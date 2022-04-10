Кадировці зняли кіно, де "полоненого українського солдата" грає недоумкуватий безхатько. ВIДЕО

Волонтер Кирило Долімбаєв оприлюднив інформацію про те, що кадировіці зняли відео, де роль полоненого українського солдата грає недоумкуватий бехзатько, якого вони годували раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він підкреслив: "Вибачаюсь за відео, але щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій героїчний контент у Маріуполі. На відео нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий, та якого ми годували кожного дня у нашому Храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа, то є дійсно "подвиг"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО