Россиянка призывает "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница России призывает усилить репрессии в РФ и позволяет себе нецензурное расистское высказывание в адрес не белокожих россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению россиянки, обществу "не хватает Сталина".

"Российская "несталинистка" рассуждает о главной проблеме в РФ - Путин утилизирует россиян не так быстро, как это делал Сталин. Но нацисты с фашистами, конечно же, только в Украине. Не перепутайте", - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

