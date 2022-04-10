Кадыровцы сняли кино, где "пленного украинского солдата" играет слабоумный бездомный. ВИДЕО

Волонтер Кирилл Долимбаев обнародовал информацию о том, что кадыровцы сняли видео, где роль пленного украинского солдата играет слабоумный бездомный, которого они кормили раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Приношу извинения за видео, но чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нищий, который имеет проблемы с головой и постоянно бухой, и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа, это есть действительно "подвиг".

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