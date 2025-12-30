Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов 261 тисячі осіб віком від 18 до 30 років на строкову службу у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

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Зазначається, що призовні заходи триватимуть протягом усього року, а відправлятимуть до місць проходження військової служби, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

Цього року осінній призов до збройних сил РФ став наймасовішим у Росії з 2016 року – всього до армії призвали 135 тисяч осіб.

Закон, який змінює порядок призову громадян на військову службу, Держдума ухвалила в жовтні 2025 року. Тепер цілорічно працюватимуть призовні комісії, проводитимуться медичний огляд та психологічний відбір.

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Автори законопроєкту пояснюють ініціативу бажанням підвищити якість призову. Правозахисники вважають, що влада хоче створити постійно діючу інфраструктуру для поповнення армії.

Нагадаємо, нещодавно російська служба BBC та видання "Медіазона" оновили дані про загиблих російських військових. Вони встановили імена 158 143 військовослужбовців РФ, які загинули від початку повномасштабного вторгнення до України. За їхніми даними, 55% всіх загиблих – це добровольці, мобілізовані та засуджені, які поїхали на війну з виправних колоній. Найбільше встановлених військових серед добровольців – 51 538 людей.

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У листопаді Путін також підписав закони, які уможливлювали фактично безперервний призов до лав російської армії та залучення резервістів для захисту критично важливих об’єктів.