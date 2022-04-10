Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный. ВИДЕО
Волонтер Кирилл Долимбаев обнародовал информацию о том, что кадыровцы сняли видео, где роль пленного украинского солдата играет слабоумный бездомный, которого они кормили раньше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он подчеркнул: "Приношу извинения за видео, но чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нищий, который имеет проблемы с головой и постоянно бухой, и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа, это есть действительно "подвиг".
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Ну блін. Ну вони взагалі відбиті?
Хто в так повірить?
живеіснує чимало насілєнія, яке охоче вірить і не в таку маячню. Кісєль, ********* та солов'їний помйот збрехати не дадуть.
Який Ви молодець,ну і Ваша родина,звісно,що зберегли цю книгу до сих пір,а не віддали свого часу піонерам на макулатуру.Цікавий фоліант(судячи з того,що відкритий на 204-й сторінці-їх там щонайменше 400) .Заздрю Вам білою заздрістю-буде що внукам і правнукам показати.Мабуть вони Вам будуть казати-"Ну ти діду і динозавр" .У мене таких років тільки "Кобзар" зберігся 1957-го року.Правда десь у матері була допотопна кига "Домоводство" та не знаю чи збереглася.
Такі старі книги цікаво іноді гортати.
Ще є сталінського часу видання "Книги о вкусной и здоровой пище", теж цікаво погортати, відчути атмосферу, так би мовити.
І там теж є "топливо ночного кошмара", але іншого характеру - вступна стаття "К изобилию", написана наркомом Мікояном. Читаєш піднесений ******* про "всеобщее благоденствие и процветание под мудрым руководством отца народов", усе ілюстровано шикарними фото московських магазинів... а при цьому згадуєш, як насправді жили народи СРСР за МКАДом... про Голодомор... і про післявоєнний голод (хоч і не штучно ініційований, але все одно можна було запобігти)... цинізм вищого рівня.
І ще відчувається оцей "москвоцентризм" - тобто весь Радянський Сполучник (😄) існує для того, щоб розкішно жила столиця + іще кілька міст, яким "положено". А що там у провінції - та взагалі піхій.
***, писец. Ржунимагу 😂😂😂😂😂
Этот "пленный" у меня частенько сигареты стрелял 😂😂😂
Вот отвлекитесь от эмоций,от той стороны кот. вы поддерживаете. Просто включите логику. Пленный говорит , что есть наемники. Дает точное их число. Воевал бок о бок с ними( согласно кадырову 98% территории занято российскими войсками,т.е у Азова осталось всего 2%) Воевал больше месяца вместе.
И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТО ПО ГРАЖДАНСТВУ, ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ,ПО ЯЗЫКУ. Как можно в это поверить? Что за бред?
И вообще, кол-во бойцов Азова все увеличивается и увеличивается, хотя они уже " три раза сдались" и полностью окружены. Я, конечно не знаю наверняка,
но единственный логический вывод- это то что кадыровцы переходят на сторону Азова и воюют против россии. Тогда все становится на свои места: поэтомy и кол-во Азова прибывает, и поэтому пленный и не знает кто и откуда они. Зачем это кадырову- поражение в войне вызовет смуту в россии и единственная сила, которая выплывет из этого хаоса- будет гвардия кадырова , построенная по нац. признаку. Пазл сложился. Так что, рассеяне, учите чеченский язык, пригодится.
А ось і https://youtu.be/KEoGrbKAyKE повна версія (але у мене щось нема сечі дивитися ці борошна африканської кіноіндустрії)
Та це ж просто знахідка! От чим можна катувати будь-яких поганців!
Якісні пекельні борошна після сьомого поспіль перегляду цього шедевру кінематографії гарантовано! Визнають себе винними у будь-чому.
Хоч в убивстві Лори Палмер.
Ага! А мені при спогляданні цих чудо-спецефектів нагадався напис на стіні в університетському туалеті (ще за студентських часів): До дупи закони природи!
А спецефекти крові - взагалі ЩОСЬ...
Угандійський пастор, активіст руху "Уганда проти гомосексуалізму", розповідає на конференції про "улюблені забавки гомосеків" © Митець.
Тут прекрасно все. І його колоритна угандійська англійська, і контент розповіді, і міміка, а яка експресія!.. Феєрично! Особливо як він зображує анілінгус і фістинг... Таке враження, що він "не понаслышке" знайомий із practices of homosexuality
Схоже, ноусерський пастор був на Занзібарських курсах...
-Ні.
-А дарма. Люди старались, трахались!
І так, дійсно нагадав Мопса, що постав із могили... зомбі-Мопс, пілюлять...
(хіба що того чорного ходу, в який лупцюються ЛГБТ) 🏳️🌈
- так правый сектор там!
- а слева?
- так левый сектор, понятно же и без разведки!"
))
Правий сєктор, летюча мишка це круто
за Бандеру обідно, не згадали, хоча б як брігадіра моєй роти
Вот как относятся наши воины к этому какаюдырову и его быдлу :
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
Если лучшие друзья алкашей собутыльники, то как называются лучшие друзья Рамзана? 🍾
"Раскрутили на сознанку" полоумного бомжа.