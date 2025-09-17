1 385 15
Окупанти готують новий "призов" до армії РФ на ТОТ: масово видають повістки на блокпостах, - ЦНС
Окупаційні адміністрації готують черговий призов мешканців тимчасово окупованих територій до російської армії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізькій області чоловікам 18-30 років масово вручають повістки на блокпостах.
"Ворог посилює перевірки авто на блокпостах, примушують проходити медкомісії. Придатних – майже напевно призиватимуть восени", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважують, що незаконне залучення громадян України до збройних сил держави-агресора – це воєнний злочин.
За даними Центру, надалі строковиків через примус змушують укладати контракти й відправляють на передову проти їхньої Батьківщини.
Vlad Valex
Ігор Петрович
aleks kyb
Так це почалось з первісно-общинного ладу. Нічого нового.
що що роблять? вручають? всього лиш вручають?
хммм.......
я так розумію, сьогодні день чергового залякування посполитих?
але, якось коряво!
Тобто, враховуючи віковий діапазов 18-30, мова йде, про строковиків, якім тільки вручають повістки на строкову службу, і майже напевне, призвуть восени. Якась слабка спроба, в порівнянні з тим, що в нас буквально, знімають кур'єра глово і прям з рюкзаком кидають в машину, або кидають чела, а собака з повідком чисто на вулиці залишається