Окупанти готують новий "призов" до армії РФ на ТОТ: масово видають повістки на блокпостах, - ЦНС

Окупаційні адміністрації готують черговий призов мешканців тимчасово окупованих територій до російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізькій області чоловікам 18-30 років масово вручають повістки на блокпостах.

"Ворог посилює перевірки авто на блокпостах, примушують проходити медкомісії. Придатних – майже напевно призиватимуть восени", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни намагаються легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь, - ЦНС

У ЦНС зауважують, що незаконне залучення громадян України до збройних сил держави-агресора – це воєнний злочин.

За даними Центру, надалі строковиків через примус змушують укладати контракти й відправляють на передову проти їхньої Батьківщини.