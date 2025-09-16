Росіяни намагаються легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь, - ЦНС
Окупаційна адміністрація Херсонщини відвідала Білорусь, де підписала черговий меморандум про "співпрацю".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що документ не має реального змісту і використовується як пропагандистський інструмент. Метою таких угод є не відновлення регіону, а створення ілюзії налагодження життя під окупацією. У реальності ж російська влада призвела до економічної кризи на Херсонщині та зупинки промисловості.
За даними українських сил опору, меморандуми слугують виключно картинкою для пропаганди, покликаною показати "нормалізацію" ситуації на тимчасово захопленій території.
