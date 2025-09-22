Росіянка закликає "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка Росії закликає посилити репресії у РФ та дозволяє собі нецензурне расистське висловлювання на адресу не білошкірих росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, суспільству "не хватает Сталина".

"Російська "несталіністка" розмірковує про головну проблему в РФ - Путін утилізує росіян не так швидко, як це робив Сталін. Але нацисти з фашистами, звісно ж, лише в Україні. Не переплутайте", - зазначає автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

