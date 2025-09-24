В России планируют призывать в армию в течение всего года

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий набирать в армию России с 1 января по 31 декабря.

Согласно документу, военкоматы смогут организовывать медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывных комиссий в любое время года, сообщает Цензор.НЕТ.

Отправлять новобранцев на службу будут дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Законопроект также предусматривает, что повестки могут присылать в любое время в течение года.

Если призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для проверки данных в течение двух недель от начала очередного периода отправки.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пояснил, что изменения позволят "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".

