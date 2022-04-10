"Инфовойска Украины" развенчали российский фейк об обстреле Краматорска (дополнено). СКРИНШОТ
Российские пропагандисты пытались убедить, что упавшая на вокзале в Краматорске ракета "Точка У" была выпущена с территории Украины. Но их довод оказался неубедительным.
Фейк российской пропаганды развенчали Информационные войска Украины, пишет Цензор.НЕТ.
"Рашисты утверждают, что сходство серийных номеров ракет "Точка У" "доказывает их принадлежность одной воинской части". Но: 1) ВГ910840 – номер ракеты, выпущенной в 2014 г. на Донбассе. 2) ВГ910865 – номер ракеты, выпущенной по Идлибу в Сирии. Выходит по версии орков, что Идлиб в Сирии обстреляли ВСУ?!" - говорится в сообщении.
В "Информационных войсках Украины" отметили, что попытка рашистов убедить в принадлежности ракеты именно Украине - "очередная подлая и умышленная ложь".
ДОПОЛНЕНО
Ранее СМИ опубликовали серийный номер ракеты "Точка У", которой 8 апреля был нанесен удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Российские пропагандисты утверждали, что ВСУ уже наносили ракетами этой же серии удары по ОРДЛО. По их утверждению это якобы свидетельствует, что ракета находилась на балансе украинских вооруженных сил.
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Але воно особо і не потрібно. Просто два аргументи. Один простий логічний
- якщо в ідеалі частина А отримала ракети з хххх01 по ххх12, а частина Б з ххх13 по ххх24, то ракети з сусідніми номерами ххх12 і ххх13 будуть в різних місцях.
Другий аргумент практичний.
- Ракети перідично відстрілюються або відправляються на ТО в підприємство. На заміну дають інші ракети уже з довільними номерами. З стартової комплектації через кілька десятків років ракет може зовсім не залишитися.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!