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Россия распространила фейк об уничтожении словацкой системы ПВО в Украине. Премьер Словакии опроверг

ппо

Российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую передала Украине Словакия. Но словацкая сторона это опровергает.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В минобороны РФ заявили, что в Старобогдановке Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Этот фейк опроверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", - заявил Хегер.

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Напомним, Словакия 8 апреля официально заявила, что передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Системы ПВО являются одним из главных пунктов в перечне вооружения, которое Украина просит у Запада.

Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 м до 27 км. Такие системы уже стоят на вооружении ВСУ, а значит, украинским военным не нужно будет дополнительно их осваивать.

Автор: 

ПВО (2736) Словакия (981) фейк (678)


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Топ комментарии
+31
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11.04.2022 12:39
+22
На сорок шестой войны армия педирации в 46-й раз полностью уничтожила ПВО Украины. И что бы украинцы не расслаблялись, завтра все украинское ПВО будет уничтожено в 47-й раз.
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11.04.2022 12:41
+14
А некоторым удается даже принять солнечные ванны

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11.04.2022 12:44
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Є шанс перевірити. Де там ті 30 винищувачів з Вороніжу?
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11.04.2022 12:37 Ответить
Вони поховались.
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11.04.2022 12:39 Ответить
А с С-300 можно шарахнуть по крынскому мосту? Всмысле шарахнуть можно, имеется ввиду эффект
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11.04.2022 12:39 Ответить
нет,это ракеты класса земля-воздух.
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11.04.2022 12:41 Ответить
я знаю, зато крику из-за поребрику сколько было бы
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11.04.2022 13:13 Ответить
Можно. Они имеют такую возможность. Толку только ноль.
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11.04.2022 13:28 Ответить
🤔
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11.04.2022 12:41 Ответить
Нулевой эффект. Шрапнель, которая эффективна против воздушных целей, бетонный мост даже толком не поцарапает.
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11.04.2022 12:43 Ответить
Нет. Слишком далеко и неэффективно.
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11.04.2022 12:43 Ответить
Якщо міст злетить, то можна буде його збити.
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11.04.2022 12:43 Ответить
так-то мост в воздухе, над водой как бы парит на опорах
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11.04.2022 13:12 Ответить
Можно, якщо кринський міст буде летіти по небу
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11.04.2022 12:44 Ответить
для филологов: мосты по небу не летают.
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11.04.2022 13:02 Ответить
Как говорится Гугл в помощь дело пяти минут , на форуме проще спросить как дела у Арестовича и что он ел на завтрак ,короче ,ниже параметры одной из модификаций С300ПС

Границы зоны поражения, км

- дальняя (аэродинам. цель)
75

- дальняя (БРМД)
25

- ближняя
5

Высота поражения цели, км

- минимальная (аэродинам. цель)
0,025

- максимальная (аэродинам. цель)
27

Максимальная скорость ЗУР, м/с
до 2000

Максимальная скорость поражаемых целей, м/c
1200

Сектор обзора РПН (по азимуту), град
90

Число сопровождаемых целей
до 12

Число обстреливаемых целей
до 6

Число одновременно наводимых ракет
до 12

Темп стрельбы, с
3-5

Время развертывания/свертывания, мин
5/5

Количество ракет в комплексе
до 48
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11.04.2022 13:13 Ответить
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11.04.2022 12:39 Ответить
А некоторым удается даже принять солнечные ванны

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11.04.2022 12:44 Ответить
Это где?
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11.04.2022 12:47 Ответить
зима зима ... а говорили тебе - бери крем для загара!
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11.04.2022 13:05 Ответить
Вон еще сколько свободных лежаков!
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11.04.2022 13:42 Ответить
Наверно существо не пользовались кремом от загара.
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11.04.2022 14:38 Ответить
Зато есть пополнение: третьи ноги и руки из Чернобыля. Так что потерь нет в сумме.
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11.04.2022 12:57 Ответить
очкуют, крысы..... ))
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11.04.2022 12:40 Ответить
тут такое дело, что Андрей Елдак мог слить координаты базирования, не дай бог
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11.04.2022 12:41 Ответить
Надеюсь это ему не дано знать. А перемещение с датами и СМИ неплохо сливают. Лишь бы по ярче новость разместить, посещаемость там все дела...
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11.04.2022 12:44 Ответить
На сорок шестой войны армия педирации в 46-й раз полностью уничтожила ПВО Украины. И что бы украинцы не расслаблялись, завтра все украинское ПВО будет уничтожено в 47-й раз.
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11.04.2022 12:41 Ответить
Посмотрите где находится Чугуев, это передок обороны, кто туда погонит С-300, серьезно?
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11.04.2022 12:43 Ответить
Туда-то прям зачем? Какова дальность действия у С-300, а?
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11.04.2022 12:49 Ответить
До 75 км.
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11.04.2022 12:54 Ответить
От 75 до 200
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11.04.2022 13:03 Ответить
То в С- 400 . Навіть більше 200 км . .
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11.04.2022 13:42 Ответить
Там выше примерно через 11 над твоим пост с подробностями и всего то
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11.04.2022 13:18 Ответить
5 км от линии фронта С-300 никто ставить не будет. Даже пусковую установку, которых у нас немало. Еще и словацких 12шт приехало. Даже "Бук" так близко не ставят.

Кацы трындели про две якобы ликвидированные установки: Чугуев и Николаев. Про Николаев было продолжение истории. Орки полетели проверять. Минус СУ-34 и два пилота.

Про убитую в Чугуеве с-300 даже орки не поверят.
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11.04.2022 13:30 Ответить
2 цілі чому вони розповсюджують - дискредитація наших військових, щоб не давали зброю, а також для своїх недобитків пілотів, щоб не відмовлялись летіти, обіср*ні
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11.04.2022 12:43 Ответить
Плюс бункерний, йому по вухах їздять...
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11.04.2022 12:49 Ответить
а стингеры объявили забастовку ! такось !
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11.04.2022 12:45 Ответить
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11.04.2022 14:31 Ответить
******* - не мешки таскать. Давний, проверенный в боях принцип, которым руководствуется МО РФ.
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11.04.2022 12:46 Ответить
Якщо не пускати ОПу фотографуватися на тлі систем ППО, то все буде гаразд.
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11.04.2022 12:51 Ответить
Кацапская брехня, у ватных летчиков очко не железное
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11.04.2022 12:52 Ответить
Ну подобное они говорили ещё в первый день, но самолеты орков почему-то падали десятками. А потом ещё и откуда-то взялись полностью уничтоженные в первый день ВВС Украины и не просто взялись, а начали уничтожать колонны кацапской техники 😁
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11.04.2022 12:53 Ответить
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11.04.2022 12:54 Ответить
Мабуть буде боротьба за "фарш з України".😏
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11.04.2022 13:06 Ответить
С 2000 року потрібно було "вводити", коли бєня ельцин х*йла привів до влади на помийці.
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11.04.2022 13:43 Ответить
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11.04.2022 13:05 Ответить
деза вкинута для пошуку дислокації систем через всякі месенджери типа телеграма,тому якщо громадяни бачуть якусь нашу техніку яка пересувається то знімати ,щось писати та викладати таке категорично заборонено.
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11.04.2022 13:09 Ответить
Nezavysemyje istocniki eto nepotverzdajut.Da poteriali no drugogo typa PS i PT S300,a slovakov jest tip PMU.Poteri jest i BUk,no tut interesno sto Ukraina poteriala 2 BUK sistemi,a vot kak trofeji rabotujicije polucila 6 BUK s kacapov,tak sto tut plius polucilsia 3 raza
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11.04.2022 13:11 Ответить
Какие независимые источники ? Никто ничего не может подтвердить без снимков со спутника или сьемки с дрона. Ни того ни другого не было, никаких следов уничтожение С 300 нет.
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11.04.2022 13:29 Ответить
Vot ja i govoriu pro te istocniki u kotoryx jest tocnyje danyje po poteriam so snimkami i slovackix S-300 kak poter netu.Jest drugije no ne te
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11.04.2022 13:38 Ответить
если бы так рьяно не опровергали, то я бы рашистам не поверил, а так засомневался.
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11.04.2022 13:13 Ответить
Асобенна у Чугуеве, и сразу 12 установок.
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11.04.2022 13:25 Ответить
Це реагують словаки, вони не звикли до інформаційної війни і ще ведуться
А наш Генштаб (як і в цілому Україна) на такі фейки не реагує, у нього інші справи.
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11.04.2022 13:47 Ответить
"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - заявив Хегер." Але Словаччина спирається на офіційне підтвердження України. Чому тоді Україна публікує матеріал, спираючись на заяву Словаччини. Спирається один на другого? Дивно.
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11.04.2022 13:28 Ответить
Поясняю:
- рашисти пустили фейк;
- Словаччина, яка ще не звикла до інф. війни, зробила запит до України;
- Україна їм відповіла, що це неправдива інформація;
- Словаччина зробила цю заяву.
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11.04.2022 13:53 Ответить
От не розумію: навіщо взагалі якось реагувати на скавчання кацапні? Чи не краще просто ігнорувати все, що виходить від тих мутантів?
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11.04.2022 13:50 Ответить
То продемонструйте своє вялічіє: зберіть штук 20-30 своїх літаків, та пролетіть над территорією України.
І не соромтеся: не треба літати прикордонним маршрутом, Мозир - Прип'ять - Славутич - Бєлгород!
ППО так не тестують, літати так літати!
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11.04.2022 14:50 Ответить
 
 