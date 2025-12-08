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На росТВ закликають знищувати населення України: Пусть Галя из Чернигова сдыхает в коликах. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Армен Гаспарян закликав до етнічних чисток на окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму шоу на росТВ він заявив, що "не будет ничего страшного, если какая-нибудь Галя сдохнет в Чернигове". Гаспарян фактично виправдовує масові злочини проти цивільного населення та стверджує, що РФ повинна "зачищати" українські території. 

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Автор: 

нацизм (171) пропаганда (2936) росія (70533) рашизм (63) Гаспарян Армен (4)
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Топ коментарі
+40
Пане Кириило Олексі́йович, чому цей поц досі живий?
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08.12.2025 15:17 Відповісти
+32
А ще кажуть, що знищення подібних істот неефективне. Але ж саме отакі тварюки прошивають порожні макітри ємєль та флєгонтов суцільною ненавистю і жагою до масових вбивств. І легалізують це.
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08.12.2025 15:21 Відповісти
+30
Але нацистка якраз та Галя. По руському Гаспаряну та іншим чіста руським.
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08.12.2025 15:17 Відповісти

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