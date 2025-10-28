У Росії призов на військову службу триватиме цілий рік, - Держдума ухвалила закон
У РФ запровадили цілорічний призов: військкомати зможуть проводити медогляди, добір та засідання комісій з 1 січня до 31 грудня. Відправлення на службу залишиться двічі на рік — навесні та восени.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Призов з 1 січня по 31 грудня
Тепер громадян Росії призиватимуть на військову службу протягом усього календарного року – з 1 січня по 31 грудня.
Весь цей період військкомати можуть проводити медичний огляд призовників, психологічний добір та засідання призовної комісії.
Відправка до місця служби двічі на рік
Відправлятимуть до місця служби як і раніше двічі на рік, навесні та восени — з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль