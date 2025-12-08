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Новини Витрати РФ на війну
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У Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни, - Bild

У Росії вистачить ресурсів ще на 18 місяців війни

Попри продовження жорстокої агресії проти України, відомий експерт з питань росії Олександр Габуєв прогнозує, що економічні ресурси Кремля можуть вичерпатися через 12–18 місяців, якщо Захід значно посилить та більш послідовно застосовуватиме санкції.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

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Кремль має фінансові резерви для продовження війни

 Як зазначає Bild, Олександр Габуєв, вважає, що час працює проти Володимира Путіна. 

"Подальші санкції можуть скоротити цей період" – зазначив Габуєв.

Він вказує на існування менших виробників нафти та сировини, які ще не підпали під санкції. На думку експерта, щоб зробити війну непідйомною для Путіна, необхідно посилити економічні заходи та суворіше застосовувати існуючі каральні заходи, зокрема щодо Китаю, Індії та ОАЕ, які купують російську нафту та допомагають обходити санкції.

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Автор: 

путін володимир (25514) росія (70533) війна в Україні (8567)
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Топ коментарі
+15
Дивно шо не на 4-5 пусків... І пуйло скоро помре від раку
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08.12.2025 17:24 Відповісти
+13
Таке - Європа закупила в кацапів товару на 300 лярдів а Україні допомогли на 180
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08.12.2025 17:30 Відповісти
+12
Тут одразу згадала ікспердів, які у двадцять другому з розумними пиками на ютюбі і в ефірах "розмовної радіостанції" рахували яка кількість ракет, яка залишилася у рашки.
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08.12.2025 17:38 Відповісти

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