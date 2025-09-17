УКР
Окупанти готують новий "призов" до армії РФ на ТОТ: масово видають повістки на блокпостах, - ЦНС

Призов на ТОТ

Окупаційні адміністрації готують черговий призов мешканців тимчасово окупованих територій до російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізькій області чоловікам 18-30 років масово вручають повістки на блокпостах.

"Ворог посилює перевірки авто на блокпостах, примушують проходити медкомісії. Придатних – майже напевно призиватимуть восени", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни намагаються легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь, - ЦНС

У ЦНС зауважують, що незаконне залучення громадян України до збройних сил держави-агресора – це воєнний злочин.

За даними Центру, надалі строковиків через примус змушують укладати контракти й відправляють на передову проти їхньої Батьківщини.

+10
Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу - Наполеон
17.09.2025 12:48 Відповісти
+9
ждуни отримают що бажали, і нехай зараз скажені жіночки кидаються на кацапів щоб не пустити своїх лобуряк до армії
17.09.2025 12:49 Відповісти
+5
Повістки? А де бусифікація та буряти зі швабрами?
17.09.2025 12:55 Відповісти
18-30. А чому не 50-60?
17.09.2025 12:48 Відповісти
тому що з 50 років тільки в тилу можливо служити і навіть кацапи це позуміют
17.09.2025 12:51 Відповісти
Народ, який не бажає годувати свою армію, буде годувати чужу - Наполеон
17.09.2025 12:48 Відповісти
Це ви про те що як не крути - а армію годувати прийдеться?
Так це почалось з первісно-общинного ладу. Нічого нового.
17.09.2025 12:58 Відповісти
ждуни отримают що бажали, і нехай зараз скажені жіночки кидаються на кацапів щоб не пустити своїх лобуряк до армії
17.09.2025 12:49 Відповісти
Повістки? А де бусифікація та буряти зі швабрами?
17.09.2025 12:55 Відповісти
масово вручають повістки на блокпостах.

що що роблять? вручають? всього лиш вручають?
хммм.......
я так розумію, сьогодні день чергового залякування посполитих?
але, якось коряво!
17.09.2025 12:55 Відповісти
Не дочитав найстрашніше: "Ворог посилює перевірки авто на блокпостах, примушують проходити медкомісії. Придатних - майже напевно призиватимуть восени", - йдеться в повідомленні.
Тобто, враховуючи віковий діапазов 18-30, мова йде, про строковиків, якім тільки вручають повістки на строкову службу, і майже напевне, призвуть восени. Якась слабка спроба, в порівнянні з тим, що в нас буквально, знімають кур'єра глово і прям з рюкзаком кидають в машину, або кидають чела, а собака з повідком чисто на вулиці залишається
17.09.2025 13:06 Відповісти
Не завжди. Мого друга з собакою та з мішком сміття(виносив вечером біля 22-00).. Собаку забрала жінка після 24-00. Сміття мабуть викинув вТЦК вже..
17.09.2025 13:13 Відповісти
Мого знайомого на днях тупо підрізав ТЦКашний бус , та блимали фарами - зупиняйся ! Потім обігнали таки , повисовували мордяки , дивляться 60+.. "Плюнули" , по газам та поїхали далі..
17.09.2025 13:10 Відповісти
Стоп. Просто вручають повістки? А що, так можна було?
17.09.2025 13:05 Відповісти
За 11 років сини павзраслєлі,пройнялися духом руцкава міра,асазналі...)))
17.09.2025 13:11 Відповісти
Вручають,а вони відмовляються їх брати, як вкраїнчики на не окупованих територіях , так гниди коментатори?
17.09.2025 13:11 Відповісти
Они что не знают что с 18 до 25 лет это цвет нации, зачем они их трогают ?
17.09.2025 13:23 Відповісти
Що, прям вручають повістки? От дійсно просто вручають? І все? Ну тоді це ганьба.
17.09.2025 13:30 Відповісти
 
 