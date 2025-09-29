Путин объявил осенний призыв в РФ: более 130 тыс. человек планируют забрать в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ со ссылкой на документ диктатора.

Осенний призыв в ВС РФ начинается с 1 октября.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек, - говорится в документе.

Глава Кремля также приказал уволить тех российских военных, срок службы по призыву которых уже закончился.

Указано, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

