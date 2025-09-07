РФ призвала близько 280 тисяч військових по контракту станом на 1 вересня, - ГУР

Станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав на контрактну службу близько 280 тисяч осіб.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців.

Скібіцький також нагадав, що в РФ діють значні фінансові стимули для контрактників. Зокрема, за підписання першого контракту військовий отримує 2 мільйони рублів.

Представник ГУР наголосив, що з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.

