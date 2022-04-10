"Инфовойска Украины" развенчали российский фейк об обстреле Краматорска (дополнено). СКРИНШОТ

Российские пропагандисты пытались убедить, что упавшая на вокзале в Краматорске ракета "Точка У" была выпущена с территории Украины. Но их довод оказался неубедительным.

Фейк российской пропаганды развенчали Информационные войска Украины, пишет Цензор.НЕТ.

"Рашисты утверждают, что сходство серийных номеров ракет "Точка У" "доказывает их принадлежность одной воинской части". Но: 1) ВГ910840 – номер ракеты, выпущенной в 2014 г. на Донбассе. 2) ВГ910865 – номер ракеты, выпущенной по Идлибу в Сирии. Выходит по версии орков, что Идлиб в Сирии обстреляли ВСУ?!" - говорится в сообщении.

В "Информационных войсках Украины" отметили, что попытка рашистов убедить в принадлежности ракеты именно Украине - "очередная подлая и умышленная ложь".

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Ранее СМИ опубликовали серийный номер ракеты "Точка У", которой 8 апреля был нанесен удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Российские пропагандисты утверждали, что ВСУ уже наносили ракетами этой же серии удары по ОРДЛО. По их утверждению это якобы свидетельствует, что ракета находилась на балансе украинских вооруженных сил.