Путін оголосив осінній призов у РФ: понад 130 тис. осіб планують забрати в армію

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Передбачається призов 135 тисяч росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ із посиланням на документ диктатора.

Осінній призов у ЗС РФ розпочинається з 1 жовтня.

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 р. призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі й підлягають призову на військову службу, в кількості 135 000 осіб, - йдеться в документі.

Очільник Кремля також наказав звільнити тих російських військових, термін служби за призовом яких вже закінчився.

Зазначено, що указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

