РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту по состоянию на 1 сентября, - ГУР
По состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал на контрактную службу около 280 тысяч человек.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия ежемесячно набирает не менее 35 тысяч военнослужащих.
Скибицкий также напомнил, что в РФ действуют значительные финансовые стимулы для контрактников. В частности, за подписание первого контракта военный получает 2 миллиона рублей.
Представитель ГУР подчеркнул, что учитывая нынешние темпы Кремль до конца года может полностью выполнить план по рекрутингу.
