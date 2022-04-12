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StopFake: "РИА Новости" опубликовали "интервью" с убитым российскими оккупантами в Буче экс-нардепом Ржавским. СКРИНШОТ

ржавський

Российские СМИ продолжают цинично врать и сочинять псевдо интервью.

"РИА Новости" вышло с новостью, в которой пророссийский экс-нардеп Верховной Рады Александр Ржовский якобы прокомментировал планы Украины по вступлению в Евросоюз, сообщает Stopfake, передает Цензор.НЕТ.

"Но, как известно, Ржавский был убит в Буче российскими же оккупантами еще в конце марта", - отмечается в сообщении.

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"Как следует из аудиозаписи, Ржавский, в частности, рассказал, почему он против вступления Украины в ЕС", - говорится в материале российских пропагандистов.

"Видимо, российские пропагандисты ради такого эксклюзива достали Ржавского даже на том свете", - констатирует Stopfake.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал статью "Как погиб от рук российских оккупантов поклонник РФ Александр Ржовский".

StopFake: РИА Новости опубликовали интервью с убитым российскими оккупантами в Буче экс-нардепом Ржавским 01
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Топ комментарии
+18
З нетерпінням чекаємо на інтерв'ю з Жиріком.
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12.04.2022 14:04
+8
жирик две недели в карантине в холодильнике лежал чтобы смог с буйлом попрощаться
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12.04.2022 14:16
+6
Читайте сказку Родари «Джельсомино в Стране лжецов»
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12.04.2022 14:04
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Читайте сказку Родари «Джельсомино в Стране лжецов»
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12.04.2022 14:04 Ответить
фильм тоже хорош https://www.youtube.com/watch?v=uY0vlszjxGo
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12.04.2022 14:23 Ответить
З нетерпінням чекаємо на інтерв'ю з Жиріком.
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12.04.2022 14:04 Ответить
жирик две недели в карантине в холодильнике лежал чтобы смог с буйлом попрощаться
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12.04.2022 14:16 Ответить
"хайль *****!"

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12.04.2022 14:45 Ответить
ГОВОРЯТ ЖЕ И ПРАВЕДНЫЕ И ОРАКУЛЫ И ГАДАЛКИ И ЦЫГАНЕ И КОЛДУНЫ И ВЕДЬМЫ И ПРОЧИЕ... НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ЦАРСТВИЕ МЕРТВЫХ КАТЕГОРИЧЕСКИ.. а эти поцы то Бессмертный полк вот и имеют кучу мертвяков...У НАС В Украине... это мстят убитые и умершие- что их в ЭТОМ МИРЕ ТАСКАЮТ ЗА НОГИ И НЕ ДАЮТ ИХ ДУШАМ ПОКОЯ..... ИСПОЛЬЗУЯ ИХ ПОРТРЕТЫ И ИМЕНА В БЕСОВСКИХ ДЬЯВОЛЬСКИХ ДЕЛИШКАХ ОБРАЗА ДЬЯВОЛА ВО ЧЕЛОВЕКЕ- Сцаря Вовы ПУ...
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12.04.2022 14:05 Ответить
Росіян, які проти Путіна, возять в автозаках. А тих, які за - в рефрижераторах.
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12.04.2022 14:56 Ответить
А что впервый раз кацапоиды оживляют мертвых и заставляют их говорить
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12.04.2022 14:23 Ответить
Він ще у своєму інтервью сказав, що дуже шкодує про те, що не налив тому солдатику, адже той так хотів пити, і та невеличка нечемність зовсім не могла слугувати причиною для відмови!)
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12.04.2022 14:35 Ответить
Добре, що хоч дуетом з Жиріком і Кобздоном під акомпанемент хору Алєксандрова в кінці не заспівали "Союз нєрушімий" )))
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12.04.2022 15:42 Ответить
Блін, налякали заголовком.
Я вже було подумав, що цю падлу не вбили
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12.04.2022 14:25 Ответить
Він став Zoмбі.
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12.04.2022 14:25 Ответить
це епізод з битви екстрасенсів
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12.04.2022 14:28 Ответить
Тю... Так може він Жиріку чи Кобздону, друзякам своїм, щось коментував? А враховуючи, що половина політбюро Расістской ********* вже одною ногою на тому світі, то інформація про це надходить оперативно )))
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12.04.2022 15:41 Ответить
 
 