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"Інфовійська України" розвінчали російський фейк про обстріл Краматорська (доповнено). СКРІНШОТ

Російські пропагандисти намагалися переконати, що ракета "Точка У", що впала на вокзалі у Краматорську, була випущена з території України. Але їхній аргумент виявився непереконливим.

Фейк російської пропаганди розвінчали Інформаційні війська України, пише Цензор.НЕТ.

"Рашисти стверджують, що схожість серійних номерів ракет "Точка У" "доводить їхню належність одній військовій частині". Але: 1) ВГ910840 – номер ракети випущеної у 2014 р. на Донбасі. 2) ВГ910865 – номер ракети, випущеної по Ідлібу в Сирії. Виходить за версією 🐷🐶, що Ідліб у Сирії обстріляли ЗСУ?!" - йдеться у повідомленні.

В "Інформаційних військах України" зазначили, що спроба рашистів переконати в приналежності ракети Україні - "чергова підла і навмисна брехня".

Дивіться: "Це був удар цілеспрямований, а найстрашніше - убиті діти", - біженець, що пережив атаку окупантів на залізничний вокзал в Краматорську. ВIДЕО

ДОПОВНЕНО

Раніше ЗМІ опублікували серійний номер ракети "Точка У", якою 8 квітня було нанесено удар по залізничному вокзалу Краматорська. Російські пропагандисти стверджували, що ЗСУ вже наносили ракетамі цієї ж серії удари по ОРДЛО. За їхнім твердженням, це нібито свідчить, що ракета перебувала на балансі українських збройних сил.

Інфовійська України розвінчали російський фейк про обстріл Краматорська (доповнено) 01Інфовійська України розвінчали російський фейк про обстріл Краматорська (доповнено) 02

Автор: 

Краматорськ (653) пропаганда (2802) фейк (744)


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Топ коментарі
+37
в Херсоні знову мітинги,я незнаю навіть як назвати героїзм цих людей які виходять з прапорами протів автоматів,це просто неймовірно,бережіть себе Херсонці,ці нелюди вбивають навіть дітей.Слава Херсон!!!!!
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10.04.2022 14:11
+20
Все эти отмазки годятся только для их собственного быдла. Они в прошлом году парады водили с Точкой-У, на учениях пару месяцев назад использовали, а сейчас оказывается у них Точки У на вооружении нет. Клоуны же.
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10.04.2022 14:10
+14
Разведка НАТО уже через 15 мин. положила Шольцу, и он сразу рашистам указал в лоб, что это они сделали.
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10.04.2022 14:06
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Разведка НАТО уже через 15 мин. положила Шольцу, и он сразу рашистам указал в лоб, что это они сделали.
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10.04.2022 14:06 Відповісти
Все эти отмазки годятся только для их собственного быдла. Они в прошлом году парады водили с Точкой-У, на учениях пару месяцев назад использовали, а сейчас оказывается у них Точки У на вооружении нет. Клоуны же.
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10.04.2022 14:10 Відповісти
У них и Т72 нету, и БМП-1, и бук М1, и на Донбасе их тоже нет, и детей у 20000 матерей нет.
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10.04.2022 14:27 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:32 Відповісти
в Херсоні знову мітинги,я незнаю навіть як назвати героїзм цих людей які виходять з прапорами протів автоматів,це просто неймовірно,бережіть себе Херсонці,ці нелюди вбивають навіть дітей.Слава Херсон!!!!!
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10.04.2022 14:11 Відповісти
по воскресеньям стараются выходить
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10.04.2022 14:30 Відповісти
То не героїзм, то дурість.
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10.04.2022 14:31 Відповісти
Вы фсе врете))) это фейк доказательства,монтаж))
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10.04.2022 14:13 Відповісти
Пропагандонам пофігу. Вони вже і забули що казали вчора і сьогодні брешуть щось інше.
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10.04.2022 14:19 Відповісти
интересно куда они будут бежать, эти скабеевы киселевы и тд.
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10.04.2022 14:25 Відповісти
Красавцы. Четкое расследование
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10.04.2022 14:26 Відповісти
Ну по посиланню ніякого розслідування немає. Просто констатація аналогії.
Але воно особо і не потрібно. Просто два аргументи. Один простий логічний
- якщо в ідеалі частина А отримала ракети з хххх01 по ххх12, а частина Б з ххх13 по ххх24, то ракети з сусідніми номерами ххх12 і ххх13 будуть в різних місцях.
Другий аргумент практичний.
- Ракети перідично відстрілюються або відправляються на ТО в підприємство. На заміну дають інші ракети уже з довільними номерами. З стартової комплектації через кілька десятків років ракет може зовсім не залишитися.
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10.04.2022 16:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:33 Відповісти
 
 