На росТВ призывают уничтожать население Украины: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Армен Гаспарян призвал к этническим чисткам на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем шоу на росТВ он заявил, что "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактически оправдывает массовые преступления против гражданского населения и утверждает, что РФ должна "зачищать" украинские территории.

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