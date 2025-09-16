Россияне пытаются легитимизировать оккупацию Херсонщины через Беларусь, - ЦНС

Оккупационная администрация Херсонщины посетила Беларусь, где подписала очередной меморандум о "сотрудничестве".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ не имеет реального содержания и используется как пропагандистский инструмент. Целью таких соглашений является не восстановление региона, а создание иллюзии налаживания жизни под оккупацией. В реальности же российские власти привели к экономическому кризису на Херсонщине и остановке промышленности.

По данным украинских сил сопротивления, меморандумы служат исключительно картинкой для пропаганды, призванной показать "нормализацию" ситуации на временно захваченной территории.

