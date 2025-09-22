Россиянка призывает "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница России призывает усилить репрессии в РФ и позволяет себе нецензурное расистское высказывание в адрес не белокожих россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, обществу "не хватает Сталина".
"Российская "несталинистка" рассуждает о главной проблеме в РФ - Путин утилизирует россиян не так быстро, как это делал Сталин. Но нацисты с фашистами, конечно же, только в Украине. Не перепутайте", - отмечает автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Зовнішність часом буває оманливою. Однак, варто було тій істоті роззявити пащу, - все стало на своє місце.