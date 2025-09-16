РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россияне пытаются легитимизировать оккупацию Херсонщины через Беларусь, - ЦНС

оккупация, Херсонская область

Оккупационная администрация Херсонщины посетила Беларусь, где подписала очередной меморандум о "сотрудничестве".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ не имеет реального содержания и используется как пропагандистский инструмент. Целью таких соглашений является не восстановление региона, а создание иллюзии налаживания жизни под оккупацией. В реальности же российские власти привели к экономическому кризису на Херсонщине и остановке промышленности.

По данным украинских сил сопротивления, меморандумы служат исключительно картинкой для пропаганды, призванной показать "нормализацию" ситуации на временно захваченной территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД о встрече Лукашенко с Сальдо в Минске: Это очередное проявление грубого пренебрежения к территориальной целостности Украины

Беларусь (8007) Центр национального сопротивления (601) Херсонская область (5210)
В нас тільки жаліються аби нічого не робити самим. Чому ми Курську і Білгородську республіки не приєднали до себе? Як бачимо ні Європа ні сша не проти зміни кордонів силою.
16.09.2025 12:48 Ответить
Да і перестаньте вже писати білорусь з великої літери. Немає вже ніякої білорусі. Є окупована територія Бульбосрань.
16.09.2025 12:51 Ответить
Так звана бувша білорусь давно веде війну проти нашої країни. Дивно тільки, що вони нас постійно ракетами обстрілюють, а ми туди навіть дрони не посилаємо. Чому ? Пора вже якось урізноманітнити нічне життя білоруських нацистів.
16.09.2025 12:52 Ответить
Білорусь нас ракетами не обстрілює. Бажаєте отримати ще + 700 км фронту достатково? Чи яка мета того, що ви пропонуєте?
16.09.2025 13:02 Ответить
Пропонує "згорів сарай гори і хата"
16.09.2025 13:10 Ответить
З початку війни бульбосрань запустила по Україні біля 600 ракет, до твого відома. Також бульбосрань активно підтримувала наступ рашистів на Київ, військами і логістикою. Якби тоді не вибили рашистів з під Києва то зараз би бульбаші разом з рашистами, вирізали і гвалтували жителів київщини, чернігівщини і житомирщини
16.09.2025 13:11 Ответить
Я щось пропустив - коли це Білорусь по нас ракети пускала?
Щодо підтримки рашистів - так, це не новина - вони союзники, але загострення не у наших інтересах. Де ми візьмемо ще кілька бригад, щоб тримати білоруський кордон?
16.09.2025 14:20 Ответить
 
 