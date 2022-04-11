Россия распространила фейк об уничтожении словацкой системы ПВО в Украине. Премьер Словакии опроверг
Российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую передала Украине Словакия. Но словацкая сторона это опровергает.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
В минобороны РФ заявили, что в Старобогдановке Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.
Этот фейк опроверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", - заявил Хегер.
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Напомним, Словакия 8 апреля официально заявила, что передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Системы ПВО являются одним из главных пунктов в перечне вооружения, которое Украина просит у Запада.
Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 м до 27 км. Такие системы уже стоят на вооружении ВСУ, а значит, украинским военным не нужно будет дополнительно их осваивать.
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Границы зоны поражения, км
- дальняя (аэродинам. цель)
75
- дальняя (БРМД)
25
- ближняя
5
Высота поражения цели, км
- минимальная (аэродинам. цель)
0,025
- максимальная (аэродинам. цель)
27
Максимальная скорость ЗУР, м/с
до 2000
Максимальная скорость поражаемых целей, м/c
1200
Сектор обзора РПН (по азимуту), град
90
Число сопровождаемых целей
до 12
Число обстреливаемых целей
до 6
Число одновременно наводимых ракет
до 12
Темп стрельбы, с
3-5
Время развертывания/свертывания, мин
5/5
Количество ракет в комплексе
до 48
Кацы трындели про две якобы ликвидированные установки: Чугуев и Николаев. Про Николаев было продолжение истории. Орки полетели проверять. Минус СУ-34 и два пилота.
Про убитую в Чугуеве с-300 даже орки не поверят.
А наш Генштаб (як і в цілому Україна) на такі фейки не реагує, у нього інші справи.
- рашисти пустили фейк;
- Словаччина, яка ще не звикла до інф. війни, зробила запит до України;
- Україна їм відповіла, що це неправдива інформація;
- Словаччина зробила цю заяву.
І не соромтеся: не треба літати прикордонним маршрутом, Мозир - Прип'ять - Славутич - Бєлгород!
ППО так не тестують, літати так літати!