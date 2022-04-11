Россия распространила фейк об уничтожении словацкой системы ПВО в Украине. Премьер Словакии опроверг

Российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую передала Украине Словакия. Но словацкая сторона это опровергает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В минобороны РФ заявили, что в Старобогдановке Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Этот фейк опроверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", - заявил Хегер.

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Напомним, Словакия 8 апреля официально заявила, что передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Системы ПВО являются одним из главных пунктов в перечне вооружения, которое Украина просит у Запада.

Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 м до 27 км. Такие системы уже стоят на вооружении ВСУ, а значит, украинским военным не нужно будет дополнительно их осваивать.