобы сделать войну неподъемной для Путина, необходимо усилить экономические меры и строже применять существующие карательные меры, в частности в отношении Китая, Индии и ОАЭ, которые покупают российскую нефть и помогают обходить санкции.

