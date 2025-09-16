УКР
Росіяни намагаються легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь, - ЦНС

Окупаційна адміністрація Херсонщини відвідала Білорусь, де підписала черговий меморандум про "співпрацю". 

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документ не має реального змісту і використовується як пропагандистський інструмент. Метою таких угод є не відновлення регіону, а створення ілюзії налагодження життя під окупацією. У реальності ж російська влада призвела до економічної кризи на Херсонщині та зупинки промисловості.

За даними українських сил опору, меморандуми слугують виключно картинкою для пропаганди, покликаною показати "нормалізацію" ситуації на тимчасово захопленій території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про зустріч Лукашенка із Сальдо в Мінську: Це черговий вияв грубої зневаги до територіальної цілісності України

Білорусь Центр національного спротиву Херсонська область
В нас тільки жаліються аби нічого не робити самим. Чому ми Курську і Білгородську республіки не приєднали до себе? Як бачимо ні Європа ні сша не проти зміни кордонів силою.
16.09.2025 12:48 Відповісти
Да і перестаньте вже писати білорусь з великої літери. Немає вже ніякої білорусі. Є окупована територія Бульбосрань.
16.09.2025 12:51 Відповісти
Так звана бувша білорусь давно веде війну проти нашої країни. Дивно тільки, що вони нас постійно ракетами обстрілюють, а ми туди навіть дрони не посилаємо. Чому ? Пора вже якось урізноманітнити нічне життя білоруських нацистів.
16.09.2025 12:52 Відповісти
Білорусь нас ракетами не обстрілює. Бажаєте отримати ще + 700 км фронту достатково? Чи яка мета того, що ви пропонуєте?
16.09.2025 13:02 Відповісти
Пропонує "згорів сарай гори і хата"
16.09.2025 13:10 Відповісти
З початку війни бульбосрань запустила по Україні біля 600 ракет, до твого відома. Також бульбосрань активно підтримувала наступ рашистів на Київ, військами і логістикою. Якби тоді не вибили рашистів з під Києва то зараз би бульбаші разом з рашистами, вирізали і гвалтували жителів київщини, чернігівщини і житомирщини
16.09.2025 13:11 Відповісти
 
 