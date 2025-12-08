На росТВ закликають знищувати населення України: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Армен Гаспарян закликав до етнічних чисток на окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму шоу на росТВ він заявив, що "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактично виправдовує масові злочини проти цивільного населення та стверджує, що РФ повинна "зачищати" українські території.

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