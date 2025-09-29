УКР
1 896 20

Путін оголосив осінній призов у РФ: понад 130 тис. осіб планують забрати в армію

Путін підписав указ про початок осіннього призову до армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ із посиланням на документ диктатора.

Осінній призов у ЗС РФ розпочинається з 1 жовтня.

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 р. призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі й підлягають призову на військову службу, в кількості 135 000 осіб, - йдеться в документі.

Очільник Кремля також наказав звільнити тих російських військових, термін служби за призовом яких вже закінчився.

Зазначено, що указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Автор: 

армія рф (18851) призов (435) путін володимир (24859) росія (68080)
Топ коментарі
+9
Свіже м'ясо...
29.09.2025 15:10 Відповісти
+7
потім ця молодь опиниться на фронті у вигляді контрактників.
29.09.2025 15:16 Відповісти
+6
у вас це де в бурятії ?
29.09.2025 15:14 Відповісти
Свіже м'ясо...
29.09.2025 15:10 Відповісти
А коли в нас почнеться мобілізація молоді?
29.09.2025 15:12 Відповісти
у вас це де в бурятії ?
29.09.2025 15:14 Відповісти
Ти вже в ЗСУ?
29.09.2025 15:17 Відповісти
Це призов на строчну службу.
29.09.2025 15:14 Відповісти
потім ця молодь опиниться на фронті у вигляді контрактників.
29.09.2025 15:16 Відповісти
Налагодити своє життя, щоб мати своє житло, стабільну зарплатню, створити сім'ю, народити дітей та забезпечити їм завтрашній день зможуть відсотків 10 -15. Решта це потенційні раби поки є здоров'я та можеш заробити собі на кусок хліба. Недай боже, якась серйозна проблема і ти не взмозі гнути горба, кому ти нахер там потрібен?
29.09.2025 15:52 Відповісти
А тут не потрібно гинути спину і працювати на дядю? Всюди в капіталістичному світі так і Україна не є винятком.
29.09.2025 16:04 Відповісти
💩«Все молчат. По Белгороду HIMARS ****л, света нет! Дроны ***шат Белгородскую, Курскую области. А Песков рассказывает как у нас дела в економике. В какой економике? Людей убивают каждый день» - z-пропагандисти піднімають паніку на тлі вчорашніх влучань по енергоінфраструктурі рф.
29.09.2025 15:13 Відповісти
Замість того щоб закінчити війну і вийти з території України , тупорилі макаки верещать що їх убівают ...
колонія тупорилих макак не має права існувати на цій прекрасній планеті
29.09.2025 15:19 Відповісти
Это ж Движуха. Все как НацДиллер обещал ..
29.09.2025 15:30 Відповісти
світло у них з'явився через 2 години, такими напівзаходами не обійтися.
29.09.2025 16:49 Відповісти
свіжий фарш
29.09.2025 15:17 Відповісти
Сподіваюся, що призов буде, як у фільмі "ДМБ"...
29.09.2025 15:17 Відповісти
29.09.2025 15:20 Відповісти
АвтоВАЗ зачиняється...
Білих лад всім не вистачить...
29.09.2025 15:21 Відповісти
Призвати,то призовуть, а чим забезпечать ? Чорними мусорними мішками.
29.09.2025 15:24 Відповісти
Будуть мати для ротації і створення резервів, чого нам якраз дуже не вистачає
29.09.2025 15:41 Відповісти
Цікаві історични паралеллі:

1923 рік-був землетрус на Камчатці
1924рік-померає Ленін
1952 рік-був землетрус на Камчатці
1953рік-померає Сталін
2006 рік-був землетрус на Камчатці
2007 рік -померає Ельцін
2025 рік був землетрус на Камчатці
2026 рік-НЕ ПІДВЕДИ !!!
29.09.2025 16:14 Відповісти
 
 