1 613 19
Путин объявил осенний призыв в РФ: более 130 тыс. человек планируют забрать в армию
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году. Предполагается призыв 135 тысяч россиян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ со ссылкой на документ диктатора.
Осенний призыв в ВС РФ начинается с 1 октября.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек, - говорится в документе.
Глава Кремля также приказал уволить тех российских военных, срок службы по призыву которых уже закончился.
Указано, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Топ комментарии
+8 Виктор Ле #550890
показать весь комментарий29.09.2025 15:10 Ответить Ссылка
+6 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий29.09.2025 15:14 Ответить Ссылка
+5 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий29.09.2025 15:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
колонія тупорилих макак не має права існувати на цій прекрасній планеті
Білих лад всім не вистачить...
1923 рік-був землетрус на Камчатці
1924рік-померає Ленін
1952 рік-був землетрус на Камчатці
1953рік-померає Сталін
2006 рік-був землетрус на Камчатці
2007 рік -померає Ельцін
2025 рік був землетрус на Камчатці
2026 рік-НЕ ПІДВЕДИ !!!