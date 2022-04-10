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Новини Відео
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Кадировці зняли кіно, де "полоненого українського солдата" грає недоумкуватий безхатько. ВIДЕО

Волонтер Кирило Долімбаєв оприлюднив інформацію про те, що кадировіці зняли відео, де роль полоненого українського солдата грає недоумкуватий бехзатько, якого вони годували раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він підкреслив: "Вибачаюсь за  відео, але щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий, та якого ми годували кожного дня у нашому Храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа, то є дійсно "подвиг"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Маріуполь (3231) фейк (744)


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Топ коментарі
+63
Давно так не ржал И фломастером нарисован флажок Украины на плече
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10.04.2022 02:17
+49
Може на "Оскар", нє?
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10.04.2022 02:17
+31
Кадьіров - позор чеченского народа.
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10.04.2022 02:31
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Давно так не ржал И фломастером нарисован флажок Украины на плече
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10.04.2022 02:17 Відповісти
А чого ще чекати від цих вівцелюбів з 4ма класами, який талант така й вистава.
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10.04.2022 03:29 Відповісти
Ну якщо їх "найрозумніший" вождь племені кадиров-вважає що Степан Бандера досі живий і що у лютому місяці 31 день- то так! "Розумники"!
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10.04.2022 06:55 Відповісти
Зате їх кормчийДон баскетболізд, футбовінгер і ру.вітязь, правда трохи рукожопий і кривоногий.
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10.04.2022 08:54 Відповісти
для них главное что вата хавает, что еще клоунам надо!?
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10.04.2022 10:56 Відповісти
Може на "Оскар", нє?
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10.04.2022 02:17 Відповісти
Блин, это что, новость? Я попал на какой-то их канал, где уйма роликов с мирным населением. Они, походу, даже не парились: хватали всех, кого нашли и заставляли сниматься в своих мультиках. Более того, в одном мультфильме про "пленных азовцев" славянин был только один из пяти "пленных". Короче, им даже иногда лень из Чечни выезжать для съемки мультфильмов.
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10.04.2022 02:18 Відповісти
Кстати, это тот же канал - там все ролики такого плана.
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10.04.2022 02:19 Відповісти
*******! Жииииивот порвал!!!! И такое бывает????
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10.04.2022 02:19 Відповісти
Тік-Токери знову облажалися! 😁😆😂
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10.04.2022 02:20 Відповісти
чому знову, все їх існування лажа
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10.04.2022 07:33 Відповісти
Серйозна морда і голос генерала тік-току ще більше розсмішити.
Ну блін. Ну вони взагалі відбиті?
Хто в так повірить?
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10.04.2022 02:22 Відповісти
Здивую Вас. На одній смєхдєржаві живе існує чимало насілєнія, яке охоче вірить і не в таку маячню. Кісєль, ********* та солов'їний помйот збрехати не дадуть.
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10.04.2022 04:42 Відповісти
постанова все ******* і *******.....
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10.04.2022 02:23 Відповісти
Який режисер -- така й постанова, що візьмеш.
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10.04.2022 02:30 Відповісти
Ще трохи, і почнуться героїчні новини у форматі лялькового театру...
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10.04.2022 03:47 Відповісти
Ха...Если кукол не намародерят-устроят вот такое представление.

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11.04.2022 09:05 Відповісти
Ага, театр тіней ))) Є в мене вдома зкріпний раритет - книга "Очуме..." тьху, "Умелые руки" 1951 року, яка усім своїм контентом (особливо ілюстраціями) навіює екзистенційний ангст, тривогу, тлін і безвихідь сталінської епохи. Зокрема там є і тіньовий театр... Не полінився, знайшов:

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11.04.2022 18:20 Відповісти
Клас.Відносно ангсту-це явно гіпербола з вашого боку. Це історія(не плутати з історією КПРС),від якої нікуди не подінешся.
Який Ви молодець,ну і Ваша родина,звісно,що зберегли цю книгу до сих пір,а не віддали свого часу піонерам на макулатуру.Цікавий фоліант(судячи з того,що відкритий на 204-й сторінці-їх там щонайменше 400) .Заздрю Вам білою заздрістю-буде що внукам і правнукам показати.Мабуть вони Вам будуть казати-"Ну ти діду і динозавр" .У мене таких років тільки "Кобзар" зберігся 1957-го року.Правда десь у матері була допотопна кига "Домоводство" та не знаю чи збереглася.
Такі старі книги цікаво іноді гортати.
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11.04.2022 19:47 Відповісти
Ага, дещо збереглося Ангст - це я про загальну стилістику ілюстрацій. Суворо так усе, на чорному фоні... така атмосфера архаїки...
Ще є сталінського часу видання "Книги о вкусной и здоровой пище", теж цікаво погортати, відчути атмосферу, так би мовити.
І там теж є "топливо ночного кошмара", але іншого характеру - вступна стаття "К изобилию", написана наркомом Мікояном. Читаєш піднесений ******* про "всеобщее благоденствие и процветание под мудрым руководством отца народов", усе ілюстровано шикарними фото московських магазинів... а при цьому згадуєш, як насправді жили народи СРСР за МКАДом... про Голодомор... і про післявоєнний голод (хоч і не штучно ініційований, але все одно можна було запобігти)... цинізм вищого рівня.
І ще відчувається оцей "москвоцентризм" - тобто весь Радянський Сполучник (😄) існує для того, щоб розкішно жила столиця + іще кілька міст, яким "положено". А що там у провінції - та взагалі піхій.
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11.04.2022 20:39 Відповісти
P.S.: іще пізньосталінський ангст для дітей. Всесоюзна виставка дитячої творчості. Гіпсовий лісоруб. Через пару років звільниться по амністії... якщо доживе, звичайно...

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11.04.2022 18:31 Відповісти
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10.04.2022 02:24 Відповісти
А візитку Яроша у бомжа - розвідника забули показати - явний прокол! 🤣
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10.04.2022 02:29 Відповісти
Не-е, Ярош (Правый сектор) - то отдельно. Где-то рядом стоял. Он же ж на карте "показывал" где.
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11.04.2022 00:45 Відповісти
если они в такое верят, значит у них атрофия мозга.
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10.04.2022 02:29 Відповісти
Атрофія, я здичавіло вибачаюся, чого-чого?
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10.04.2022 03:40 Відповісти
Кадьіров - позор чеченского народа.
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10.04.2022 02:31 Відповісти
я думал Мопс воскрес
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10.04.2022 02:33 Відповісти
Це все що тра знати про ахмадів, а саме не вояки вони, а на полі бою такі самі пиячкі як той бідолага!
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10.04.2022 02:36 Відповісти
Чуваку на спину тату нарисовали летучую мышь. А у нас символ разведки -сова. Ну это не самое ,конечно,смешное в этом видео. Надеюсь его не застрелят.
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10.04.2022 02:42 Відповісти
😂😂😂
***, писец. Ржунимагу 😂😂😂😂😂
Этот "пленный" у меня частенько сигареты стрелял 😂😂😂
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10.04.2022 02:52 Відповісти
Ахмат-ПІДАР - це сильно
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10.04.2022 02:54 Відповісти
Сначала я нашла эту новость- "про пленного азовца" сегодня на российских саитах.... те данные, кот.он дает - просто какие то мутные и не имеют никакой логики. И то что кадыров постит ету муть просто показывает как он далеко от Марика и от всего этого( ну , или он полный дебил, что то же может быть) Вообщем, я целый день доказывала на российских сайтах ВМЕНЯЕМЫМ россиянам что это все-муть. Теперь после этой новости на цензоре все встало на свои места. Ниже текст с россеянских саитов

Вот отвлекитесь от эмоций,от той стороны кот. вы поддерживаете. Просто включите логику. Пленный говорит , что есть наемники. Дает точное их число. Воевал бок о бок с ними( согласно кадырову 98% территории занято российскими войсками,т.е у Азова осталось всего 2%) Воевал больше месяца вместе.
И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТО ПО ГРАЖДАНСТВУ, ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ,ПО ЯЗЫКУ. Как можно в это поверить? Что за бред?

И вообще, кол-во бойцов Азова все увеличивается и увеличивается, хотя они уже " три раза сдались" и полностью окружены. Я, конечно не знаю наверняка,
но единственный логический вывод- это то что кадыровцы переходят на сторону Азова и воюют против россии. Тогда все становится на свои места: поэтомy и кол-во Азова прибывает, и поэтому пленный и не знает кто и откуда они. Зачем это кадырову- поражение в войне вызовет смуту в россии и единственная сила, которая выплывет из этого хаоса- будет гвардия кадырова , построенная по нац. признаку. Пазл сложился. Так что, рассеяне, учите чеченский язык, пригодится.
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10.04.2022 03:03 Відповісти
Одно плохо - этого "актера" наверняка пристрелили....
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10.04.2022 03:10 Відповісти
Я под столом, Голливуд отдыхает
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10.04.2022 03:10 Відповісти
І Боллівуд теж посмоктує. Тут уже згадується угандійський мегабойовик "https://youtu.be/1JABdS-HN5A Хто вбив капітана Алекса? "
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10.04.2022 03:39 Відповісти
Жееесть!
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10.04.2022 04:49 Відповісти
Ось https://youtu.be/0HMib_s1B-A іще один трейлер цього шедевра
А ось і https://youtu.be/KEoGrbKAyKE повна версія (але у мене щось нема сечі дивитися ці борошна африканської кіноіндустрії)
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10.04.2022 05:05 Відповісти
Ого! О-го-го!!
Та це ж просто знахідка! От чим можна катувати будь-яких поганців!
Якісні пекельні борошна після сьомого поспіль перегляду цього шедевру кінематографії гарантовано! Визнають себе винними у будь-чому.
Хоч в убивстві Лори Палмер.
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10.04.2022 05:19 Відповісти
Окремо сподобалися спецефекти атак гелікоптерів... щось подібне я бачив за часів 8-бітних приставок
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10.04.2022 17:11 Відповісти

Ага! А мені при спогляданні цих чудо-спецефектів нагадався напис на стіні в університетському туалеті (ще за студентських часів): До дупи закони природи!
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10.04.2022 22:30 Відповісти
І фізику зброї у цьому "блокбастері" теж відправили у ті самі глибини.
А спецефекти крові - взагалі ЩОСЬ...
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11.04.2022 02:01 Відповісти
Я закінчив фізфак...
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11.04.2022 02:34 Відповісти
За Лору Палмер не простим, не забудем
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11.04.2022 00:38 Відповісти
я думав Болівуд ніхто не перевшить, але це шидевр.
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10.04.2022 07:40 Відповісти
Досконалість меж не має...
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11.04.2022 02:00 Відповісти
А від акценту персонажів мені ще згадався оцей старий мем - https://youtu.be/QUHkQ9vP_lA Eat da poo poo
Угандійський пастор, активіст руху "Уганда проти гомосексуалізму", розповідає на конференції про "улюблені забавки гомосеків" © Митець.
Тут прекрасно все. І його колоритна угандійська англійська, і контент розповіді, і міміка, а яка експресія!.. Феєрично! Особливо як він зображує анілінгус і фістинг... Таке враження, що він "не понаслышке" знайомий із practices of homosexuality
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11.04.2022 16:52 Відповісти
Мати Василева!
Схоже, ноусерський пастор був на Занзібарських курсах...
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12.04.2022 01:32 Відповісти
*****,жесть.Люблю зрелищные боевики.Где можно скачать полную версию?Только без постельных сцен.
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11.04.2022 09:12 Відповісти
Так https://youtu.be/KEoGrbKAyKE ось же ж власне https://youtu.be/KEoGrbKAyKE вона (скачати можна будь-яким відповідним розширенням а-ля Youtube Downloader, або через додаток Youtube на смартфон)
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11.04.2022 16:40 Відповісти
Дякую.А в 4К не зустрічали цього блокбастеру.На смартфоні цим шедевром у повній мірі не насолодишся.Такі шедеври потрібно дивитися на великому екрані.
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11.04.2022 20:19 Відповісти
В раше любое дно - двойное
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10.04.2022 03:13 Відповісти
Там ДНА просто нет - БЕЗДНА!
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10.04.2022 09:38 Відповісти
Цеж мопс едріть його
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10.04.2022 03:22 Відповісти
"Да нафига оно мне надо!"
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10.04.2022 06:59 Відповісти
https://youtu.be/QJfEqvLBe9U Иди сюда, шляпа усатая!
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10.04.2022 16:42 Відповісти
Кіно для ******.....!
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10.04.2022 03:31 Відповісти
Ахахахахха ))))) дякую, посміявся від дущі ))))) навіть кадирівська макака на відео не може стриматися і сміється з цього цирку )))
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10.04.2022 03:34 Відповісти
-Ви порнуху дивитесь?
-Ні.

-А дарма. Люди старались, трахались!
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10.04.2022 03:34 Відповісти
********... Ми тут у Дніпрі under heavy fire, весь день піворить сирена, з вечора вибухи (сподіваюся, ППО працюють) - а я сиджу в калідорі, дивлюся це відео та іржу немов слін 😂😂😂 Татухи "розвідника" - контрольний у моск, розірвало на хом'ячків 🤣🤣🤣
І так, дійсно нагадав Мопса, що постав із могили... зомбі-Мопс, пілюлять...
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10.04.2022 03:35 Відповісти
Хм-м-м... Певно, я щось пропустив. Тому маю трохи... дивне питання: хто такий - Мопс, і чому він служить в Армії Пітьми?
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10.04.2022 05:08 Відповісти
http://wikireality.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D1%81 Ось тут на Вікіреальності є стаття про цього... е-е-еее... це... коротше кажучи, про цей біологічний організьм Що характерно, на кацапщині малолітні імбеціли-АУЄшники на повному серйозі поважали і поважають його як "носителя воровских идей чёрного хода"
(хіба що того чорного ходу, в який лупцюються ЛГБТ) 🏳️‍🌈
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10.04.2022 16:53 Відповісти
*****...
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10.04.2022 22:26 Відповісти
в калідорі... Занавєс.
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10.04.2022 05:41 Відповісти
XDDDD

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10.04.2022 16:56 Відповісти
будующее... вообщем...
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10.04.2022 17:07 Відповісти
и тогдалие... разбуться... калинизация...
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10.04.2022 17:29 Відповісти
лазиют
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11.04.2022 00:42 Відповісти
і "залазий".
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11.04.2022 01:39 Відповісти
спєцназовця гру зашкварили, якшо по татухі чорного памперса з крильцями оцінювати. рукав одрізали, шоб накачаний постійними тренуваннями біцепс показать. я б "допрос" по другому зняв "- что вот здесь в этом секторе, справа от центра?
- так правый сектор там!
- а слева?
- так левый сектор, понятно же и без разведки!"
))
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10.04.2022 10:22 Відповісти
Только помните -- этот человек гражданин Украины, а так как он действительно психически нездоров, то любые пытки, манипулирование и жестокое обращение со стороны оккупационных сил в отношении него или любого психически недееспособного гражданина в любых целях, в том числе и для съемок пропагадного фильма - - это военное преступление
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10.04.2022 04:13 Відповісти
😐
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10.04.2022 07:47 Відповісти
Хрен зна, может и не украинский гражданин, похож на утомленного сивухой и щами рабсейского алкаша.
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10.04.2022 07:58 Відповісти
Кончені дебіли.
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10.04.2022 05:40 Відповісти
Щось не почув, звання, прізвище, підрозділ, військова частина, командир, тактичне завдання
Правий сєктор, летюча мишка це круто
за Бандеру обідно, не згадали, хоча б як брігадіра моєй роти
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10.04.2022 06:39 Відповісти
А навіщо їм такі подробиці?))) Головне щоб в мапу тицяв постійно.)))
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10.04.2022 07:17 Відповісти
Вангую , наступна серія буде про "парад пАбеди на Крещатику" з кадиркою на білому віслюку
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10.04.2022 06:53 Відповісти
Даремно смієтесь,Дон отримав блискавичну перемогу над Болівудом,захопленна велечезна аудиторія любителів індійського кіно.
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10.04.2022 06:56 Відповісти
Это на кацапии тамошнее быдло боится этих козо..е..бов, как огня. А для ВСУ это просто мишень, к тому-же неумелая, не обученная и тупая. Потому что они не умеют воевать и это стадо баранов становятся легкой добычей нашей славной армии.
Вот как относятся наши воины к этому какаюдырову и его быдлу :
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
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10.04.2022 07:38 Відповісти
долбоёбы-овцеёбы
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10.04.2022 07:45 Відповісти
*****, з такою постановкою ще більше знеславились, хоча куди більше, якщо півтора місяця їм протистоять "такі" солдати, а все що змогли віцетрахи це тільки соснуть і здохнуть, то навіть армія бомжів їх переможе, а кацапи їх сцуться
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10.04.2022 07:52 Відповісти
Дебилы конченые.
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10.04.2022 07:54 Відповісти
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10.04.2022 07:56 Відповісти
Я хлопець простий: бачу кицюнчика - одразу вподобайка :3
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10.04.2022 16:58 Відповісти
А що заважає українцям знімати сатиричні фільми про недоумкуватих,дирявих кадировців?!
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10.04.2022 08:02 Відповісти
гыгы,подключите свинособакам назад тикток,пусть смотрят эти шедевры про донов
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10.04.2022 08:19 Відповісти
а шо це було ,.??????????????????????????????????????????????
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10.04.2022 09:35 Відповісти
Бідолаху воші кусають поки він фантастичні історії видає.😁
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10.04.2022 09:43 Відповісти
Тупие путлерские шлюхи.
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10.04.2022 09:55 Відповісти
То для внутрішньокацапської аудиторії, бо якщо їм представити українськго воїна - взагалі ніякої мобілізації не відбудеться
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10.04.2022 10:27 Відповісти
Загадка о Кадырке.
Если лучшие друзья алкашей собутыльники, то как называются лучшие друзья Рамзана? 🍾
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10.04.2022 11:09 Відповісти
"Оскар" в студию!
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10.04.2022 11:22 Відповісти
Постреляв по светофору, сели жопой - на ежа.
"Раскрутили на сознанку" полоумного бомжа.
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10.04.2022 12:11 Відповісти
Почервоніння навколо татуїровки як я замітив іще навіть не зникло,а вони вже оскарівського номінанта перед камерою поставили.
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10.04.2022 14:31 Відповісти
*********** стыд!!!
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10.04.2022 14:33 Відповісти
БОЖЕ,який позор: не тільки у путіна -нема арміїї (ніхто особливо не здогадувався ,що все дуте та розкрадене а кораблі не спроможні бо всереденні пусті ,може один ще залишився) ...а тут овцейоби....теж саме,тільки красти і гвалтувати дітей......і оце -захопило 6 частину світу????
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10.04.2022 14:44 Відповісти
Суворі бородаті кадирівці почали чухати бороди......бомжик нагородив *************?Хоч би не розстріляли блажененького!
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10.04.2022 14:48 Відповісти
Как они его со своими не спутали?
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10.04.2022 16:30 Відповісти
Типичный южноафриканский морской кротик
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11.04.2022 00:47 Відповісти
 
 