Автор "настільної" книги Путіна Гаспарян отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу, - Венедіктова
Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами.
Як повідмляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами ( ч. 2 ст. 442 КК України).
Армен Гаспарян написав книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" в якій системно, безкомпромісно та безальтернативно просував свої твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України. Зокрема, захопити владу шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечити повний зовнішній контроль над нею.
Серед ідей Гаспаряна – поміщення усіх українців, які залишаться живими після війни, до так званих фільтраційних таборів та проведення над ними масштабного судового процесу з вироками всім, хто має проукраїнську позицію. Найбільш проукраїнськи налаштованих він запропонував взагалі знищити, інших відправляти до концентраційних таборів та залучати до виконання безоплатних робіт", - написала вона.
Венедіктова зазначила, що Гаспарян писав про "необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Зокрема, геноциду мали зазнати жителі Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова, Чернігова та Києва":
"Електронна версія україноненависницької книги була опублікована у мережі інтернет, де вільно та безоплатно можна було скачати плід його нездорової фантазії, яка стає реальністю нині. Книга також виходила друком, а її автор неодноразово в численних інтерв’ю на радіо, телебаченні, друкованих ЗМІ та ютуб-каналах розповсюджував свої заклики до геноциду, викладені у ній.
Книгу Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" навіть закупило Управління справами Президента РФ для вивчення та використання посадовими особами. Твердження з неї неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. Скористався цими наративами і президент РФ під час звернення щодо визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" та проведення "військової операції" на території України".
Очільниця ОГП наголосила на тому, що пропагандисти й ідеологи геноциду є злочинцями.
"У Адольфа Гітлера теж була улюблена книжка, змістом і духом якої він інфікував цілі нації - "Mein Kampf". Слід зазначити, що у нього це вийшло.
Подібна "література" - досить професійний і якісно підготований продукт і інструмент, якщо хочете. Як не дивно, ми з вами знаємо, що більше 80% громадян РФ підтримують ідеї вищого керівництва РФ, а точніше їх ватажка – президента. Чи випадково це? Відповідь очевидна – ні. З громадянами системно і методично працюють з допомогою ЗМІ, соцмереж, їхніх місцевих ЛОМів, телебачення тощо.
Багато хто із вас назве такі ідеї просто хворими, божевільними, гидкими, але я ризикну не погодитись. Ті, хто всю цю ахінею вигадав і пізніше описав – злочинці, які виконують злочинний наказ, які вступили у злочинну змову зі злочинною метою і робили вони все це свідомо. А раз так, і реакція українських органів правопорядку на їхні дії буде адекватною – притягнення до кримінальної відповідальності", - підкреслила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Бучі
Ірпіня
ну при спробі втечі, звісно
не вірите?
зайдіть на соловьїний помьот: соловьйов, шахназаров та інші
Отвратительное подражание своим «старшим» товарищам. Скорее даже одному старшему товарищу - вечернему ****звону Соловьеву . Телеграм полон желчи как у Соловьева, стиль речи как у Соловьева (разве что не хриплый и не хрюкающий )
Може, вже пора почати з них ? А то все підозри, підозри недосяжним ...
И река Днепр, и моря, и леса и степи, уголь, руда разная, чернозем и трудолюбивый народ.
Да мы одна из богатейших наций!
https://www.youtube.com/watch?v=6Ttw7NURlwU
че, армянский флот в полном составе идет *****.
А на разогреве клоуны Галустян и Мартиросян.
повна пурга на вуха "униженного" кацапа.
кацапи хотіли цього гівна, гаспарянци їм навалили.
подивіться ось тут презентацію книжки гаспарянца і автор і "кореспонденти" ж кінчають разом
https://www.youtube.com/watch?v=c8dUUy0TSgI
Пример странный. "Mein Kampf" он сам и написал.
Може принаймні її еліта, яка сповідує такий світогляд, має бути світовим співтовариством просто фізично знищена, як це було зроблено з нацистською елітою 3-го рейху?
Знаєте, тотожність ідеологій 3-го рейху і 3-го риму є цілком символічною.
народжені в україні не дають поради, як денацифікувати армян...
До речі, Александров, тодішній стовп пропаганди, особистий корифан Маленкова,уже академік,директор якихось інститутів філософії і літератури, попався на тривіальній педофілії, Справа була гучна, окраску їй надав особисто микитка Хрущев, і збереглася в історії КПРС як справа гладіаторів. Александров був розжалуваний і засланий на батьківщину до тутешніх.
підозру тому кого не дістане-ти тупа?
ти ще гітлера відкопай мерзота
До речі саме при ньому була введена нова форма для армії. А лаптеногий фельдмаршал таки повернувся до френчів сталінського часу, правда галіфе таки не ввели. Той знаменитий дизайнер Зайцев Слава не додивився, однако.
Євреї тягнули до Ізраїлю начверть євреїв, попри те, що останні, здебільшого, були справжніми совками. Кацапи навіть вивозять українців до орди і сують їм свої, нікому в світі не потрібні паспорти. Навіть поляки радіють приїзду українських біженців, частина з яких лишиться в Польщі, хоч більшіть з них кацапомовні і польську розуміють поганенько.
Усі вважають, що зростити новий людський ресурс довше, аніж промити людям голови. Думаю, через вступ до ЕС Україні ще доведеться заохочувати етнічних українців далекого сходу переїздити на історичну батьківщину.
про ксенофобию, нетерпимость, разжигание и шовинизм ....
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євреї та армянці стрижуть бало на дурних баранячих бошках кацапів