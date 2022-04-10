"Інфовійська України" розвінчали російський фейк про обстріл Краматорська (доповнено). СКРІНШОТ

Російські пропагандисти намагалися переконати, що ракета "Точка У", що впала на вокзалі у Краматорську, була випущена з території України. Але їхній аргумент виявився непереконливим.

Фейк російської пропаганди розвінчали Інформаційні війська України, пише Цензор.НЕТ.

"Рашисти стверджують, що схожість серійних номерів ракет "Точка У" "доводить їхню належність одній військовій частині". Але: 1) ВГ910840 – номер ракети випущеної у 2014 р. на Донбасі. 2) ВГ910865 – номер ракети, випущеної по Ідлібу в Сирії. Виходить за версією 🐷🐶, що Ідліб у Сирії обстріляли ЗСУ?!" - йдеться у повідомленні.

В "Інформаційних військах України" зазначили, що спроба рашистів переконати в приналежності ракети Україні - "чергова підла і навмисна брехня".

Дивіться: "Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО

ДОПОВНЕНО

Раніше ЗМІ опублікували серійний номер ракети "Точка У", якою 8 квітня було нанесено удар по залізничному вокзалу Краматорська. Російські пропагандисти стверджували, що ЗСУ вже наносили ракетамі цієї ж серії удари по ОРДЛО. За їхнім твердженням, це нібито свідчить, що ракета перебувала на балансі українських збройних сил.