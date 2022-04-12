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StopFake: "РИА Новости" опублікували "інтерв'ю" з вбитим російськими окупантами в Бучі екснардепом Ржавським. Скріншот

ржавський

Російські ЗМІ продовжують цинічно брехати та вигадувати псевдо інтерв'ю.

 "РИА Новости" вийшло з новиною, в якій проросійський екснардеп Верховної Ради Олександр Ржавський, нібито прокоментував плани України щодо вступу до Євросоюзу, повідомляє Stopfake, передає Цензор.НЕТ.

"Але, як відомо, Ржавського було вбито в Бучі російськими же окупантами ще наприкінці березня", - наголошується в повідомленні.

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"Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС", — йдеться у матеріалі російських пропагандистів.

"Мабуть, російські пропагандисти заради такого ексклюзиву дістали Ржавського навіть на тому світі", - констатує Stopfake.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував статтю "Як загинув від рук російських окупантів шанувальник РФ Олександр Ржавський".

StopFake: РИА Новости опублікували інтервю з вбитим російськими окупантами в Бучі екснардепом Ржавським 01

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Топ коментарі
+18
З нетерпінням чекаємо на інтерв'ю з Жиріком.
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12.04.2022 14:04
+8
жирик две недели в карантине в холодильнике лежал чтобы смог с буйлом попрощаться
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12.04.2022 14:16
+6
Читайте сказку Родари «Джельсомино в Стране лжецов»
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12.04.2022 14:04
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Читайте сказку Родари «Джельсомино в Стране лжецов»
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12.04.2022 14:04 Відповісти
фильм тоже хорош https://www.youtube.com/watch?v=uY0vlszjxGo
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12.04.2022 14:23 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на інтерв'ю з Жиріком.
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12.04.2022 14:04 Відповісти
жирик две недели в карантине в холодильнике лежал чтобы смог с буйлом попрощаться
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12.04.2022 14:16 Відповісти
"хайль *****!"

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12.04.2022 14:45 Відповісти
ГОВОРЯТ ЖЕ И ПРАВЕДНЫЕ И ОРАКУЛЫ И ГАДАЛКИ И ЦЫГАНЕ И КОЛДУНЫ И ВЕДЬМЫ И ПРОЧИЕ... НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ЦАРСТВИЕ МЕРТВЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ.. а эти поцы то Бессмертный полк вот и имеют кучу мертвяков...У НАС В Украине... это мстят убитые и умершие- что их в ЭТОМ МИРЕ ТАСКАЮТ ЗА НОГИ И НЕ ДАЮТ ИХ ДУШАМ ПОКОЯ..... ИСПОЛЬЗУЯ ИХ ПОРТРЕТЫ И ИМЕНА В БЕСОВСКИХ ДЬЯВОЛЬСКИХ ДЕЛИШКАХ ОБРАЗА ДЬЯВОЛА ВО ЧЕЛОВЕКЕ- Сцаря Вовы ПУ...
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12.04.2022 14:05 Відповісти
Росіян, які проти Путіна, возять в автозаках. А тих, які за - в рефрижераторах.
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12.04.2022 14:56 Відповісти
А что впервый раз кацапоиды оживляют мертвых и заставляют их говорить
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12.04.2022 14:23 Відповісти
Він ще у своєму інтервью сказав, що дуже шкодує про те, що не налив тому солдатику, адже той так хотів пити, і та невеличка нечемність зовсім не могла слугувати причиною для відмови!)
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12.04.2022 14:35 Відповісти
Добре, що хоч дуетом з Жиріком і Кобздоном під акомпанемент хору Алєксандрова в кінці не заспівали "Союз нєрушімий" )))
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12.04.2022 15:42 Відповісти
Блін, налякали заголовком.
Я вже було подумав, що цю падлу не вбили
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12.04.2022 14:25 Відповісти
Він став Zoмбі.
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12.04.2022 14:25 Відповісти
це епізод з битви екстрасенсів
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12.04.2022 14:28 Відповісти
Тю... Так може він Жиріку чи Кобздону, друзякам своїм, щось коментував? А враховуючи, що половина політбюро Расістской ********* вже одною ногою на тому світі, то інформація про це надходить оперативно )))
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12.04.2022 15:41 Відповісти
 
 