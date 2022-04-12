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геноцид (306) пропаганда (2757) Венедіктова (829) Гаспарян (3)

Автор "настільної" книги Путіна Гаспарян отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу, - Венедіктова

гаспарян

Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами.

Як повідмляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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"Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами ( ч. 2 ст. 442 КК України).

Армен Гаспарян написав книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в якій системно, безкомпромісно та безальтернативно просував свої твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України. Зокрема, захопити владу шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечити повний зовнішній контроль над нею.

Серед ідей Гаспаряна – поміщення усіх українців, які залишаться живими після війни, до так званих фільтраційних таборів та проведення над ними масштабного судового процесу з вироками всім, хто має проукраїнську позицію. Найбільш проукраїнськи налаштованих він запропонував взагалі знищити, інших відправляти до концентраційних таборів та залучати до виконання безоплатних робіт", - написала вона.

Венедіктова зазначила, що Гаспарян писав про "необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Зокрема, геноциду мали зазнати жителі Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова, Чернігова та Києва":

"Електронна версія україноненависницької книги була опублікована у мережі інтернет, де вільно та безоплатно можна було скачати плід його нездорової фантазії, яка стає реальністю нині. Книга також виходила друком, а її автор неодноразово в численних інтерв’ю на радіо, телебаченні, друкованих ЗМІ та ютуб-каналах розповсюджував свої заклики до геноциду, викладені у ній.

Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" навіть закупило Управління справами Президента РФ для вивчення та використання посадовими особами. Твердження з неї неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. Скористався цими наративами і президент РФ під час звернення щодо визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" та проведення "військової операції" на території України".

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Очільниця ОГП наголосила на тому, що пропагандисти й ідеологи геноциду є злочинцями.

"У Адольфа Гітлера теж була улюблена книжка, змістом і духом якої він інфікував цілі нації - "Mein Kampf". Слід зазначити, що у нього це вийшло.

Подібна "література" - досить професійний і якісно підготований продукт і інструмент, якщо хочете. Як не дивно, ми з вами знаємо, що більше 80% громадян РФ підтримують ідеї вищого керівництва РФ, а точніше їх ватажка – президента. Чи випадково це? Відповідь очевидна – ні. З громадянами системно і методично працюють з допомогою ЗМІ, соцмереж, їхніх місцевих ЛОМів, телебачення тощо.

Багато хто із вас назве такі ідеї просто хворими, божевільними, гидкими, але я ризикну не погодитись. Ті, хто всю цю ахінею вигадав і пізніше описав – злочинці, які виконують злочинний наказ, які вступили у злочинну змову зі злочинною метою і робили вони все це свідомо. А раз так, і реакція українських органів правопорядку на їхні дії буде адекватною – притягнення до кримінальної відповідальності", - підкреслила вона.
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Топ коментарі
+24
Украинский Моссад должен решать такие вопросы. Ибо подозрения украинской прокуратуры остаются просто списком пожеланий. Как показывает практика.
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12.04.2022 18:54
+16
Армяне всегда были подкацапскими шлюхами. Мерзкий и скользкий народец
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12.04.2022 18:59
+14
Удивительно, как этнические армяне землю роют от усердия!
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12.04.2022 18:57
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ну при спробі втечі, звісно
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12.04.2022 18:51 Відповісти
Вбивця Дракона сам стає Драконом, нажаль- це не наш Шлях.
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Повториш цю фразу, коли кацапи спалять твою хату, зґвалтують твою жінку і уб'ють дітей.
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Тю...
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12.04.2022 20:10 Відповісти
нехай його на карабах відправлять , там без підозри прикопають .
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12.04.2022 18:56 Відповісти

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12.04.2022 18:51 Відповісти
Хто такі "підари" ?? Чому путіних обзивають таким не самим поганим словом ??
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12.04.2022 19:15 Відповісти
нікого не бентежить що ідеологами рашизма є євреї та армянци ?
не вірите?
зайдіть на соловьїний помьот: соловьйов, шахназаров та інші
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12.04.2022 20:14 Відповісти
Вы ещё одну тупую ****.у симоняншу с мужем забыли. Но я так думаю это среда в которой они росли их такими сделала. В школе на роиссе наверное их гнобили русские за их происхождение, не "русскими" или черножопыми называли, ну у них так принято. И вот обиженное говно сейчас отрывается. Сурков из того же говна! Та русские росиянцы тоже говно та и ****** "хохлы" живушие там такое же говно! По родственникам и знакомым знаю! Твари они! ***, иногда хочется сказать-шож вы турки не доделали когда-то!
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12.04.2022 21:51 Відповісти
Головне було зробити перший крок- а Шлях там довгий...
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12.04.2022 18:53 Відповісти
майбутній Міжнародний Трибунал має бути не тільки над виконавцями і організаторами, а над самою ідеологією РАШИЗМУ та його ідеологами!
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12.04.2022 19:24 Відповісти
Коли вже підуть підозри і карточки Інтерполу для сімонян, скабєєвої, Соловйова? Ця війна це заслуга Останкіно на 99%...
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12.04.2022 18:53 Відповісти
досить перекладати провину з *хароших рускіх* на скабєєвих. їх недонація хвора... крапка... вони хотіли цього, пропаганда розрахована не на те щоб зробити ідіотів, вона вже розрахована на ідіотів
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12.04.2022 18:59 Відповісти
Украинский Моссад должен решать такие вопросы. Ибо подозрения украинской прокуратуры остаются просто списком пожеланий. Как показывает практика.
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12.04.2022 18:54 Відповісти
Ну гіві з моторолою не погодяться. З практикою.
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12.04.2022 18:58 Відповісти
Цих підорів прибрали свої ж.
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12.04.2022 19:03 Відповісти
Хто такі "підари" ?? Чому путіних обзивають таким не самим поганим словом ??
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12.04.2022 19:17 Відповісти
Підари - це кацапи і різного роду біосміття. Нічого доброго в цьому терміні немає. Не варто плутати слово "підор" із такими поняттями як "гей" та "гомосексуаліст". Лише на росії ці поняття тотожні.
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12.04.2022 19:23 Відповісти
Версія так собі, непереконлива, насправді.
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13.04.2022 13:38 Відповісти
Яка ***** версія? Тобі що, *****, 9 років? Чи ти з іншої планети? Я тобі пояснюю, який відтінок має слово "підор" і який - інші два поняття. Нормальні люди їх не ототожнюють. Це лише на рашці квітне буйним квітом гомофобія і пре з усіх дірок. Для них що гей, що підор - одне й те ж саме. В Україні лише слово "підор" має негативне забарвлення. Людей нетрадиційної орієнтації українці не називають підорами. Принаймі я такого не зустрічав ні в інтернеті, ні у житті. Особисто я використовую термін "підор" по відношенню до тих, кого важко назвати людиною через їхні вчинки і відсутність моралі. Я ніколи не вживаю це слово, щоб вказати на людей нетрадиційної орієнтації, бо я - не гомофоб. Для адекватних людей слова "підор" і "гей" мають геть різні значення. Достатньо розжував?
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13.04.2022 14:28 Відповісти
Так, дякую, зрозумів - у тебе у голові з цього питання суцільна каша. Нічого особистого ...
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13.04.2022 15:48 Відповісти
Якщо для тебе слово "підор" - "не саме погане слово", можеш йти *****, довбойоб сраний.
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13.04.2022 17:29 Відповісти
Уже відомо що наші.
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12.04.2022 19:29 Відповісти
Чомусь за всі ці роки не зустрічав жодної згадки про це. Є посилання на якийсь надійний інформаційний ресурс, де можна з цим ознайомитись?
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12.04.2022 19:40 Відповісти
Набираєте в гуглі "ліквідація Гіві" або "ліквідація мотороли" і читаєте всі подробиці цих спецоперацій . Все давно написано і показано . Хоча спочатку дійсно не афішувалося , що це робота українських спецслужб.
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12.04.2022 20:12 Відповісти
Дай "вєнєдіктовій" та нашим судам його в руки і через кілька місяців він гулятиме на свободі. Може ще щось і відсудить в держави Україна. Тому, звісно, "вєнєдіктова" здатна лише на такі підозри. (до речі, в Україні зараз є купа персон, що можуть підпадати під цю статтю, але "вєнєдіктовій" вони не цікаві.)
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Удивительно, как этнические армяне землю роют от усердия!
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12.04.2022 18:57 Відповісти
Що цікаво, їх там декілька. Штук п*ять ...
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12.04.2022 19:18 Відповісти
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12.04.2022 21:44 Відповісти
Существует в российском медиапространстве такой персонаж, как Армен Гаспарян. В рейтинге самых отвратительных пропагандистов он занимает одно из лидирующих мест.
Отвратительное подражание своим «старшим» товарищам. Скорее даже одному старшему товарищу - вечернему ****звону Соловьеву . Телеграм полон желчи как у Соловьева, стиль речи как у Соловьева (разве что не хриплый и не хрюкающий )
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12.04.2022 21:49 Відповісти
Еще в интернете есть забавная информация из прошлого Гаспаряна. Несмотря на то, что сейчас он пытается представить себя православным патриотом России, по молодости он, оказывается, был адептом неонацистской секты, «канонизировавшей» Гитлера
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12.04.2022 21:52 Відповісти
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12.04.2022 21:54 Відповісти
Армяне всегда были подкацапскими шлюхами. Мерзкий и скользкий народец
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12.04.2022 18:59 Відповісти
Та в нас в Україні достобіса послідовників цього підора.
Може, вже пора почати з них ? А то все підозри, підозри недосяжним ...
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12.04.2022 19:00 Відповісти
Что-то многовато этнических армян неровно дышат по отношению к Украине. И вообще в тупые бошки "рюським ванькам" вкладывают свои бредовые идеи совсем не "рюськие". Тот же сурков-чеченец любит порассуждать о "несправедливости существования украинской нации".
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12.04.2022 19:01 Відповісти
Может они все завидуют географическому расположению и нашим природным ресурсам.
И река Днепр, и моря, и леса и степи, уголь, руда разная, чернозем и трудолюбивый народ.
Да мы одна из богатейших наций!
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12.04.2022 19:14 Відповісти
Не завидуем, а желаем вам победы. Многотысячный митинг 9 апреля в Ереване, когда перед посольством рф размахивали огромным украинским флагом, тому подтверждение

https://www.youtube.com/watch?v=6Ttw7NURlwU
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12.04.2022 19:37 Відповісти
Может, мы не с теми воюем- ******* по Еревану и дело в шляпе. Коро
че, армянский флот в полном составе идет *****.
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12.04.2022 20:36 Відповісти
Вот я и говорю, что не в национальности дело, а в среде где выросли, в среде ненависти в среде ненависти друг другу, как в роиссе! Я на практику приехал в Астрахань в 1988 году и там я узнал, что я ****** хохол, а ещё что есть корсаки, это так казахов и калмыков называли, и много и про грузин и армян, короче про всех "неправильных". Я, ***, с Одессы и до этого как-то над этим не задумывался! Так что неонаци это только роисся!
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12.04.2022 22:04 Відповісти
Не больше, чем остальных. В армянском языке есть словосочетание շուռ տված, что дословно переводится как "перевертыш". Это выражение применяется как раз к таким, как гаспарян. Среди других наций тоже есть перевертыши, которые жопу рвут за рф
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12.04.2022 19:30 Відповісти
Однако непонято, почему именно армян большинство, среди не тинульных наций, в списке штатных пропагандонов мордора: Бабаян, Кургинян, Кеосарян, Симоньян, теперь это чучело.
А на разогреве клоуны Галустян и Мартиросян.
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12.04.2022 20:15 Відповісти
Вірменська діаспора мабуть численна ... Якщо взнаєте скільки їх проживає у Москві і С. Пєтєр., стане ясно.
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13.04.2022 20:03 Відповісти
Эту книгу армянская чурка написала в 2018 году,а мы только через 4 года раздуплились
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12.04.2022 19:02 Відповісти
таких "книжок" ідеології рашизма, написаних хитрожопими євреями та армянцями, вагон з причепом.

повна пурга на вуха "униженного" кацапа.
кацапи хотіли цього гівна, гаспарянци їм навалили.

подивіться ось тут презентацію книжки гаспарянца і автор і "кореспонденти" ж кінчають разом
https://www.youtube.com/watch?v=c8dUUy0TSgI
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12.04.2022 20:24 Відповісти
Мені навіть важко уявити як кацапи будуть дубасити вірмен після падіння *****. Вони скажуть "це кляті армяшки-пропагандони нас надурили щоб дати піндосам привід ввести санкції"...
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12.04.2022 19:04 Відповісти
"У Адольфа Гітлера теж була улюблена книжка, змістом і духом якої він інфікував цілі нації - "Mein Kampf". Джерело:

Пример странный. "Mein Kampf" он сам и написал.
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12.04.2022 19:04 Відповісти
Так . Тут дійсно Венедиктова трохи маху дала.
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12.04.2022 20:15 Відповісти
Ґаспарян - обречен. Только он об этом пока не догадывается.
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12.04.2022 19:07 Відповісти
Я правильно зрозумів - "армен гаспарян" то є "вялікій рузькє чєлавєк" який написав іншому "вялікій рузькє чєлавєк" вовє путину (етнічному вепсу) такий собі "путєвадітєль па жізні"?
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12.04.2022 19:07 Відповісти
Может это смешно звучит, но этот урод гаспарян или как его там, себя считает русским. Они все вяликие рузке ,вне зависимости от происхождения. Результат многовековой имперской политики и промывания мозгов
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12.04.2022 19:24 Відповісти
+5
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13.04.2022 20:46 Відповісти
Ой, проснулась, а до этого за порохом гонялась долго и нудно.
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12.04.2022 19:08 Відповісти
А чи мають країна та нація з такою ідеологією та практикою її втілення в життя взагалі право на існування в ********* світі 21-го століття?
Може принаймні її еліта, яка сповідує такий світогляд, має бути світовим співтовариством просто фізично знищена, як це було зроблено з нацистською елітою 3-го рейху?
Знаєте, тотожність ідеологій 3-го рейху і 3-го риму є цілком символічною.
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12.04.2022 19:09 Відповісти
Це лайно-пісатєль також є покидьком та вбивцею...
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12.04.2022 19:09 Відповісти
Пані прокурорша, коли візьметесь за Єрмака, Татарова та іншу сволоту?
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12.04.2022 19:18 Відповісти
Так, згодна! Нах нам той гаспарян всрався, коли у нас в оп майже 90 відсотків зрадників?! Це добре, шо зеля сцикливий, і зачитує в своїх відосіках те, шо йому серйозні дядькі написали! Хламідія - дебіл, дєрьмака нафігась випихують на загал! Ну так, шоб не казали, шо хунта!)))
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12.04.2022 19:38 Відповісти
Маруся Клімова, щось я з тобою солідарний в цьому питанні про агентуру в ОП і сцикливого зелю.
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12.04.2022 21:26 Відповісти
А почему он не защищает свой так называемый карабах. Нет он туда не пойдет этот хитрый ара. Там его азеры закопают живьем. Поэтому примазался к кремлевским бандитам.
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12.04.2022 19:20 Відповісти
Большая просьба к украинцам-не называйте рашистских выродков с армянскими фамилиями армянами. Это манкурты без роду и племени. Среди оккупантов есть военные с украинскими фамилиями, и даже те, кто родился в Украине, но это не значит, что они украинцы
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12.04.2022 19:20 Відповісти
це значить що вони також українці, українці - зрадники, їх тільки знищувати. Ми це успішно здійснюємо. нація повина очиститись від подібних виродків.
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12.04.2022 19:29 Відповісти
недоречне порівняння...гаспарян не окуповує вірменію...
народжені в україні не дають поради, як денацифікувати армян...
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12.04.2022 22:06 Відповісти
цей вірменчик давно працює на ниві історії НКВС. Досліджував історію РОВС, використав деякі недоступні відомості. Схожий по почерку на ще одного дослідника Хінштейна. Вся ця ахінея тягнеться з часів отца основателя русскага міра Скрябіна. А саме з 1937-8 років коли вони разом із Ждановим почали проводити деукраїнізацію в ЦК та підзвітних структурах. Саме в 1938 році Жданов через Александрова мав розгромити Довженка за фільм Щорс,але не зрослось. зате використали дослівно в 1943 році, тільки поміняли назву твору. Якщо згадати проект Указу від липня 1944 рок, від Жукова та Серова про виселення всіх українців туди ж, то і ФСБ взяла ще стару методичку, яку і обробив цей вірменчик. Хінштейна не залучали, бо єврей, не зрозуміють і,крім того,він через алкогольну залежність вже не той. І когось із братів Лаптевих не залучиш, зразу ж скажуть - чорносотенці, новий Союз Міхаїла Архангела. Так що ці заклики - це епістолярний жанр ФСБ який побачив світ через армянське радіо.
До речі, Александров, тодішній стовп пропаганди, особистий корифан Маленкова,уже академік,директор якихось інститутів філософії і літератури, попався на тривіальній педофілії, Справа була гучна, окраску їй надав особисто микитка Хрущев, і збереглася в історії КПРС як справа гладіаторів. Александров був розжалуваний і засланий на батьківщину до тутешніх.
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12.04.2022 19:20 Відповісти
це аровське смердюче гімно, я впевнений, про вірмен і вірменію так думало, в їх незавидній долі з турками й азейбарджанцями..., це по Фройду, ховаючи свої фашистські думки в маячні про Україні?
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12.04.2022 19:25 Відповісти
ти смердюча підстилка долбодіктова розберися з тими хто тут...
підозру тому кого не дістане-ти тупа?
ти ще гітлера відкопай мерзота
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12.04.2022 19:31 Відповісти
та, надо не только гаспаряну (частый эксперд у мудозвона и соведущий его других шоу) объявлять подозрение, а и всей шайке ведущих, эксперДов и прочей шушеры, которая ошивается на русско-нацистских пятиминутках ненависти (вечер с мудозвоном; 60-ть минут и т.д. и т.п.). и подавать в международный розыск - уверен, что найдется за что!
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12.04.2022 19:33 Відповісти
Тривалий час в управлінні Армії СРСР був Андрій Гречко, родом із Ростовської області. Він завжди в анкетах писав про нацональність - українець. В часу розвитку застою невгамовний Суслов приставав до нього,щоб він змінив запис на руського. А він завжди відповідав -батьки українці і він не може бути рузге.
До речі саме при ньому була введена нова форма для армії. А лаптеногий фельдмаршал таки повернувся до френчів сталінського часу, правда галіфе таки не ввели. Той знаменитий дизайнер Зайцев Слава не додивився, однако.
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12.04.2022 19:37 Відповісти
зараз, нажаль, всі(можливо майже всі) українці в кацапії, зденаціоналізовані й асимільовані нацистсько-фашистською рашею, іншими словами - вбиті. паРаша і нам таку долю готує, ми повинні їх знищити й залишитись українцями.
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12.04.2022 20:30 Відповісти
Від того вони не перестають бути нащадками українців.
Євреї тягнули до Ізраїлю начверть євреїв, попри те, що останні, здебільшого, були справжніми совками. Кацапи навіть вивозять українців до орди і сують їм свої, нікому в світі не потрібні паспорти. Навіть поляки радіють приїзду українських біженців, частина з яких лишиться в Польщі, хоч більшіть з них кацапомовні і польську розуміють поганенько.
Усі вважають, що зростити новий людський ресурс довше, аніж промити людям голови. Думаю, через вступ до ЕС Україні ще доведеться заохочувати етнічних українців далекого сходу переїздити на історичну батьківщину.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
Не факт що захочуть. Залежить від рівня життя.
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13.04.2022 20:51 Відповісти
Ця манкуртня вірменська бєснуєтся на рашн каналах, шоб довести, шо вони святіше самого єврєя жиріка ! Ну, і бабло за це, звичайно надихає!
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12.04.2022 19:51 Відповісти
Если бы такую книгу написали про армян, какой бы поднлся вой
про ксенофобию, нетерпимость, разжигание и шовинизм ....
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12.04.2022 20:05 Відповісти
ця лиса головка чл..на гаспарян як серфер осідлала хвилю рашиського шовінізма і красіво проїхалась на ній заробивши слави у пуйла і рашистів та бабла неміряно

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12.04.2022 20:08 Відповісти
****** звірьки , всіх на історіческую родіну в карабах
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12.04.2022 20:08 Відповісти
ха-ха !!!!
євреї та армянці стрижуть бало на дурних баранячих бошках кацапів
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12.04.2022 20:17 Відповісти
їх історична "родіна" - іран, карабах азербайджанський.
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12.04.2022 21:29 Відповісти
зачем заводить дело, это уродство нужно по тихому истребить как мусор, и всех делов!
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12.04.2022 20:24 Відповісти
Забили вам мозги Венедиктова и офисы преза.Мв ведь росичи, руськие от Руси.А это чмо армянское себя руським называет. Офису надо историю выучить
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12.04.2022 20:37 Відповісти
Кстати, на параше все пропагаедано или армяне, или евреи - симоньян, кеосаян, гаспарян. соловьев, кедми, норкин
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12.04.2022 20:44 Відповісти
Так недаром же армян называют кавказскими жидами, а евреи армян ненавидят и презирают.
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12.04.2022 21:19 Відповісти
Це ху*ня 2017 року видання, гугол видає 2760 посилань. Продають в Мордорі і Бульбостані, навіть є в плеймаркті. Ці сайти повинні пожиттєво заблокувати.
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12.04.2022 21:03 Відповісти
Вірмени один наперед другого плазують перед руССкими нацистами, демонструючи свою собачу відданість. Нічого крім огиди до цих ублюдків.
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12.04.2022 21:17 Відповісти
Починаєш розуміти ненависть турків до вірмен, яка проявилася в масовій різанині останніх у 1915-1916 р на території Османської імперії.
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12.04.2022 22:02 Відповісти
не путайте армянский народ с хаями, говном армянского этноса, в которому и этот поц, холуй потомственный, относится...
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12.04.2022 23:14 Відповісти
Підозру?!!!!????!!!! Його вже давно потрібно було заочно засудити і стратити!
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13.04.2022 00:04 Відповісти
 
 