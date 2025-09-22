УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10068 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 378 28

Росіянка закликає "закручивать гайки": "Черножопых дох#я. Сталина не хватает!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка Росії закликає посилити репресії у РФ та дозволяє собі нецензурне расистське висловлювання на адресу не білошкірих росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку росіянки, суспільству "не хватает Сталина".  

"Російська "несталіністка" розмірковує про головну проблему в РФ - Путін утилізує росіян не так швидко, як це робив Сталін. Але нацисти з фашистами, звісно ж, лише в Україні. Не переплутайте", - зазначає автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО

Автор: 

нацизм (161) расизм (44) росія (67880) Сталін Йосип (145) сталінізм (28) шовінізм (6) рашизм (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А тьотя в курсі, що Сталін був "чєрножопим"? 😁
показати весь коментар
22.09.2025 12:28 Відповісти
+17
Якщо сталіна називати його справжнім прізвищем, то все починає виглядати по іншому.
показати весь коментар
22.09.2025 12:21 Відповісти
+17
Дед татарин, бабка чувашка, отец бурят, мать мордва - а она каждая первая руская, чистая руская.
показати весь коментар
22.09.2025 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо сталіна називати його справжнім прізвищем, то все починає виглядати по іншому.
показати весь коментар
22.09.2025 12:21 Відповісти
Таки так. За «чорножопого» товарісч Джугашвілі міг би на цю тітоньку образитись і до неї прийшли би підлеглі іншого «чорножопого» Лаврентія Берія.
Далі уривок віршу який мій батько мусив вчив у свої шкільні роки:
«Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, сегодня в гости к ним пришел Лаврентий Палыч Берия»
показати весь коментар
22.09.2025 13:00 Відповісти
А тьотя в курсі, що Сталін був "чєрножопим"? 😁
показати весь коментар
22.09.2025 12:28 Відповісти
Ви не розумієте. Ета другоє...
показати весь коментар
22.09.2025 12:40 Відповісти
Яка мила жіночка, а так і не скажеш, що здичавіла самка орка
показати весь коментар
22.09.2025 12:29 Відповісти

Зовнішність часом буває оманливою. Однак, варто було тій істоті роззявити пащу, - все стало на своє місце.
показати весь коментар
22.09.2025 12:40 Відповісти
....отака пуйня в лісі. Помоєму вони щось підозрюють - "дальше некуда"
показати весь коментар
22.09.2025 12:46 Відповісти

Гадаю, до якихось істотних підозр ще не дійшло. А от смутнийе самнєньйа - реально тєрзайут ту стару орчиху...
показати весь коментар
22.09.2025 12:51 Відповісти
...Ніт, воно он чуєш, що верзе? Мов, царьок хреновий, а якщо іншого, то невідомо, чи краще буде. Зачьотний такий собі, тоненький натяк
показати весь коментар
22.09.2025 12:55 Відповісти
А тебе нічого не терзає?
https://www.unian.ua/society/vijizd-ukrajinciv-za-kordon-kuleba-zayaviv-shcho-ukrajini-mozhe-dovedetsya-vidkriti-kordon-migrantam-z-aziji-13137069.html Кулєба: "Україні доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладеш, Непалу, Індії, Філіппінів, В'єтнаму"
показати весь коментар
22.09.2025 13:13 Відповісти
Дед татарин, бабка чувашка, отец бурят, мать мордва - а она каждая первая руская, чистая руская.
показати весь коментар
22.09.2025 12:30 Відповісти
Це типова кацапська "борчиня з нацизмом", кацапи і самі не помітили, як перетворились на кристалізованих нацистів, хоча вони такими зажди були.
показати весь коментар
22.09.2025 12:35 Відповісти
Вони дуже довго святкували 9 травня
показати весь коментар
22.09.2025 12:38 Відповісти
«Всі, хто сьогодні активно намагається заново возвеличити та повернути сталіна, просто розраховують у перспективі зайняти квартири розстріляних і репресованих. Крапка.» (с)
показати весь коментар
22.09.2025 12:36 Відповісти
Тут, в коментарях, таких через одного.
показати весь коментар
22.09.2025 13:08 Відповісти
Це у орчихи така генетична тяга, на Колимські концтабори ГУЛАГУ і психушки КДБ??
показати весь коментар
22.09.2025 12:38 Відповісти
Всі ці рашисти одним )(уйлом помазані,і "харошіє рускіє" точно також.
показати весь коментар
22.09.2025 12:40 Відповісти
От воно - скрипіння зкріп у чистому, я сказав би еталонному вигляді!
показати весь коментар
22.09.2025 12:43 Відповісти
а Сралин простите/напомните был 2-х метровым голубоглазым Нордом? О_о
показати весь коментар
22.09.2025 12:48 Відповісти
ех, тьотя, ти могла й сама стати "чорножопою", якщо б твоїй сусідці це здалося...
показати весь коментар
22.09.2025 12:48 Відповісти
Період протверезіння? Хай бульки протре. Вони вже всі рузьке.
показати весь коментар
22.09.2025 12:51 Відповісти
Доречі,про сраліна... Дуже рекомендую подивитися фільм "Ніч зі Сталіном,або банкети Валтасара". Кацапською: " Ночь со Сталином,или Пиры Валтасара ". Розуміння сутності диктатора прийде краще. Знято в РФ,в часи,коли раша здавалася ще не зовсім безнадійною...
показати весь коментар
22.09.2025 12:59 Відповісти
так сталін це чорножопий ! московитка ти безголова!
показати весь коментар
22.09.2025 13:15 Відповісти
А чого вона? Так звані «чорножопі» і є титульною нацією підаросії. Поки ваньки за путіна денацифікуються десь в степах українського Донбасу, Наташка на росії відкладає личинки Ібрагіму і Махмуду. Так що, «узкій» - це є і «чорножопий».
показати весь коментар
22.09.2025 13:19 Відповісти
Почитайте їх телеграм-канали. Головна війна у них зараз з мігрантами. Україна десь на задньому плані. Враження що половина населення колишніх республік переїхала в рашку.
показати весь коментар
22.09.2025 13:20 Відповісти
Бажаю їм, як вони того хочуть, сталіна та харчі за картками, продрозверстки, розкулачування, ГУЛАГ і все, що було при сталіні.
показати весь коментар
22.09.2025 13:25 Відповісти
Нацизм? Ні, не чули...
показати весь коментар
22.09.2025 13:28 Відповісти
да и пусть себе там все гайки перекрутят нам ПОХ чем больше внутренних проблем в рашке тем меньше будут лезть к соседям с войной
показати весь коментар
22.09.2025 13:31 Відповісти
 
 