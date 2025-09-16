Россияне пытаются легитимизировать оккупацию Херсонщины через Беларусь, - ЦНС
Оккупационная администрация Херсонщины посетила Беларусь, где подписала очередной меморандум о "сотрудничестве".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что документ не имеет реального содержания и используется как пропагандистский инструмент. Целью таких соглашений является не восстановление региона, а создание иллюзии налаживания жизни под оккупацией. В реальности же российские власти привели к экономическому кризису на Херсонщине и остановке промышленности.
По данным украинских сил сопротивления, меморандумы служат исключительно картинкой для пропаганды, призванной показать "нормализацию" ситуации на временно захваченной территории.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щодо підтримки рашистів - так, це не новина - вони союзники, але загострення не у наших інтересах. Де ми візьмемо ще кілька бригад, щоб тримати білоруський кордон?