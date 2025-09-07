РУС
РФ призвала около 280 тысяч военных по контракту по состоянию на 1 сентября, - ГУР

РФ начала переброску техники в Беларусь

По состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал на контрактную службу около 280 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия ежемесячно набирает не менее 35 тысяч военнослужащих.

Скибицкий также напомнил, что в РФ действуют значительные финансовые стимулы для контрактников. В частности, за подписание первого контракта военный получает 2 миллиона рублей.

Представитель ГУР подчеркнул, что учитывая нынешние темпы Кремль до конца года может полностью выполнить план по рекрутингу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея будет направлять тысячи граждан для работы на оборонных предприятиях России, - ГУР

+19
Цілий день оці всі прекрасні балачки від ГУР. А питання залишається тільки одне. Чому десяток відкормлених жлобів та мордоворотів в балаклавах викрадають з вулиці та пакують в бус одного доходягу замість себе?
07.09.2025 14:34 Ответить
+12
Ну так: це ж надсекретна інформація. Русня давно контрактниками воює, а у нас свій, "особливий шлях"
07.09.2025 14:48 Ответить
+10
кобзон всіх рашистів чекає до себе.
каРФаген чекає до себе
07.09.2025 14:29 Ответить
кобзон всіх рашистів чекає до себе.
каРФаген чекає до себе
07.09.2025 14:29 Ответить
На звичайні місця вже не вмістяться, розмістять на приставних стільцях та в пакетах щоб рештки не розповзлися по залу.
07.09.2025 14:38 Ответить
А скільки ЗСУ призвали на контрактну службу нових військовослужбовців? По програмі 18-24 рапортували що призвали 500 військовослужбовців. Оскільки більше інформації про кількість контрактників не було можна сказати що програма повністю провалена і потрібно оголошувати мобілізацію молоді та жінок!
07.09.2025 16:31 Ответить
Цілий день оці всі прекрасні балачки від ГУР. А питання залишається тільки одне. Чому десяток відкормлених жлобів та мордоворотів в балаклавах викрадають з вулиці та пакують в бус одного доходягу замість себе?
07.09.2025 14:34 Ответить
вони беремені с пузами здоровими
07.09.2025 14:36 Ответить
Хто про що, а мамин пісюнчик про наболіле...
07.09.2025 14:37 Ответить
А ти татів пісюнчик?
07.09.2025 14:44 Ответить
Він ПТСР-щик
07.09.2025 14:47 Ответить
Та я пам'ятаю що ти 65річний пенсіонер з другою групою інвалідності. Ти вже сповідався тут.
Не напружуйся.
07.09.2025 14:59 Ответить
О, вже три маминих квіточки, народжених не для війни, відмітилося.
07.09.2025 15:18 Ответить
А ти народжений для війни? Ну то йди воюй. Закон про контракт 60+ вже давно прийнятий.
07.09.2025 15:24 Ответить
Мені 46 взагалі-то. І повістки 24.02.22 я не чекав.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:26 Ответить
Не чекав а відразу в погріб поліз. Дивитися не застудися, нафронтник диванний.
07.09.2025 15:32 Ответить
Воно і зараз з погреба не вилазить. Перелякане до того, що вже по всій Україні тот ввижається.
07.09.2025 15:34 Ответить
Ну так ви добровільно пішли? Добровільно. Як і я десять років тому. Тому я особисто ні до кого претензій не мав. Мені ніхто нічого не винний і так само після демобіліазції в 2015-му я продовжив займатися своїми справами в людей взагалі не ділю на сорти: воював - не воював. Людина яка пройшла пекло війни ніколи не буде бажати іншій людині потрапити на війну. Признайтеся самі собі і ви про це писали: ви хочете демобілізуватися. Але цивільні люди не робили з військових "вічних воїнів" - закони приймає військово-політичне керівництво. Тим більше наголошую: якщо я або ви робимо щось добровільно - які претензії до оточуючих? При всій повазі, як до захисника України, але нам нічого нічого не винен
07.09.2025 15:35 Ответить
Та нікуди він не ходив. Ненавидять "ухилянтів" саме ті, хто сам панічно, до всирачки, боїться потрапити на фронт.
07.09.2025 15:51 Ответить
Якщо ти дійсно воював в 14-му, тоді мені взагалі незрозуміло, чому ти ЗА ухилення від служби. Чому? - Що особисто тобі дає те, що ми тут, блдь, сидимо без підмоги? Адже ти ж чуєш, що мова тут взагалі не про те, що зебіли беруть якихось хворих чи непридатних. Ні. Мова тут якраз про те, щоб не брати здорових і придатних до служби, бо анінікамунічєвонєдолжни. А проблема у цих лише в тому, що вони не змогли собі зробити чи купити офіційне ухилення від служби, як то всякі заброньовані, прокурори і інша наволоч.
Вони не мають претензій до тих пдарів, що беруть непридатних, або беруть хабарі за ухилення.
07.09.2025 16:44 Ответить
Я ніде не писав, що я за ухилення. Воєнкомати щомісяця мобілізують близько 20 000 осіб, в чому справи? А от чому 250 000 в СЗЧ бігає - то тут питання цікаве. Просто безкоштовно воювати роками ніхто не буде, вам це неодноразово писали. Всі претнезії до військово-політичного керівництва. Я працюю в критичній інфраструктурі і у нас так само немає людей, бо жопоголові воєнкоматчики коли гребуть - їм байдуже, що людина фахівець, якого треба місяцями навчати, головне план закрити. Це ж в армії нікого не цікавить. Вас цькують на цивільних, ви і ведетеся на це, зате генералітет масово скуповою квартири - поспілкуйтеся з рієлторами. Тут в тилу вже давно не та країна, яка була в 2022-му, я вже не кажу про 2015-й або 2018-й
07.09.2025 16:57 Ответить
Я гарно знаю, що там в тилу. І в відпустку ходив, і на зв'язку з братом постійно. Знаю, що "гребують" лише тих, кого треба. Знаю що оці якраз і кричать постійно, бо їх жаба давить, що вони не цінні спеціалісти, або що вони не можуть відкупитися. Знаю, що саме оці якраз і цькують усіх на військових, їм міра хочєтса, ані установ та війни. Тому, питання відкрите - я тебе не розумію, навіщо тобі тримати їхню сторону? Повторю, якщо тварюки гребують десь хворих, або тих, хто дійсно потрібен в тилу, це свинство. Так само, як і сотні тисяч війська, яке омивається в тилу - це свинство. Але мова саме про зрив мобілізації саме тих, кого потрібно.
07.09.2025 17:14 Ответить
Я тут до чого? Питайте у військово-політичного керівництва. А мені люди - так, потрібні. Кадрових офіцерів же не колише нічого, крім власного добробуту? Не колише. От і мене їх проблеми не колишуть, а колишуть проблеми мого підприємства. Утопили країну в крові - чверть країни в окупації прокинулася, а кадрові свої сім'ї вивозили з того ж Херсона та Маріуполя і казали, що все добре. Я взагалі не розумію претензій до мене. Мобілізацію ніхто не зривав - щомісяця мобілізують 20 000 осіб. А вічно воювати психічно здорова людина не буде. Платіть людям 15 мільйонів при житті, а не посмертно. У вас 250 000 в СЗЧ - але ви ж традиційно ігноруєте цю проблему.
07.09.2025 17:58 Ответить
А нащо ти мені це повідомляєш? Мені насрати.
07.09.2025 15:30 Ответить
Тому що воно не хоче воювати! Ти що, там же можуть поранити і навіть вбити! Краще себе якогось Миколу чи Василя туди відправити , поліція і тцк це і є ті самі українські гниди про які казав Петлюра, вони навіть і маму рідну відправлять замість себе.
07.09.2025 15:19 Ответить
Ага. Не хочуть зрозуміти що армія- то для лохів, а Микола і Василь- чьоткі пацани, народжені трахати тьолок і качати біцуху в спортзалі та їздити на пацанських ВАЗах з русскім шансончиком через сандбуфер у багажнику.
07.09.2025 15:25 Ответить
Не пощастило тобі по життю. Народжений лише срати в коментарях на Цензорі. Навіть, тьолок трахати не годен. Тому і захлинаєшся від лютих заздрощів.
07.09.2025 15:38 Ответить
Я живу в сто разів повнішим життям ні ж ти. Та й спокійнішим. Хоча б не нервуюся, як ти, що за погану роботу чи за те що недостатньо низько вклонишся кадирівцю, нашвабрять. Чув я, місцевих кацапи дуже недолюблюють і навіть людьми не вважають.
07.09.2025 15:42 Ответить
Де ти що чув? Місцеві тобі розповідають, коли інколи вилазиш з погреба, що у вас там коїться? Зрозуміло.
07.09.2025 15:46 Ответить
Що, образився? А ти так як один твій колега по роботі, в гніві настрочи що то все брехня і він повноцінний громадянин росії. Ну, ти за нього не хвилюйся, його то деактивували, Але він уже новий нік завів. Часто його бачу тут. У вас зарплатня ж не до ніку прив'язана?
07.09.2025 15:50 Ответить
Твоє хворе марення вже дійсно насторожує. Вже в Києві ввижається тот, кадирівці, швабри, пляшки. Пора тобі до психіатра і в ізольовану палату, збоченцю. Поки не наробив біди...
07.09.2025 15:54 Ответить
Ну не знаю: він так пише, а іншої інформації у мене немає...
07.09.2025 15:55 Ответить
Ага, в Києві, в Києві. Я тобі серйозно кажу- поговори з куратором. Оце ваше ;в Києві; вже не просто палєвно- взагалі очі ріже.
07.09.2025 16:25 Ответить
Діагноз підтверджується. Бідна, нещасна країна...
07.09.2025 16:31 Ответить
Не сци. Нафту-газ китайцям і зарплатню тобі виплатять.
07.09.2025 16:33 Ответить
Хворе марення продовжується. Давай ще.
07.09.2025 16:34 Ответить
Яким повноцінним життям ви живите? Після купи поранень та контузій ви зістикнетеся з суворою реальністю. І вся ця "романтика" швидко завершиться. Он в блогах на днях воїн писав, як його з пораненями і контузіями швиряли від лікаря до лікаря і всі руками розводили і людина на таксі витратила 2000 гривень. Це тільки квіточки. Дякувати богу я серйозних поранень немає. хоча і в оточенні в Дебальцево був, тому живу повноцінним життям. А побратими, які мають інвалідність - я бачив їхнє життя: розвалені шлюби, пияцтво тощо. Нажаль, реальність вона така. Вже навіть пан Касьянов визнає, що під час війни крадуть шаленими темпами, а ви тут маячню в коментарях пишите та ображаєте незнайомих вам людей
07.09.2025 15:54 Ответить
Кого ти слухаєш? Ніде він не був. В нього поранення хіба що ножем в п"яній бійці з собутильником і контузія після удару ним же пляшкою по голові.
07.09.2025 15:57 Ответить
Ти зараз в парі з кацапським тролем працюєш.
07.09.2025 16:10 Ответить
Те, що я і говорив. Тот, кадирівці, швабри, пляшки, кацапські тролі. Це вже важка форма. Бігом до психіатра. Поки не сталося біди...
07.09.2025 16:16 Ответить
на місяць роботи і буде картина м'ясом
07.09.2025 14:34 Ответить
Мы не будем использовать российские методы. Мы не будем мобилизованным платить подъемные. Мы не будем платить большие зарплаты. Мы не будем платить за ранения. Это - не наш метод.
07.09.2025 14:44 Ответить
Грошей немає.
Dmitry Begemotovich ... пока что держит на плаву в основном рыночная экономика, но такая экономика и высасывающая все военная машина - они несовместимы. Корова уже еле стоит на ногах и не может даже мычать ... 07.09.2025 12:16
07.09.2025 14:48 Ответить
И что ты этим хочешь сказать? В рашке деньги из реальной экономики высасываются для того чтобы отправить эти деньги на войну. В перспективе это плохое решение, но именно это позволило им 4й год воевать. И у них в отличии от нас нет никаких спонсоров, они воюют и поддерживают экономику только на свои. Никто из внешнего мира не дает им денег ни просто так ни в кредит, никто не покупает их офз, никто не покупает их акции - только продажа ресурсов и печатный станок. Плюс их коррупция, которая тоже деньги забирает. Я не знаю насколько финансовые инструменты помогли бы решить проблемы с мобилизацией - но ведь даже не пробовали.
07.09.2025 14:58 Ответить
У рамках кампанії "Контракт 18-24" фіксується стабільне збільшення кількості молодих українців, які бажають підписати контракт на військову службу. Джерело: https://censor.net/ua/n3556259
07.09.2025 15:09 Ответить
Ну ведь это замечательно. Если человек сам сознательно выбрал для себя такой путь, и не так важно что его мотивировало - то такой человек в любом случае будет более полезен в армии чем человек без мотивации. Вопрос в том почему такой опыт не масштабировать на все возрастные группы, причем сделать градацию предполагаемых выплат подъемных например от ВУС или будущей посады. Чтобы потенциальный водитель в тылу который признал обмежено-придатным получал 100 тысяч подъемных, а человек который идет в боевую бригаду на посаду стрелка-гранатометчика получал миллион..или больше. Еще раз - я не знаю поможет такое или нет - но ведь даже не пробовали.
07.09.2025 15:19 Ответить
"Вопрос в том почему такой опыт не масштабировать на все возрастные группы"

А красти тоді що? Жалюгідних західних подачок і так ледве вистачає.
07.09.2025 15:22 Ответить
платить миллион вы будете?
07.09.2025 16:35 Ответить
А тут вариантов очень много. Начиная от необходимости поползать на коленях перед союзниками и попросить дополнительную помощь, взамен пообещав и выполняя условия например по борьбе с коррупцией, включая борьбу с коррупцией внутри страны - что позволит найти очень много денег, заканчивая - если конечно материальная стимуляция позволит решить проблемы с мобилизацией - финансовое бронирование людей. Если будет достаточно добровольцев - с материальным мотивированием, если заняться решением проблем почему есть проблемы с мобилизацией - может оказаться что хватает и добровольцев, как украинцев так например опытных ветеранов из других стран - на примере добровольцев из Колумбии. И тогда может оказаться что выгоднее будет разрешить человеку платить деньги для оплаты добровольца и дать ему за это отсрочку от призыва.
07.09.2025 16:40 Ответить
Якщо нарешті "потрясти" всіх круп/міндічєй/чернишових/вітюків/борисових/зеленських/єрмаків/татарових/розенблатів/рєзнікових/умєрових/трубіциних і ще сотні таких покидьків, що присмокталися до державної тітьки, то мільйонів вистачить на багато бригад.
07.09.2025 17:03 Ответить
Але це не відміняє того, що вони дебіли. Доля дала ресурси, але забрала рештки розуму.
07.09.2025 16:31 Ответить
А шо у нас? А у нас в той же час служанка ***** яка має дві підозри в корупції ята брат якой сдристьнув з країни всіх до 22 років випускає за кордон.
Zелені слуги ***** працюють на перемогу. На перемогу *****.
07.09.2025 14:44 Ответить
Міндіч, з шурмою, шиферами, дубілєтами та кисліцин з купою родичів за кордоном, щоденно збирають гроші, щоб «ДОНАТИТИ» притулі на мавіки??? ….
07.09.2025 14:52 Ответить
а де Скібицький узяв ці цифри? Чи це йому Буданов розповів?
07.09.2025 14:45 Ответить
Ну так: це ж надсекретна інформація. Русня давно контрактниками воює, а у нас свій, "особливий шлях"
07.09.2025 14:48 Ответить
більша частина "надсекретної інформації" яка виноситься посадовими особами у інформаційний простір являє собою махровий піздьож з певною ціллю.
07.09.2025 14:52 Ответить
Тобто Скібицький начитався новин? Поцікавтеся його посадою. Махровий звіздьож це про нашу "мільйонну армію", патужність та незламність. Можете і далі вірити в казочки про "мобіків - чмобіків"
07.09.2025 15:07 Ответить
якщо вас емоійно збентежила моя дефініція "піздьож", то я її приберу, а ви спробуйте ще раз прочитати повільно: більша частина "надсекретної інформації" яка виноситься посадовими особами у інформаційний простір має під собою певну мету.

Спробуйте критично відноитись до будь-якої інформації
07.09.2025 16:10 Ответить
Так я і відношуся критично: якщо кажуть, що буде 1000 шахедів за раз - значить буде 1500. А контрактна армія - це факт
07.09.2025 17:02 Ответить
А тут же багато диванних експердів-нафронтників виправдовують нелюдів-тцкунів, ненавидять і проклинають "ухилянтів" і з піною біля рота доводять, що контрактниками, без бусифікації і людоловства, воювати неможливо і ніколи не вийде. А тут раптом виявляється, що в інших це якось цілком виходить...
07.09.2025 15:00 Ответить
А ти вже пішов по контракту, чудо з ТОТ під проксі?
07.09.2025 15:20 Ответить
Я перший запитав. Ти вже воював проти України? Чи ти більш цінний своїм хазяям працею на Цензорі?
07.09.2025 15:28 Ответить
Я в Києві. До чого тут твоє тот? Допився?
07.09.2025 15:31 Ответить
Кому, ти, ****, киздиш? Ти з окупованої території, як і твої брати з добірки. У мене чуйка на вас, орківських дірявих прихвостнів. ;Кияни;.
07.09.2025 15:35 Ответить
Навіщо ти під різними ніками одну і ту саму маячню вже четвертий рік постиш? Чи ти думаєш, що в Києві теж один житель, як і в твоєму глухому хуторі? Про браузери з автоматичним вбудованим впн, зрозуміло, що ти нічого не чув. Не той в тебе рівень.
07.09.2025 15:43 Ответить
Так, без ВПН ти на Цензор не зайдеш. Роскомнадзор все за межами Чєбурнєта блочить.
07.09.2025 15:46 Ответить
Я не в курсі, що там у вас блочить роскомнадзор. Не дуже й цікаво. Це ваше життя. В нас в Києві такої організації нема.
07.09.2025 15:49 Ответить
Ох і тупі. Я розумію що вказівка від куратора писати всім тролям що ви з Києва, зі столиці, але воно вже дуже палєвно. Ну пишіть уже що з Житомира чи Охтирки там.
07.09.2025 15:52 Ответить
Брехати - це твоя звичка.
07.09.2025 15:59 Ответить
Так це особиста справа кожного, яким браузером користуватися і чи використовувати VPN. Я тепер розумію, чого вас всі ігнорять
07.09.2025 17:05 Ответить
А ти чому не йдеш? Ти ж для війни народжений. Саме для тебе прийняли закон контракт 60+. Щоб все було, як має бути. Нєт прєпятствій патріотам. А ти чомусь на Цензорі геройствуєш, а не в окопах.
07.09.2025 15:29 Ответить
Хто там казав що гроші у них закінчилися?! Грошей у них ще повно і вони платять, а в нас?
07.09.2025 15:56 Ответить
 
 