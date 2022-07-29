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11 091 30

Ідеологам "денацифікації" України Гаспаряну та Сєргєйцеву повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО

Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев'їздними у цивілізовані країни світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності:

- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;
- політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

"Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво росії до військового нападу на Україну, і поширив термін "денацифікація". Політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення. Вони підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ", - розповіли в Службі.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Також читайте: Автор "настільної" книги Путіна Гаспарян отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу, - Венедіктова

Автор: 

росія (65301) СБУ (12837) Гаспарян Армен (3)


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Топ коментарі
+33
А где ублюдок александр дугин? Ведь именно он начал проталкивать кремлевскому метагенеза ещё в 2000 году идею «новороссии» и «собирательства русских земель». И где в это списке некто гундяев
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29.07.2022 10:39
+22
Ну от нах..й оцей цей цирк з міжнародним розшуком і підозрами, коли просто відпускають закордон Портнова та мудаків з *******?
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29.07.2022 10:41
+12
тільки двох спромоглися ? там тисячі таких уродів тільки в телевізорі ...
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29.07.2022 10:39
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А где ублюдок александр дугин? Ведь именно он начал проталкивать кремлевскому метагенеза ещё в 2000 году идею «новороссии» и «собирательства русских земель». И где в это списке некто гундяев
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29.07.2022 10:39 Відповісти
* мутанту
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29.07.2022 10:40 Відповісти
Кацапи збирають землі ще з часів більшовицького перевороту.
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29.07.2022 10:45 Відповісти
вони збирають з часів як тільки вилупилися. збирають-збирають, а потім сидять і гадять на ті землі.
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29.07.2022 13:44 Відповісти
Так гундяЭв по вечорам на телебаченнi тексти з суфлера на вiдосiках зачитуЭ...
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29.07.2022 10:49 Відповісти
От до речі, дугіна і мочкануть можна було б... Його ніхто особо не охороняє, це не х@йло і не медвед...
Був би дуже гучний показовий атентат!
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29.07.2022 23:01 Відповісти
тільки двох спромоглися ? там тисячі таких уродів тільки в телевізорі ...
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29.07.2022 10:39 Відповісти
А по другу сторону телеекрану ще мiльони уродiв..Нема сенсу видiляти когось особисто- тiльки коллективна вiдповiдальнiсть!
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29.07.2022 10:52 Відповісти
колективна відповідальність це совок , кожен має відповідати по заслугах . саме пропагандони промили мізки тупим кацапам . тож і відповідальність з них більша , а проста кацапня хай 10-15 років просто сидить під санкціями цього буде достатньо .
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29.07.2022 11:20 Відповісти
Колективна відповідальність це не совок, а реальність. Кожен громадянин рашки в тій чи іншій мірі відповідальний за війну проти України. Просто відповідальність за підтримку різна, Ху*ло дав наказ, уряд підтримав, військові здійснюють злочини, а решта громадян рашки є співучасниками війни , бо як платники податків це все фінансують.
Тому на даний момент 99,99% громадян рашки - вороги України. Про "хароших" після перемоги поговорим.
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29.07.2022 14:09 Відповісти
ці кончені підари заслуговують на шибеницю
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29.07.2022 10:40 Відповісти
Ну от нах..й оцей цей цирк з міжнародним розшуком і підозрами, коли просто відпускають закордон Портнова та мудаків з *******?
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29.07.2022 10:41 Відповісти
Ето другоє.
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29.07.2022 10:47 Відповісти
А ви предлагаете просто молчать на конкретные действия русских нацистов ? Тем более ,что этот как в называете "цирк" направлен на международную общественность.
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31.07.2022 09:45 Відповісти
Коли почнеться відстріл?
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29.07.2022 11:03 Відповісти
тоді коли онні замість того щоб плодити та утримувати ботоферми в імя себе коханих та коритних , виділять 10 % на виконавців утилізацію отого всього різного кацапобіосьміття...
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29.07.2022 20:04 Відповісти
Симонян, кеосарян, гаспарян...
Что-то многовато армян-прислужников🤔
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29.07.2022 11:10 Відповісти
Це у армян така помста за втрачену "велич"
Азербайджан нагнув- орда не заступилась.
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29.07.2022 11:19 Відповісти
Світ клював своїми наглядачами за демократіями на факельні марші українських націоналістів,котрі зраз рятують світ від нового Гітлера, а Гаспрянівських висерів ніхто не помітив !!!
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29.07.2022 11:48 Відповісти
а чого вони так на факели вкакалися? З тими факелами бігали аж допоки ліхтарі на батарейках не придумали. А як ще? То що, всі були фашисти? Ну тоді всі їх предкі теж.
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29.07.2022 13:47 Відповісти
не пройшло і пів року а остальні де
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29.07.2022 12:12 Відповісти
И вот что интересно, что армянский жид решил уничтожить украинцев. Горько смеюсь…. Чего только в этой фашистской рашке не бывает!!! И главное как только хач или еврей типа симонян, теосян, сурков-дудаев, соловьев-гинзбург, жириновский, лавруха армянин, кадыров, клишиц, норкин и прочие нац кадры из рашки - так сразу все кидаются уничтожать Украину и её народ. Вы что хачи? Офигели??? Ведь оно тем же боком к вам и к вашим народам вернётся!!! Это ж закон физики! Или вы его в школе не учили? Дебилы ***!!!
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29.07.2022 16:38 Відповісти
xach - krest eto vo pervix,vo vtorix u ublyudkov vishe perechislennix net nacionalnosti,net ponyatiya rodini i tem bolee net chesti i dostoinstva ,ne nado meshat syuda nacionalnosti
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31.07.2022 15:04 Відповісти
Це зе відреставрували було "кордон на замку" на "друшлаг з велими отворами"
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29.07.2022 17:06 Відповісти
А вони після цього злякались?
Сильно злякались?
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29.07.2022 19:24 Відповісти
а чому не злякатись - от і бузина наприклад був "непуганй"- як то кажуть були б "зацікавлені"- а виконавці завжди були е та будуть.......
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29.07.2022 20:01 Відповісти
найкращі новин будуть це їх невідомо і чому раптова смерть.....- а фуй його знае що чому і як- життя таке у покидьків....
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29.07.2022 19:59 Відповісти
Дугин, Затулин, Зарифуллин и прочие фашистские ублюдки также должны получить уголовные дела.
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30.07.2022 00:14 Відповісти
Вижу, как изменился почерк работы СБУ - при Баканове ловили колаборантов, предателей, диверсантов и тп нелюдей, при Ермаке - ведь он на самом деле руководит СБУ, да? - подозрения в суд отправляют на идеологов гдето там в заснеженном Кремле)
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30.07.2022 02:58 Відповісти
 
 