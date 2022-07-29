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11 091 30

Идеологам "денацификации" Украины Гаспаряну и Сергейцеву сообщено о подозрении, - СБУ. ВИДЕО

Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности:

- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;
– политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.

"Гаспарян издал свою книгу, призывающую руководство России к военному нападению на Украину, и распространил термин "денацификация". Политтехнолог Сергейцев продвигал идеи о неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями" УКУ", - рассказали в Службе.

В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны дельцы, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам, - СБУ. ФОТОрепортаж

россия (95638) СБУ (19916) Гаспарян Армен (3)


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Топ комментарии
+33
А где ублюдок александр дугин? Ведь именно он начал проталкивать кремлевскому метагенеза ещё в 2000 году идею «новороссии» и «собирательства русских земель». И где в это списке некто гундяев
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29.07.2022 10:39
+22
Ну от нах..й оцей цей цирк з міжнародним розшуком і підозрами, коли просто відпускають закордон Портнова та мудаків з *******?
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29.07.2022 10:41
+12
тільки двох спромоглися ? там тисячі таких уродів тільки в телевізорі ...
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29.07.2022 10:39
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А где ублюдок александр дугин? Ведь именно он начал проталкивать кремлевскому метагенеза ещё в 2000 году идею «новороссии» и «собирательства русских земель». И где в это списке некто гундяев
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29.07.2022 10:39 Ответить
* мутанту
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29.07.2022 10:40 Ответить
Кацапи збирають землі ще з часів більшовицького перевороту.
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29.07.2022 10:45 Ответить
вони збирають з часів як тільки вилупилися. збирають-збирають, а потім сидять і гадять на ті землі.
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29.07.2022 13:44 Ответить
Так гундяЭв по вечорам на телебаченнi тексти з суфлера на вiдосiках зачитуЭ...
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29.07.2022 10:49 Ответить
От до речі, дугіна і мочкануть можна було б... Його ніхто особо не охороняє, це не х@йло і не медвед...
Був би дуже гучний показовий атентат!
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29.07.2022 23:01 Ответить
тільки двох спромоглися ? там тисячі таких уродів тільки в телевізорі ...
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29.07.2022 10:39 Ответить
А по другу сторону телеекрану ще мiльони уродiв..Нема сенсу видiляти когось особисто- тiльки коллективна вiдповiдальнiсть!
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29.07.2022 10:52 Ответить
колективна відповідальність це совок , кожен має відповідати по заслугах . саме пропагандони промили мізки тупим кацапам . тож і відповідальність з них більша , а проста кацапня хай 10-15 років просто сидить під санкціями цього буде достатньо .
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29.07.2022 11:20 Ответить
Колективна відповідальність це не совок, а реальність. Кожен громадянин рашки в тій чи іншій мірі відповідальний за війну проти України. Просто відповідальність за підтримку різна, Ху*ло дав наказ, уряд підтримав, військові здійснюють злочини, а решта громадян рашки є співучасниками війни , бо як платники податків це все фінансують.
Тому на даний момент 99,99% громадян рашки - вороги України. Про "хароших" після перемоги поговорим.
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29.07.2022 14:09 Ответить
ці кончені підари заслуговують на шибеницю
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29.07.2022 10:40 Ответить
Ну от нах..й оцей цей цирк з міжнародним розшуком і підозрами, коли просто відпускають закордон Портнова та мудаків з *******?
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29.07.2022 10:41 Ответить
Ето другоє.
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29.07.2022 10:47 Ответить
А ви предлагаете просто молчать на конкретные действия русских нацистов ? Тем более ,что этот как в называете "цирк" направлен на международную общественность.
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31.07.2022 09:45 Ответить
Коли почнеться відстріл?
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29.07.2022 11:03 Ответить
тоді коли онні замість того щоб плодити та утримувати ботоферми в імя себе коханих та коритних , виділять 10 % на виконавців утилізацію отого всього різного кацапобіосьміття...
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29.07.2022 20:04 Ответить
Симонян, кеосарян, гаспарян...
Что-то многовато армян-прислужников🤔
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29.07.2022 11:10 Ответить
Це у армян така помста за втрачену "велич"
Азербайджан нагнув- орда не заступилась.
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29.07.2022 11:19 Ответить
Світ клював своїми наглядачами за демократіями на факельні марші українських націоналістів,котрі зраз рятують світ від нового Гітлера, а Гаспрянівських висерів ніхто не помітив !!!
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29.07.2022 11:48 Ответить
а чого вони так на факели вкакалися? З тими факелами бігали аж допоки ліхтарі на батарейках не придумали. А як ще? То що, всі були фашисти? Ну тоді всі їх предкі теж.
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29.07.2022 13:47 Ответить
не пройшло і пів року а остальні де
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29.07.2022 12:12 Ответить
И вот что интересно, что армянский жид решил уничтожить украинцев. Горько смеюсь…. Чего только в этой фашистской рашке не бывает!!! И главное как только хач или еврей типа симонян, теосян, сурков-дудаев, соловьев-гинзбург, жириновский, лавруха армянин, кадыров, клишиц, норкин и прочие нац кадры из рашки - так сразу все кидаются уничтожать Украину и её народ. Вы что хачи? Офигели??? Ведь оно тем же боком к вам и к вашим народам вернётся!!! Это ж закон физики! Или вы его в школе не учили? Дебилы ***!!!
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29.07.2022 16:38 Ответить
xach - krest eto vo pervix,vo vtorix u ublyudkov vishe perechislennix net nacionalnosti,net ponyatiya rodini i tem bolee net chesti i dostoinstva ,ne nado meshat syuda nacionalnosti
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31.07.2022 15:04 Ответить
Це зе відреставрували було "кордон на замку" на "друшлаг з велими отворами"
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29.07.2022 17:06 Ответить
А вони після цього злякались?
Сильно злякались?
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29.07.2022 19:24 Ответить
а чому не злякатись - от і бузина наприклад був "непуганй"- як то кажуть були б "зацікавлені"- а виконавці завжди були е та будуть.......
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29.07.2022 20:01 Ответить
найкращі новин будуть це їх невідомо і чому раптова смерть.....- а фуй його знае що чому і як- життя таке у покидьків....
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29.07.2022 19:59 Ответить
Дугин, Затулин, Зарифуллин и прочие фашистские ублюдки также должны получить уголовные дела.
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30.07.2022 00:14 Ответить
Вижу, как изменился почерк работы СБУ - при Баканове ловили колаборантов, предателей, диверсантов и тп нелюдей, при Ермаке - ведь он на самом деле руководит СБУ, да? - подозрения в суд отправляют на идеологов гдето там в заснеженном Кремле)
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30.07.2022 02:58 Ответить
 
 