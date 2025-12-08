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На росТВ призывают уничтожать население Украины: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Армен Гаспарян призвал к этническим чисткам на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем шоу на росТВ он заявил, что "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактически оправдывает массовые преступления против гражданского населения и утверждает, что РФ должна "зачищать" украинские территории. 

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Автор: 

нацизм (364) пропаганда (3786) россия (97993) рашизм (101) Гаспарян Армен (4)
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Топ комментарии
+40
Пане Кириило Олексі́йович, чому цей поц досі живий?
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08.12.2025 15:17 Ответить
+32
А ще кажуть, що знищення подібних істот неефективне. Але ж саме отакі тварюки прошивають порожні макітри ємєль та флєгонтов суцільною ненавистю і жагою до масових вбивств. І легалізують це.
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08.12.2025 15:21 Ответить
+30
Але нацистка якраз та Галя. По руському Гаспаряну та іншим чіста руським.
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08.12.2025 15:17 Ответить

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