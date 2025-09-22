Росіянка закликає "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка Росії закликає посилити репресії у РФ та дозволяє собі нецензурне расистське висловлювання на адресу не білошкірих росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, суспільству "не хватает Сталина".
"Російська "несталіністка" розмірковує про головну проблему в РФ - Путін утилізує росіян не так швидко, як це робив Сталін. Але нацисти з фашистами, звісно ж, лише в Україні. Не переплутайте", - зазначає автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Далі уривок віршу який мій батько мусив вчив у свої шкільні роки:
«Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, сегодня в гости к ним пришел Лаврентий Палыч Берия»
Зовнішність часом буває оманливою. Однак, варто було тій істоті роззявити пащу, - все стало на своє місце.
Гадаю, до якихось істотних підозр ще не дійшло. А от смутнийе самнєньйа - реально тєрзайут ту стару орчиху...
