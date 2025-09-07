1 776 55
РФ призвала близько 280 тисяч військових по контракту станом на 1 вересня, - ГУР
Станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав на контрактну службу близько 280 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців.
Скібіцький також нагадав, що в РФ діють значні фінансові стимули для контрактників. Зокрема, за підписання першого контракту військовий отримує 2 мільйони рублів.
Представник ГУР наголосив, що з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.
каРФаген чекає до себе
Не напружуйся.
До речі, ти ж з Горлівки, розкажи, подейкують у вас там уже чеченці всім заправляють?
Dmitry Begemotovich ... пока что держит на плаву в основном рыночная экономика, но такая экономика и высасывающая все военная машина - они несовместимы. Корова уже еле стоит на ногах и не может даже мычать ... 07.09.2025 12:16
А красти тоді що? Жалюгідних західних подачок і так ледве вистачає.
Zелені слуги ***** працюють на перемогу. На перемогу *****.
Спробуйте критично відноитись до будь-якої інформації