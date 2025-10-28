УКР
Новини Призов у РФ
812 3

У Росії призов на військову службу триватиме цілий рік, - Держдума ухвалила закон

Тепер без відпочинку: у РФ призов триватиме протягом усього року

У РФ запровадили цілорічний призов: військкомати зможуть проводити медогляди, добір та засідання комісій з 1 січня до 31 грудня. Відправлення на службу залишиться двічі на рік — навесні та восени.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляють російські ЗМІ.

Призов з 1 січня по 31 грудня

Тепер громадян Росії призиватимуть на військову службу протягом усього календарного року – з 1 січня по 31 грудня.

Весь цей період військкомати можуть проводити медичний огляд призовників, психологічний добір та засідання призовної комісії.

Читайте також: РФ планує призвати 2,5 тис. осіб в окупованому Криму, - ЦНС

Відправка до місця служби двічі на рік

Відправлятимуть до місця служби як і раніше двічі на рік, навесні та восени — з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують новий "призов" до армії РФ на ТОТ: масово видають повістки на блокпостах, - ЦНС

Автор: 

армія рф (19228) призов (439)
Тобто рашисти планують вербувати і направляти на війну молодь від 18 до 30 без перерви. Бо бажають перемогти. А у нас з якогось дива до 25 років невійськовозобов'язані...хто це вигадав, де й коли були прецеденти такого в історії взагалі?
28.10.2025 12:47 Відповісти
мобілізація
28.10.2025 13:40 Відповісти
прихована мобілізація і бабла вистачає на те все, і вони ж передбачають, що і далі вистачатиме бабла на війну, не дивлячись на санкції
28.10.2025 13:43 Відповісти
 
 