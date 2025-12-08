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На росТВ закликають знищувати населення України: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Армен Гаспарян закликав до етнічних чисток на окупованих територіях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму шоу на росТВ він заявив, що "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактично виправдовує масові злочини проти цивільного населення та стверджує, що РФ повинна "зачищати" українські території.
Топ коментарі
+40 Vladislav
показати весь коментар08.12.2025 15:17 Відповісти Посилання
+32 Gary Grant
показати весь коментар08.12.2025 15:21 Відповісти Посилання
+30 Дужан Міхал
показати весь коментар08.12.2025 15:17 Відповісти Посилання
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