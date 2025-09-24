У Росії планують призивати в армію протягом усього року

Депутати Державної думи ухвалили у першому читанні законопроєкт, що дозволяє набирати в армію Росії з 1 січня до 31 грудня.

Згідно з документом, військкомати зможуть організовувати медичні огляди, психологічний відбір та засідання призовних комісій у будь-який час року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Відправляти новобранців на службу будуть двічі на рік: з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня. Законопроєкт також передбачає, що повістки можуть надсилати будь-коли протягом року.

Якщо призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для перевірки даних протягом двох тижнів від початку чергового періоду відправки.

Автор законопроєкту, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, пояснив, що зміни дозволять "розвантажити військкомати", які зараз "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".

