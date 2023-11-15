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Новости Война
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Идеолога "денацификации" Украины Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

гаспарян

Автор книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армен Гаспарян заочно приговорен к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В 2018 году Гаспарян опубликовал свою книгу, в которой пропагандирует вымышленные нарративы о провале формирования украинского государства и призывает руководство россии к военному нападению на Украину.

Именно он распространил в россии термин "денацификация" и начал использовать его по отношению к Украине.

Гаспарян признан виновным по трем статьям УК:

– ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);
– ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
-ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

Смотрите также: Идеологам "денацификации" Украины Гаспаряну и Сергейцеву сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (20125) Гаспарян Армен (3)


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Топ комментарии
+12
гаспарян чтото не рвался в карабах когда его за недельку денафицировали))))ох єти шнобатые москвабадные мамкины денацификаторы писаки
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15.11.2023 11:09 Ответить
+8
нацист про "денацифікацію"
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15.11.2023 11:14 Ответить
+7
Нацмен , який мешкає не на своєй історичній Батькивщині - за денацифікацію в Україні😍
У вірмен схоже трошки з головою не порядок👈
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15.11.2023 11:29 Ответить
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гаспарян чтото не рвался в карабах когда его за недельку денафицировали))))ох єти шнобатые москвабадные мамкины денацификаторы писаки
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15.11.2023 11:09 Ответить
- Ашьот! Ти слишаль новасть? Пака Гаспарян, Кеосаян, Симоньян и другие "русские армяне", из Масквы, "денацифициравали" Украину - азербайджанцы "деармянизиравали" наш "Арцах"! …
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15.11.2023 12:16 Ответить
Краще статуєтку йму подарувати!
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16.11.2023 00:40 Ответить
нацист про "денацифікацію"
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15.11.2023 11:14 Ответить
Просто хачик - куесос.
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15.11.2023 11:35 Ответить
Всім СБУшникам, причетним до неймовірного і героїчного заочного засудження Гаспаряна, виплатити премії ЗАОЧНО! Татарова, Арахамію, Єрмака та інших кротів теж заочно судитимуть, коли вони здриснуть в Рашку?
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15.11.2023 11:16 Ответить
Щось з арами не те. Так топити за "рюськіймір" мінімум дивно.
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15.11.2023 11:19 Ответить
хитро витрахані дуже.
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15.11.2023 11:36 Ответить
все з ними так. коли був союз, вони роз'їхалися по всіх усюдах, де їм було комфортно. І їм можна було відвідувати родичів в будь-яких республіках. аж тут союз розпадається. І все б то нічого, аби хоч "співдружність" трималася. І російська як єдина для спілкування, яку вони вивчили. нащо вчити якусь українську, литовську чи молдавську, коли всі мусять їх розуміти і так? При тому, вони з задоволенням вчать іноземну, часто французьку, бо там сильна вірменська діаспора. Навіщо, питається, їм вірменська діаспора?
А от тут і "собака порилась" - вони є ще ті націоналісти і дуже бережуть свою ідентичність і свою мову, і свою оригінальну квазіхристиянську віру (вважають її найправильнішою, бо їх євангліє найдавніше). І тому стараються створювати шлюб виключно із своїми. Знайомі мотиви, чи не так? Ну а позаяк з родичами, навіть далекими, спарюватись для продовження роду не бажано, то мусили зберігати ту велику вірменську єдність в межах совка. Але вже зараз при вільному виїзді, вони виступають проти українства скоріше по інерції мислення. Та дещо через мстивість, звинувачуючи український націоналізм в перешкодах процвітання та преференціям вірменського. Знайомий мотив, чи не так?
От тому ми спостерігаємо багато подібних ненависників нас у кремлівській пропаганді, що не є етнічними росіянами навіть з великою натяжкою. У "старому завіті" є таке гарне поняття: якщо у цьому місті є хоч один праведник, я настільки суровий і мстивий все одно пожалію все місто від знищення ради збереження цього праведника. Для мене таким праведником у вірменів був Сергій Нігоян, світла йому пам'ять. Я до сих пір не розумію до кінця - кому потрібно було його цілонаправлене вбивство після того, як він так чудово читав Шевченка?
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15.11.2023 12:04 Ответить
их гоняют по всему миру и нигде не любят . а ведь не даром же ? понапридумали себе истории . когда то один армянин мне сказал : - если не дать Армянину соврать , он загрустит , потом заболеет а потом умрет..........и еще ИВОННЫЕ женщины , это вообще жесть , жесть ужасная .
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15.11.2023 14:25 Ответить
В.Білик, 'так за те і вбили його русскамірафцы, що читав Шевченка.
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15.11.2023 14:33 Ответить
Зрадників свого народу завжди скрізь вистачало. Бабло, бабло, бабло...
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15.11.2023 12:51 Ответить
что вы его приговариваете?, пошлите ему дрон.
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15.11.2023 11:27 Ответить
Потрібно вводити старий добрий американський інститут "мисливців за головами". Тоді багатьох падлюк зловлять і приведуть. Тільки гроші треба великі платити, але це того варте.
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15.11.2023 11:28 Ответить
Нацмен , який мешкає не на своєй історичній Батькивщині - за денацифікацію в Україні😍
У вірмен схоже трошки з головою не порядок👈
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15.11.2023 11:29 Ответить
Не путайте армян с хачиками.
Негоян - армянин.
Гаспарян - хачик.
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15.11.2023 11:38 Ответить
Хотілось би в це повірити
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15.11.2023 11:43 Ответить
Колись армен гаспарян та гія саралідзе здається на радіостанції деркача вели програму про руській мір. Це таки щось було - вірмен і грузин про руській мвр...
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15.11.2023 11:47 Ответить
Та то таке, йому замовили, заплатили він і пише.
Але цікаво б знати як ці падли трактують нацифікацію України, в чому нацифікація?? В мові, в українській церкві, в ЄС, в НАТО, в бажанні українців жити в цивілізованому світі в союзі з культурними, цивілізованими народами???!
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15.11.2023 12:06 Ответить
"Нацифікація" у тому, що ми їм не підкоряємося. Все.
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15.11.2023 12:53 Ответить
Арестович не слухав лекції Гаспаряна? Він встиг тільки лекції професора Дугіна послухати коли був у військових таборах Московії.
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15.11.2023 12:26 Ответить
Не зрозуміло, чому досі не сталася дегаспарянізація окремо взятого "пісатєля"? Гадаю, певні наші служби десь недопрацьовують.
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15.11.2023 12:46 Ответить
Шкода, що цього Гаспаряна судять заочно, а не особисто.Падлюка ще та.
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15.11.2023 14:14 Ответить
Гаспарян, Симонян, Кеосаян - сплошные русские денацификаторы😂😂
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15.11.2023 18:42 Ответить
 
 