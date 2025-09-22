РУС
Россиянка призывает "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница России призывает усилить репрессии в РФ и позволяет себе нецензурное расистское высказывание в адрес не белокожих россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, обществу "не хватает Сталина".

"Российская "несталинистка" рассуждает о главной проблеме в РФ - Путин утилизирует россиян не так быстро, как это делал Сталин. Но нацисты с фашистами, конечно же, только в Украине. Не перепутайте", - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО

нацизм (360) расизм (173) россия (97292) Сталин Иосиф (568) сталинизм (50) шовинизм (47) рашизм (100)
Якщо сталіна називати його справжнім прізвищем, то все починає виглядати по іншому.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:21 Ответить
А тьотя в курсі, що Сталін був "чєрножопим"? 😁
показать весь комментарий
22.09.2025 12:28 Ответить
Ви не розумієте. Ета другоє...
показать весь комментарий
22.09.2025 12:40 Ответить
Яка мила жіночка, а так і не скажеш, що здичавіла самка орка
показать весь комментарий
22.09.2025 12:29 Ответить

Зовнішність часом буває оманливою. Однак, варто було тій істоті роззявити пащу, - все стало на своє місце.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:40 Ответить
Дед татарин, бабка чувашка, отец бурят, мать мордва - а она каждая первая руская, чистая руская.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:30 Ответить
Це типова кацапська "борчиня з нацизмом", кацапи і самі не помітили, як перетворились на кристалізованих нацистів, хоча вони такими зажди були.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:35 Ответить
Вони дуже довго святкували 9 травня
показать весь комментарий
22.09.2025 12:38 Ответить
«Всі, хто сьогодні активно намагається заново возвеличити та повернути сталіна, просто розраховують у перспективі зайняти квартири розстріляних і репресованих. Крапка.» (с)
показать весь комментарий
22.09.2025 12:36 Ответить
Це у орчихи така генетична тяга, на Колимські концтабори ГУЛАГУ і психушки КДБ??
показать весь комментарий
22.09.2025 12:38 Ответить
Всі ці рашисти одним )(уйлом помазані,і "харошіє рускіє" точно також.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:40 Ответить
 
 