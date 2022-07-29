Ідеологам "денацифікації" України Гаспаряну та Сєргєйцеву повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО
Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев'їздними у цивілізовані країни світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності:
- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;
- політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.
"Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво росії до військового нападу на Україну, і поширив термін "денацифікація". Політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення. Вони підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ", - розповіли в Службі.
Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
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Був би дуже гучний показовий атентат!
Тому на даний момент 99,99% громадян рашки - вороги України. Про "хароших" після перемоги поговорим.
Что-то многовато армян-прислужников🤔
Азербайджан нагнув- орда не заступилась.
Сильно злякались?