Ідеологам "денацифікації" України Гаспаряну та Сєргєйцеву повідомлено про підозру, - СБУ. ВIДЕО

Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев'їздними у цивілізовані країни світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності:



- автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;

- політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

"Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво росії до військового нападу на Україну, і поширив термін "денацифікація". Політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення. Вони підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ", - розповіли в Службі.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

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