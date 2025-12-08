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На росТВ призывают уничтожать население Украины: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Армен Гаспарян призвал к этническим чисткам на оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем шоу на росТВ он заявил, что "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактически оправдывает массовые преступления против гражданского населения и утверждает, что РФ должна "зачищать" украинские территории.
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показать весь комментарий08.12.2025 15:17 Ответить Ссылка
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