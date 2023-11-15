Идеолога "денацификации" Украины Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Автор книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2018 году Гаспарян опубликовал свою книгу, в которой пропагандирует вымышленные нарративы о провале формирования украинского государства и призывает руководство россии к военному нападению на Украину.

Именно он распространил в россии термин "денацификация" и начал использовать его по отношению к Украине.

Гаспарян признан виновным по трем статьям УК:

– ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);

– ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

-ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

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