Путін оголосив осінній призов у РФ: понад 130 тис. осіб планують забрати в армію
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ із посиланням на документ диктатора.
Осінній призов у ЗС РФ розпочинається з 1 жовтня.
"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 р. призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі й підлягають призову на військову службу, в кількості 135 000 осіб, - йдеться в документі.
Очільник Кремля також наказав звільнити тих російських військових, термін служби за призовом яких вже закінчився.
Зазначено, що указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
колонія тупорилих макак не має права існувати на цій прекрасній планеті
Білих лад всім не вистачить...
1923 рік-був землетрус на Камчатці
1924рік-померає Ленін
1952 рік-був землетрус на Камчатці
1953рік-померає Сталін
2006 рік-був землетрус на Камчатці
2007 рік -померає Ельцін
2025 рік був землетрус на Камчатці
2026 рік-НЕ ПІДВЕДИ !!!