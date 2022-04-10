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"Инфовойска Украины" развенчали российский фейк об обстреле Краматорска (дополнено). СКРИНШОТ

Российские пропагандисты пытались убедить, что упавшая на вокзале в Краматорске ракета "Точка У" была выпущена с территории Украины. Но их довод оказался неубедительным.

Фейк российской пропаганды развенчали Информационные войска Украины, пишет Цензор.НЕТ.

"Рашисты утверждают, что сходство серийных номеров ракет "Точка У" "доказывает их принадлежность одной воинской части". Но: 1) ВГ910840 – номер ракеты, выпущенной в 2014 г. на Донбассе. 2) ВГ910865 – номер ракеты, выпущенной по Идлибу в Сирии. Выходит по версии орков, что Идлиб в Сирии обстреляли ВСУ?!" - говорится в сообщении.

В "Информационных войсках Украины" отметили, что попытка рашистов убедить в принадлежности ракеты именно Украине - "очередная подлая и умышленная ложь".

Смотрите: "Это был удар целенаправленный, а самое страшное - убитые дети", - беженец, переживший атаку оккупантов на железнодорожный вокзал в Краматорске. ВИДЕО

ДОПОЛНЕНО

Ранее СМИ опубликовали серийный номер ракеты "Точка У", которой 8 апреля был нанесен удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Российские пропагандисты утверждали, что ВСУ уже наносили ракетами этой же серии удары по ОРДЛО. По их утверждению это якобы свидетельствует, что ракета находилась на балансе украинских вооруженных сил.

Инфовойска Украины развенчали российский фейк об обстреле Краматорска (дополнено) 01Инфовойска Украины развенчали российский фейк об обстреле Краматорска (дополнено) 02

Краматорськ (2275) пропаганда (3676) фейк (679)


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Топ комментарии
+37
в Херсоні знову мітинги,я незнаю навіть як назвати героїзм цих людей які виходять з прапорами протів автоматів,це просто неймовірно,бережіть себе Херсонці,ці нелюди вбивають навіть дітей.Слава Херсон!!!!!
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10.04.2022 14:11
+20
Все эти отмазки годятся только для их собственного быдла. Они в прошлом году парады водили с Точкой-У, на учениях пару месяцев назад использовали, а сейчас оказывается у них Точки У на вооружении нет. Клоуны же.
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10.04.2022 14:10
+14
Разведка НАТО уже через 15 мин. положила Шольцу, и он сразу рашистам указал в лоб, что это они сделали.
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10.04.2022 14:06
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Разведка НАТО уже через 15 мин. положила Шольцу, и он сразу рашистам указал в лоб, что это они сделали.
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10.04.2022 14:06 Ответить
Все эти отмазки годятся только для их собственного быдла. Они в прошлом году парады водили с Точкой-У, на учениях пару месяцев назад использовали, а сейчас оказывается у них Точки У на вооружении нет. Клоуны же.
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10.04.2022 14:10 Ответить
У них и Т72 нету, и БМП-1, и бук М1, и на Донбасе их тоже нет, и детей у 20000 матерей нет.
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10.04.2022 14:27 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:32 Ответить
в Херсоні знову мітинги,я незнаю навіть як назвати героїзм цих людей які виходять з прапорами протів автоматів,це просто неймовірно,бережіть себе Херсонці,ці нелюди вбивають навіть дітей.Слава Херсон!!!!!
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10.04.2022 14:11 Ответить
по воскресеньям стараются выходить
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10.04.2022 14:30 Ответить
То не героїзм, то дурість.
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10.04.2022 14:31 Ответить
Вы фсе врете))) это фейк доказательства,монтаж))
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10.04.2022 14:13 Ответить
Пропагандонам пофігу. Вони вже і забули що казали вчора і сьогодні брешуть щось інше.
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10.04.2022 14:19 Ответить
интересно куда они будут бежать, эти скабеевы киселевы и тд.
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10.04.2022 14:25 Ответить
Красавцы. Четкое расследование
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10.04.2022 14:26 Ответить
Ну по посиланню ніякого розслідування немає. Просто констатація аналогії.
Але воно особо і не потрібно. Просто два аргументи. Один простий логічний
- якщо в ідеалі частина А отримала ракети з хххх01 по ххх12, а частина Б з ххх13 по ххх24, то ракети з сусідніми номерами ххх12 і ххх13 будуть в різних місцях.
Другий аргумент практичний.
- Ракети перідично відстрілюються або відправляються на ТО в підприємство. На заміну дають інші ракети уже з довільними номерами. З стартової комплектації через кілька десятків років ракет може зовсім не залишитися.
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10.04.2022 16:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 17:33 Ответить
 
 