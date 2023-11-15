Идеолога "денацификации" Украины Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ
Автор книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В 2018 году Гаспарян опубликовал свою книгу, в которой пропагандирует вымышленные нарративы о провале формирования украинского государства и призывает руководство россии к военному нападению на Украину.
Именно он распространил в россии термин "денацификация" и начал использовать его по отношению к Украине.
Гаспарян признан виновным по трем статьям УК:
– ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);
– ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
-ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.
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А от тут і "собака порилась" - вони є ще ті націоналісти і дуже бережуть свою ідентичність і свою мову, і свою оригінальну квазіхристиянську віру (вважають її найправильнішою, бо їх євангліє найдавніше). І тому стараються створювати шлюб виключно із своїми. Знайомі мотиви, чи не так? Ну а позаяк з родичами, навіть далекими, спарюватись для продовження роду не бажано, то мусили зберігати ту велику вірменську єдність в межах совка. Але вже зараз при вільному виїзді, вони виступають проти українства скоріше по інерції мислення. Та дещо через мстивість, звинувачуючи український націоналізм в перешкодах процвітання та преференціям вірменського. Знайомий мотив, чи не так?
От тому ми спостерігаємо багато подібних ненависників нас у кремлівській пропаганді, що не є етнічними росіянами навіть з великою натяжкою. У "старому завіті" є таке гарне поняття: якщо у цьому місті є хоч один праведник, я настільки суровий і мстивий все одно пожалію все місто від знищення ради збереження цього праведника. Для мене таким праведником у вірменів був Сергій Нігоян, світла йому пам'ять. Я до сих пір не розумію до кінця - кому потрібно було його цілонаправлене вбивство після того, як він так чудово читав Шевченка?
У вірмен схоже трошки з головою не порядок👈
Негоян - армянин.
Гаспарян - хачик.
Але цікаво б знати як ці падли трактують нацифікацію України, в чому нацифікація?? В мові, в українській церкві, в ЄС, в НАТО, в бажанні українців жити в цивілізованому світі в союзі з культурними, цивілізованими народами???!