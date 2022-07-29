Идеологам "денацификации" Украины Гаспаряну и Сергейцеву сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО

Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности:

- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;

– политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.

"Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство России к военному нападению на Украину, и распространил термин "денацификация". Политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями" УКУ", - рассказали в Службе.

В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.

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