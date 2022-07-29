Идеологам "денацификации" Украины Гаспаряну и Сергейцеву сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО
Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности:
- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;
– политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.
"Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство России к военному нападению на Украину, и распространил термин "денацификация". Политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями" УКУ", - рассказали в Службе.
В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.
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Був би дуже гучний показовий атентат!
Тому на даний момент 99,99% громадян рашки - вороги України. Про "хароших" після перемоги поговорим.
Что-то многовато армян-прислужников🤔
Азербайджан нагнув- орда не заступилась.
Сильно злякались?