Кадировці зняли кіно, де "полоненого українського солдата" грає недоумкуватий безхатько. ВIДЕО
Волонтер Кирило Долімбаєв оприлюднив інформацію про те, що кадировіці зняли відео, де роль полоненого українського солдата грає недоумкуватий бехзатько, якого вони годували раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він підкреслив: "Вибачаюсь за відео, але щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий, та якого ми годували кожного дня у нашому Храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа, то є дійсно "подвиг"".
Топ коментарі
+63 Иван Мозговой #384171
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+49 Семен Шкаралупа
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+31 Kristina Rubcova
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Ну блін. Ну вони взагалі відбиті?
Хто в так повірить?
живеіснує чимало насілєнія, яке охоче вірить і не в таку маячню. Кісєль, ********* та солов'їний помйот збрехати не дадуть.
Який Ви молодець,ну і Ваша родина,звісно,що зберегли цю книгу до сих пір,а не віддали свого часу піонерам на макулатуру.Цікавий фоліант(судячи з того,що відкритий на 204-й сторінці-їх там щонайменше 400) .Заздрю Вам білою заздрістю-буде що внукам і правнукам показати.Мабуть вони Вам будуть казати-"Ну ти діду і динозавр" .У мене таких років тільки "Кобзар" зберігся 1957-го року.Правда десь у матері була допотопна кига "Домоводство" та не знаю чи збереглася.
Такі старі книги цікаво іноді гортати.
Ще є сталінського часу видання "Книги о вкусной и здоровой пище", теж цікаво погортати, відчути атмосферу, так би мовити.
І там теж є "топливо ночного кошмара", але іншого характеру - вступна стаття "К изобилию", написана наркомом Мікояном. Читаєш піднесений ******* про "всеобщее благоденствие и процветание под мудрым руководством отца народов", усе ілюстровано шикарними фото московських магазинів... а при цьому згадуєш, як насправді жили народи СРСР за МКАДом... про Голодомор... і про післявоєнний голод (хоч і не штучно ініційований, але все одно можна було запобігти)... цинізм вищого рівня.
І ще відчувається оцей "москвоцентризм" - тобто весь Радянський Сполучник (😄) існує для того, щоб розкішно жила столиця + іще кілька міст, яким "положено". А що там у провінції - та взагалі піхій.
***, писец. Ржунимагу 😂😂😂😂😂
Этот "пленный" у меня частенько сигареты стрелял 😂😂😂
Вот отвлекитесь от эмоций,от той стороны кот. вы поддерживаете. Просто включите логику. Пленный говорит , что есть наемники. Дает точное их число. Воевал бок о бок с ними( согласно кадырову 98% территории занято российскими войсками,т.е у Азова осталось всего 2%) Воевал больше месяца вместе.
И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТО ПО ГРАЖДАНСТВУ, ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ,ПО ЯЗЫКУ. Как можно в это поверить? Что за бред?
И вообще, кол-во бойцов Азова все увеличивается и увеличивается, хотя они уже " три раза сдались" и полностью окружены. Я, конечно не знаю наверняка,
но единственный логический вывод- это то что кадыровцы переходят на сторону Азова и воюют против россии. Тогда все становится на свои места: поэтомy и кол-во Азова прибывает, и поэтому пленный и не знает кто и откуда они. Зачем это кадырову- поражение в войне вызовет смуту в россии и единственная сила, которая выплывет из этого хаоса- будет гвардия кадырова , построенная по нац. признаку. Пазл сложился. Так что, рассеяне, учите чеченский язык, пригодится.
А ось і https://youtu.be/KEoGrbKAyKE повна версія (але у мене щось нема сечі дивитися ці борошна африканської кіноіндустрії)
Та це ж просто знахідка! От чим можна катувати будь-яких поганців!
Якісні пекельні борошна після сьомого поспіль перегляду цього шедевру кінематографії гарантовано! Визнають себе винними у будь-чому.
Хоч в убивстві Лори Палмер.
Ага! А мені при спогляданні цих чудо-спецефектів нагадався напис на стіні в університетському туалеті (ще за студентських часів): До дупи закони природи!
А спецефекти крові - взагалі ЩОСЬ...
Угандійський пастор, активіст руху "Уганда проти гомосексуалізму", розповідає на конференції про "улюблені забавки гомосеків" © Митець.
Тут прекрасно все. І його колоритна угандійська англійська, і контент розповіді, і міміка, а яка експресія!.. Феєрично! Особливо як він зображує анілінгус і фістинг... Таке враження, що він "не понаслышке" знайомий із practices of homosexuality
Схоже, ноусерський пастор був на Занзібарських курсах...
-Ні.
-А дарма. Люди старались, трахались!
І так, дійсно нагадав Мопса, що постав із могили... зомбі-Мопс, пілюлять...
(хіба що того чорного ходу, в який лупцюються ЛГБТ) 🏳️🌈
- так правый сектор там!
- а слева?
- так левый сектор, понятно же и без разведки!"
))
Правий сєктор, летюча мишка це круто
за Бандеру обідно, не згадали, хоча б як брігадіра моєй роти
Вот как относятся наши воины к этому какаюдырову и его быдлу :
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
Если лучшие друзья алкашей собутыльники, то как называются лучшие друзья Рамзана? 🍾
"Раскрутили на сознанку" полоумного бомжа.