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Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный. ВИДЕО

Волонтер Кирилл Долимбаев обнародовал информацию о том, что кадыровцы сняли видео, где роль пленного украинского солдата играет слабоумный бездомный, которого они кормили раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Приношу извинения за видео, но чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нищий, который имеет проблемы с головой и постоянно бухой, и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа, это есть действительно "подвиг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ахмат сила!" - на открытии баскетбольного матча Кадыров опозорился, поскольку с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину. ВИДЕО

Кадыров Рамзан (801) Мариуполь (5713) фейк (679)


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Топ комментарии
+63
Давно так не ржал И фломастером нарисован флажок Украины на плече
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10.04.2022 02:17
+49
Може на "Оскар", нє?
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10.04.2022 02:17
+31
Кадьіров - позор чеченского народа.
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10.04.2022 02:31
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Давно так не ржал И фломастером нарисован флажок Украины на плече
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10.04.2022 02:17 Ответить
А чого ще чекати від цих вівцелюбів з 4ма класами, який талант така й вистава.
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10.04.2022 03:29 Ответить
Ну якщо їх "найрозумніший" вождь племені кадиров-вважає що Степан Бандера досі живий і що у лютому місяці 31 день- то так! "Розумники"!
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10.04.2022 06:55 Ответить
Зате їх кормчийДон баскетболізд, футбовінгер і ру.вітязь, правда трохи рукожопий і кривоногий.
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10.04.2022 08:54 Ответить
для них главное что вата хавает, что еще клоунам надо!?
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10.04.2022 10:56 Ответить
Може на "Оскар", нє?
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10.04.2022 02:17 Ответить
Блин, это что, новость? Я попал на какой-то их канал, где уйма роликов с мирным населением. Они, походу, даже не парились: хватали всех, кого нашли и заставляли сниматься в своих мультиках. Более того, в одном мультфильме про "пленных азовцев" славянин был только один из пяти "пленных". Короче, им даже иногда лень из Чечни выезжать для съемки мультфильмов.
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10.04.2022 02:18 Ответить
Кстати, это тот же канал - там все ролики такого плана.
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10.04.2022 02:19 Ответить
*******! Жииииивот порвал!!!! И такое бывает????
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10.04.2022 02:19 Ответить
Тік-Токери знову облажалися! 😁😆😂
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10.04.2022 02:20 Ответить
чому знову, все їх існування лажа
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10.04.2022 07:33 Ответить
Серйозна морда і голос генерала тік-току ще більше розсмішити.
Ну блін. Ну вони взагалі відбиті?
Хто в так повірить?
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10.04.2022 02:22 Ответить
Здивую Вас. На одній смєхдєржаві живе існує чимало насілєнія, яке охоче вірить і не в таку маячню. Кісєль, ********* та солов'їний помйот збрехати не дадуть.
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10.04.2022 04:42 Ответить
постанова все ******* і *******.....
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10.04.2022 02:23 Ответить
Який режисер -- така й постанова, що візьмеш.
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10.04.2022 02:30 Ответить
Ще трохи, і почнуться героїчні новини у форматі лялькового театру...
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10.04.2022 03:47 Ответить
Ха...Если кукол не намародерят-устроят вот такое представление.

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11.04.2022 09:05 Ответить
Ага, театр тіней ))) Є в мене вдома зкріпний раритет - книга "Очуме..." тьху, "Умелые руки" 1951 року, яка усім своїм контентом (особливо ілюстраціями) навіює екзистенційний ангст, тривогу, тлін і безвихідь сталінської епохи. Зокрема там є і тіньовий театр... Не полінився, знайшов:

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11.04.2022 18:20 Ответить
Клас.Відносно ангсту-це явно гіпербола з вашого боку. Це історія(не плутати з історією КПРС),від якої нікуди не подінешся.
Який Ви молодець,ну і Ваша родина,звісно,що зберегли цю книгу до сих пір,а не віддали свого часу піонерам на макулатуру.Цікавий фоліант(судячи з того,що відкритий на 204-й сторінці-їх там щонайменше 400) .Заздрю Вам білою заздрістю-буде що внукам і правнукам показати.Мабуть вони Вам будуть казати-"Ну ти діду і динозавр" .У мене таких років тільки "Кобзар" зберігся 1957-го року.Правда десь у матері була допотопна кига "Домоводство" та не знаю чи збереглася.
Такі старі книги цікаво іноді гортати.
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11.04.2022 19:47 Ответить
Ага, дещо збереглося Ангст - це я про загальну стилістику ілюстрацій. Суворо так усе, на чорному фоні... така атмосфера архаїки...
Ще є сталінського часу видання "Книги о вкусной и здоровой пище", теж цікаво погортати, відчути атмосферу, так би мовити.
І там теж є "топливо ночного кошмара", але іншого характеру - вступна стаття "К изобилию", написана наркомом Мікояном. Читаєш піднесений ******* про "всеобщее благоденствие и процветание под мудрым руководством отца народов", усе ілюстровано шикарними фото московських магазинів... а при цьому згадуєш, як насправді жили народи СРСР за МКАДом... про Голодомор... і про післявоєнний голод (хоч і не штучно ініційований, але все одно можна було запобігти)... цинізм вищого рівня.
І ще відчувається оцей "москвоцентризм" - тобто весь Радянський Сполучник (😄) існує для того, щоб розкішно жила столиця + іще кілька міст, яким "положено". А що там у провінції - та взагалі піхій.
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11.04.2022 20:39 Ответить
P.S.: іще пізньосталінський ангст для дітей. Всесоюзна виставка дитячої творчості. Гіпсовий лісоруб. Через пару років звільниться по амністії... якщо доживе, звичайно...

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11.04.2022 18:31 Ответить
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10.04.2022 02:24 Ответить
А візитку Яроша у бомжа - розвідника забули показати - явний прокол! 🤣
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10.04.2022 02:29 Ответить
Не-е, Ярош (Правый сектор) - то отдельно. Где-то рядом стоял. Он же ж на карте "показывал" где.
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11.04.2022 00:45 Ответить
если они в такое верят, значит у них атрофия мозга.
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10.04.2022 02:29 Ответить
Атрофія, я здичавіло вибачаюся, чого-чого?
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10.04.2022 03:40 Ответить
Кадьіров - позор чеченского народа.
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10.04.2022 02:31 Ответить
я думал Мопс воскрес
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10.04.2022 02:33 Ответить
Це все що тра знати про ахмадів, а саме не вояки вони, а на полі бою такі самі пиячкі як той бідолага!
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10.04.2022 02:36 Ответить
Чуваку на спину тату нарисовали летучую мышь. А у нас символ разведки -сова. Ну это не самое ,конечно,смешное в этом видео. Надеюсь его не застрелят.
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10.04.2022 02:42 Ответить
😂😂😂
***, писец. Ржунимагу 😂😂😂😂😂
Этот "пленный" у меня частенько сигареты стрелял 😂😂😂
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10.04.2022 02:52 Ответить
Ахмат-ПІДАР - це сильно
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10.04.2022 02:54 Ответить
Сначала я нашла эту новость- "про пленного азовца" сегодня на российских саитах.... те данные, кот.он дает - просто какие то мутные и не имеют никакой логики. И то что кадыров постит ету муть просто показывает как он далеко от Марика и от всего этого( ну , или он полный дебил, что то же может быть) Вообщем, я целый день доказывала на российских сайтах ВМЕНЯЕМЫМ россиянам что это все-муть. Теперь после этой новости на цензоре все встало на свои места. Ниже текст с россеянских саитов

Вот отвлекитесь от эмоций,от той стороны кот. вы поддерживаете. Просто включите логику. Пленный говорит , что есть наемники. Дает точное их число. Воевал бок о бок с ними( согласно кадырову 98% территории занято российскими войсками,т.е у Азова осталось всего 2%) Воевал больше месяца вместе.
И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТО ПО ГРАЖДАНСТВУ, ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ,ПО ЯЗЫКУ. Как можно в это поверить? Что за бред?

И вообще, кол-во бойцов Азова все увеличивается и увеличивается, хотя они уже " три раза сдались" и полностью окружены. Я, конечно не знаю наверняка,
но единственный логический вывод- это то что кадыровцы переходят на сторону Азова и воюют против россии. Тогда все становится на свои места: поэтомy и кол-во Азова прибывает, и поэтому пленный и не знает кто и откуда они. Зачем это кадырову- поражение в войне вызовет смуту в россии и единственная сила, которая выплывет из этого хаоса- будет гвардия кадырова , построенная по нац. признаку. Пазл сложился. Так что, рассеяне, учите чеченский язык, пригодится.
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10.04.2022 03:03 Ответить
Одно плохо - этого "актера" наверняка пристрелили....
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10.04.2022 03:10 Ответить
Я под столом, Голливуд отдыхает
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10.04.2022 03:10 Ответить
І Боллівуд теж посмоктує. Тут уже згадується угандійський мегабойовик "https://youtu.be/1JABdS-HN5A Хто вбив капітана Алекса? "
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10.04.2022 03:39 Ответить
Жееесть!
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10.04.2022 04:49 Ответить
Ось https://youtu.be/0HMib_s1B-A іще один трейлер цього шедевра
А ось і https://youtu.be/KEoGrbKAyKE повна версія (але у мене щось нема сечі дивитися ці борошна африканської кіноіндустрії)
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10.04.2022 05:05 Ответить
Ого! О-го-го!!
Та це ж просто знахідка! От чим можна катувати будь-яких поганців!
Якісні пекельні борошна після сьомого поспіль перегляду цього шедевру кінематографії гарантовано! Визнають себе винними у будь-чому.
Хоч в убивстві Лори Палмер.
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10.04.2022 05:19 Ответить
Окремо сподобалися спецефекти атак гелікоптерів... щось подібне я бачив за часів 8-бітних приставок
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10.04.2022 17:11 Ответить

Ага! А мені при спогляданні цих чудо-спецефектів нагадався напис на стіні в університетському туалеті (ще за студентських часів): До дупи закони природи!
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10.04.2022 22:30 Ответить
І фізику зброї у цьому "блокбастері" теж відправили у ті самі глибини.
А спецефекти крові - взагалі ЩОСЬ...
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11.04.2022 02:01 Ответить
Я закінчив фізфак...
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11.04.2022 02:34 Ответить
За Лору Палмер не простим, не забудем
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11.04.2022 00:38 Ответить
я думав Болівуд ніхто не перевшить, але це шидевр.
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10.04.2022 07:40 Ответить
Досконалість меж не має...
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11.04.2022 02:00 Ответить
А від акценту персонажів мені ще згадався оцей старий мем - https://youtu.be/QUHkQ9vP_lA Eat da poo poo
Угандійський пастор, активіст руху "Уганда проти гомосексуалізму", розповідає на конференції про "улюблені забавки гомосеків" © Митець.
Тут прекрасно все. І його колоритна угандійська англійська, і контент розповіді, і міміка, а яка експресія!.. Феєрично! Особливо як він зображує анілінгус і фістинг... Таке враження, що він "не понаслышке" знайомий із practices of homosexuality
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11.04.2022 16:52 Ответить
Мати Василева!
Схоже, ноусерський пастор був на Занзібарських курсах...
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12.04.2022 01:32 Ответить
*****,жесть.Люблю зрелищные боевики.Где можно скачать полную версию?Только без постельных сцен.
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11.04.2022 09:12 Ответить
Так https://youtu.be/KEoGrbKAyKE ось же ж власне https://youtu.be/KEoGrbKAyKE вона (скачати можна будь-яким відповідним розширенням а-ля Youtube Downloader, або через додаток Youtube на смартфон)
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11.04.2022 16:40 Ответить
Дякую.А в 4К не зустрічали цього блокбастеру.На смартфоні цим шедевром у повній мірі не насолодишся.Такі шедеври потрібно дивитися на великому екрані.
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11.04.2022 20:19 Ответить
В раше любое дно - двойное
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10.04.2022 03:13 Ответить
Там ДНА просто нет - БЕЗДНА!
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10.04.2022 09:38 Ответить
Цеж мопс едріть його
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10.04.2022 03:22 Ответить
"Да нафига оно мне надо!"
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10.04.2022 06:59 Ответить
https://youtu.be/QJfEqvLBe9U Иди сюда, шляпа усатая!
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10.04.2022 16:42 Ответить
Кіно для ******.....!
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10.04.2022 03:31 Ответить
Ахахахахха ))))) дякую, посміявся від дущі ))))) навіть кадирівська макака на відео не може стриматися і сміється з цього цирку )))
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10.04.2022 03:34 Ответить
-Ви порнуху дивитесь?
-Ні.

-А дарма. Люди старались, трахались!
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10.04.2022 03:34 Ответить
********... Ми тут у Дніпрі under heavy fire, весь день піворить сирена, з вечора вибухи (сподіваюся, ППО працюють) - а я сиджу в калідорі, дивлюся це відео та іржу немов слін 😂😂😂 Татухи "розвідника" - контрольний у моск, розірвало на хом'ячків 🤣🤣🤣
І так, дійсно нагадав Мопса, що постав із могили... зомбі-Мопс, пілюлять...
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10.04.2022 03:35 Ответить
Хм-м-м... Певно, я щось пропустив. Тому маю трохи... дивне питання: хто такий - Мопс, і чому він служить в Армії Пітьми?
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10.04.2022 05:08 Ответить
http://wikireality.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D1%81 Ось тут на Вікіреальності є стаття про цього... е-е-еее... це... коротше кажучи, про цей біологічний організьм Що характерно, на кацапщині малолітні імбеціли-АУЄшники на повному серйозі поважали і поважають його як "носителя воровских идей чёрного хода"
(хіба що того чорного ходу, в який лупцюються ЛГБТ) 🏳️‍🌈
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10.04.2022 16:53 Ответить
*****...
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10.04.2022 22:26 Ответить
в калідорі... Занавєс.
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10.04.2022 05:41 Ответить
XDDDD

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10.04.2022 16:56 Ответить
будующее... вообщем...
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10.04.2022 17:07 Ответить
и тогдалие... разбуться... калинизация...
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10.04.2022 17:29 Ответить
лазиют
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11.04.2022 00:42 Ответить
і "залазий".
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11.04.2022 01:39 Ответить
спєцназовця гру зашкварили, якшо по татухі чорного памперса з крильцями оцінювати. рукав одрізали, шоб накачаний постійними тренуваннями біцепс показать. я б "допрос" по другому зняв "- что вот здесь в этом секторе, справа от центра?
- так правый сектор там!
- а слева?
- так левый сектор, понятно же и без разведки!"
))
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10.04.2022 10:22 Ответить
Только помните -- этот человек гражданин Украины, а так как он действительно психически нездоров, то любые пытки, манипулирование и жестокое обращение со стороны оккупационных сил в отношении него или любого психически недееспособного гражданина в любых целях, в том числе и для съемок пропагадного фильма - - это военное преступление
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10.04.2022 04:13 Ответить
😐
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10.04.2022 07:47 Ответить
Хрен зна, может и не украинский гражданин, похож на утомленного сивухой и щами рабсейского алкаша.
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10.04.2022 07:58 Ответить
Кончені дебіли.
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10.04.2022 05:40 Ответить
Щось не почув, звання, прізвище, підрозділ, військова частина, командир, тактичне завдання
Правий сєктор, летюча мишка це круто
за Бандеру обідно, не згадали, хоча б як брігадіра моєй роти
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10.04.2022 06:39 Ответить
А навіщо їм такі подробиці?))) Головне щоб в мапу тицяв постійно.)))
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10.04.2022 07:17 Ответить
Вангую , наступна серія буде про "парад пАбеди на Крещатику" з кадиркою на білому віслюку
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10.04.2022 06:53 Ответить
Даремно смієтесь,Дон отримав блискавичну перемогу над Болівудом,захопленна велечезна аудиторія любителів індійського кіно.
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10.04.2022 06:56 Ответить
Это на кацапии тамошнее быдло боится этих козо..е..бов, как огня. А для ВСУ это просто мишень, к тому-же неумелая, не обученная и тупая. Потому что они не умеют воевать и это стадо баранов становятся легкой добычей нашей славной армии.
Вот как относятся наши воины к этому какаюдырову и его быдлу :
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
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10.04.2022 07:38 Ответить
долбоёбы-овцеёбы
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10.04.2022 07:45 Ответить
*****, з такою постановкою ще більше знеславились, хоча куди більше, якщо півтора місяця їм протистоять "такі" солдати, а все що змогли віцетрахи це тільки соснуть і здохнуть, то навіть армія бомжів їх переможе, а кацапи їх сцуться
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10.04.2022 07:52 Ответить
Дебилы конченые.
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10.04.2022 07:54 Ответить
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10.04.2022 07:56 Ответить
Я хлопець простий: бачу кицюнчика - одразу вподобайка :3
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10.04.2022 16:58 Ответить
А що заважає українцям знімати сатиричні фільми про недоумкуватих,дирявих кадировців?!
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10.04.2022 08:02 Ответить
гыгы,подключите свинособакам назад тикток,пусть смотрят эти шедевры про донов
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10.04.2022 08:19 Ответить
а шо це було ,.??????????????????????????????????????????????
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10.04.2022 09:35 Ответить
Бідолаху воші кусають поки він фантастичні історії видає.😁
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10.04.2022 09:43 Ответить
Тупие путлерские шлюхи.
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10.04.2022 09:55 Ответить
То для внутрішньокацапської аудиторії, бо якщо їм представити українськго воїна - взагалі ніякої мобілізації не відбудеться
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10.04.2022 10:27 Ответить
Загадка о Кадырке.
Если лучшие друзья алкашей собутыльники, то как называются лучшие друзья Рамзана? 🍾
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10.04.2022 11:09 Ответить
"Оскар" в студию!
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10.04.2022 11:22 Ответить
Постреляв по светофору, сели жопой - на ежа.
"Раскрутили на сознанку" полоумного бомжа.
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10.04.2022 12:11 Ответить
Почервоніння навколо татуїровки як я замітив іще навіть не зникло,а вони вже оскарівського номінанта перед камерою поставили.
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10.04.2022 14:31 Ответить
*********** стыд!!!
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10.04.2022 14:33 Ответить
БОЖЕ,який позор: не тільки у путіна -нема арміїї (ніхто особливо не здогадувався ,що все дуте та розкрадене а кораблі не спроможні бо всереденні пусті ,може один ще залишився) ...а тут овцейоби....теж саме,тільки красти і гвалтувати дітей......і оце -захопило 6 частину світу????
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10.04.2022 14:44 Ответить
Суворі бородаті кадирівці почали чухати бороди......бомжик нагородив *************?Хоч би не розстріляли блажененького!
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10.04.2022 14:48 Ответить
Как они его со своими не спутали?
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10.04.2022 16:30 Ответить
Типичный южноафриканский морской кротик
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11.04.2022 00:47 Ответить
 
 