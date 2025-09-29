РУС
Путин объявил осенний призыв в РФ: более 130 тыс. человек планируют забрать в армию

Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ со ссылкой на документ диктатора.

Осенний призыв в ВС РФ начинается с 1 октября.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек, - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России планируют призывать в армию в течение всего года

Глава Кремля также приказал уволить тех российских военных, срок службы по призыву которых уже закончился.

Указано, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль расширяет гибридные атаки против Европы, используя дроны и провокации, - Bloomberg

Автор: 

Топ комментарии
+8
Свіже м'ясо...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:10 Ответить
+6
у вас це де в бурятії ?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:14 Ответить
+5
потім ця молодь опиниться на фронті у вигляді контрактників.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:16 Ответить
Свіже м'ясо...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:10 Ответить
А коли в нас почнеться мобілізація молоді?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:12 Ответить
у вас це де в бурятії ?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:14 Ответить
Ти вже в ЗСУ?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:17 Ответить
Це призов на строчну службу.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:14 Ответить
потім ця молодь опиниться на фронті у вигляді контрактників.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:16 Ответить
Налагодити своє життя, щоб мати своє житло, стабільну зарплатню, створити сім'ю, народити дітей та забезпечити їм завтрашній день зможуть відсотків 10 -15. Решта це потенційні раби поки є здоров'я та можеш заробити собі на кусок хліба. Недай боже, якась серйозна проблема і ти не взмозі гнути горба, кому ти нахер там потрібен?
показать весь комментарий
29.09.2025 15:52 Ответить
А тут не потрібно гинути спину і працювати на дядю? Всюди в капіталістичному світі так і Україна не є винятком.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:04 Ответить
💩«Все молчат. По Белгороду HIMARS ****л, света нет! Дроны ***шат Белгородскую, Курскую области. А Песков рассказывает как у нас дела в економике. В какой економике? Людей убивают каждый день» - z-пропагандисти піднімають паніку на тлі вчорашніх влучань по енергоінфраструктурі рф.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:13 Ответить
Замість того щоб закінчити війну і вийти з території України , тупорилі макаки верещать що їх убівают ...
колонія тупорилих макак не має права існувати на цій прекрасній планеті
показать весь комментарий
29.09.2025 15:19 Ответить
Это ж Движуха. Все как НацДиллер обещал ..
показать весь комментарий
29.09.2025 15:30 Ответить
свіжий фарш
показать весь комментарий
29.09.2025 15:17 Ответить
Сподіваюся, що призов буде, як у фільмі "ДМБ"...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:17 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 15:20 Ответить
АвтоВАЗ зачиняється...
Білих лад всім не вистачить...
показать весь комментарий
29.09.2025 15:21 Ответить
Призвати,то призовуть, а чим забезпечать ? Чорними мусорними мішками.
показать весь комментарий
29.09.2025 15:24 Ответить
Будуть мати для ротації і створення резервів, чого нам якраз дуже не вистачає
показать весь комментарий
29.09.2025 15:41 Ответить
Цікаві історични паралеллі:

1923 рік-був землетрус на Камчатці
1924рік-померає Ленін
1952 рік-був землетрус на Камчатці
1953рік-померає Сталін
2006 рік-був землетрус на Камчатці
2007 рік -померає Ельцін
2025 рік був землетрус на Камчатці
2026 рік-НЕ ПІДВЕДИ !!!
показать весь комментарий
29.09.2025 16:14 Ответить
 
 